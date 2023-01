POSTA! - CARO DAGO, DINO GIARRUSSO CHIEDE DI ENTRARE NEL PD? SE I DEM NON FOSSERO ALLA DISPERAZIONE DOVREBBERO LIQUIDARLO CON UN GRILLINISSIMO "VAFFANCULO"! - SULL'AUTOSTRADA PARE DE STA' A MONZA... ER PULLMANN S'È RIEMPITO DE PATONZA - ZELENSKY AL FESTIVAL DI SANREMO... GRILLO NON SARÀ GELOSO PERCHÉ INVECE DI LUI HANNO INVITATO UN ALTRO COMICO?

Lettera 1

Sull'autostrada pare de sta' a Monza... er pullmann s'è riempito de patonza.

Franco & Silvio

Lettera 2

Caro Dago, caso Alfredo Cospito, appello di artisti, attori e musicisti: "Il Ministro intervenga prima che sia tardi". Sì, bisogna arrestare tutti gli anarchici violenti!

P.T.

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky al Festival di Sanremo... Grillo non sarà geloso perché invece di lui hanno invitato un altro comico?

Fritz

alfredo cospito

Lettera 4

Caro Dago, l'Ucraina ordina 105 droni da ricognizione a un'azienda tedesca. Paga Biden?

Ferguson

Lettera 5

Esimio Dago,

Aboubakar Soumahoro presente allo sbarco dei migranti dalla nave Ong "Geo Barents" a La Spezia. La cooperativa di sua suocera ha bisogno di nuovi braccianti da sfruttare?

Bobo

vespa zelensky

Lettera 6

Caro Dago, Bruno Vespa in una intervista sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo: "Immaginare che avremmo dovuto chiedere il permesso alla presidenza del Consiglio è surreale".

E poi ricorda: "Esiste la libertà dell’informazione. Nel ‘90 intervistai Saddam Hussein contro il parere del governo italiano". Ahi, ahi: chissà che contento Volodymyr per il paragone... (E dai che magari Putin gli manda la stessa vodka regalata a Berlusconi!).

Vic Laffer

Lettera 7

ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

Caro Dago, ma a te sembra giusto che pure Zelensky riesca a far capolino sul palco di San Remo e i Jalisse ancora no? Che mondo iniquo. Saluti, Reb

Lettera 8

Caro Dago, a Roma verranno assunti 800 vigili urbani. Possiamo scommettere che prima delle domande per le selezioni arriveranno i...certificati medici per l'esonero!

FB

Lettera 9

Dino Giarrusso era lì “per ascoltare”, quando Bonaccini presentò a Roma la sua mozione per la Segreteria PD, ora ha deciso: dopo M5S (“Movimento 5 Stelle”) e SCN (“Sud chiama Nord”) è il momento del PD (“Partito Democratico”).

Stoico.

dino giarrusso

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, l'ex premier britannico Boris Johnson intervistato dalla Bbc: «Durante una telefonata "straordinaria" nel periodo precedente all'invasione dell'Ucraina, Il presidente russo Vladimir Putin minacciò di colpire la Gran Bretagna con un attacco missilistico».

Come no. Una telefonata nel bel mezzo di un brindisi durante uno di quei famosi party al numero 10 di Downing Street?

Edy Pucci

Zbigniew Boniek DMITRY PESKOV

Lettera 11

Caro Dago, il ministero degli Esteri cinese punta il dito contro gli Stati Uniti per l'invasione russa dell'Ucraina, sostenendo che Washington ha creato le condizioni che hanno portato alla guerra e condannando le forniture di armi a Kiev, responsabili di aver alimentato il conflitto. Embè, difficile sostenere che sia un'accusa campata in aria. Soprattutto se ispirata da quanto affermato da Papa Francesco: "La Nato è andata ad abbaiare alle porte di Mosca".

Elia Fumolo

Lettera 12

Caro Dago, a Padellaro, che si dice favorevole all'ospitata di Zelensky a Sanremo, perchè può essere egli si pronunci a favore della pace,darei la palma della previsione più campata in aria. Qualcuno gli spieghi che gli F16 e i missili a lunga gittata,richiesti non più tardi di qualche giorno fa dal presidente ucraino, sono armamenti micidiali che portano da tutt'altra parte rispetto all'apertura di un tavolo della pace.

Dmitrij Peskov e vladimir putin

Paloma

Lettera 13

Caro Dago il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito "una menzogna" l'affermazione dell'ex premier britannico Boris Johnson secondo il quale il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato durante una telefonata di lanciare missili su Londra. E avvistamenti Ufo? Nessuno?

Claudio Coretti

Lettera 14

papa francesco intervistato da associated press

Caro Dago, la Francia ha annunciato la conclusione dell'accordo con l'Italia per la fabbricazione di altri 700 missili antiaerei Aster di media portata. A Papa Francesco non sembrerà vero che i suoi appelli alla pace e al disarmo siano accolti con tanto scrupolo!

Bibi

Lettera 15

Caro Dago che noia leggere l'ennesima tirata contro gli "oroscopi" in nome di una razionalità espressa sotto forma di dosi vaccinali, professione, varie ed eventuali. C'è tanta più superstizione, che declina in puro terrore, in chi si schiera contro ciò che le nostre - limitate- facoltà non riescono a definire che irrazionalità in chi, come me, si concede la libertà di godersi tutta la poesia del mistero dell'esistenza.

DINO GIARRUSSO ENTRA NEL PD - MEME

La razionalità lasciamola al quotidiano spicciolo, quando paghiamo le tasse, apriamo un mutuo, facciamo business, è uno strumento utile ma non il fine ultimo. Se guardassimo più dentro di noi e giudicassimo meno il prossimo scopriremmo di avere confini molto più ampi dei giornalisti de La Stampa, oroscopari esclusi, professionisti, vaccinati, varie ed eventuali inclusi!

Lettera 16

Spettabile redazione,

Cocooners è la piattaforma che parla ai perennials, ovvero alle persone over 60. Tra gli argomenti più letti indubbiamente c'è anche il sesso. Per questo, per sfatare il mito delle persone mature che non fanno più sesso, condivido con voi il link all'articolo Cosa piace alle donne a letto dopo i 60 anni.

meme putin medvedev su zelensky a sanremo

Nella speranza di avervi fatto cosa gradita da condividere con i vostri lettori, vi auguro una buona giornata

VM

Lettera 17

Caro Dago, dopo i primi 100 giorni di Giorgia Meloni al governo, il prezzo del gas è crollato, lo spread è sceso parecchio e la Borsa è salita di 20 punti percentuali. Meno male che la caduta del governo Draghi avrebbe dovuto portarci al disastro! C'è un'unica preoccupazione: le cassandre che facevano questo tipo di previsione sono le stesse che da un anno a questa parte prevedono un disastro per la Russia di Putin a seguito della guerra in Ucraina...

Kyle Butler

Lettera 18

guido prosecco meme by carli su crosetto

Caro Dago, Dino Giarrusso chiede di entrare nel Pd? Se i Dem non fossero alla disperazione dovrebbero liquidarlo con un grillinissimo "vaffanculo"!

Nino

Lettera 19

Uomo d’onore Dago,

tanto casino perché Silvio non manda più a Monza il pullman con il suo prezioso carico? In effetti sarebbe la prima volta in vita sua che mantiene una promessa…

Alberto Iavarone

Lettera 20

Caro Dago, lezioni di logica. Per il ministro Guido Crosetto "Se i carri armati russi arrivano a Kiev, scoppia la Terza guerra mondiale" . Perché sarebbero "al confine con la Nato". E se invece l'Ucraina entra nel Patto Atlantico gli stessi carri armati dove sarebbero???

volodymyr zelensky

G.S.

Lettera 21

Caro Dago

Ma non è che tutti danno per scontato il fatto che i colloqui siano segreti, e talmente segreti che nessuno sa se in realtà ci siano ?

Saluti, Usbergo

Lettera 22

Caro Dago, se passa il fatto che per farsi togliere il 41 bis basta fare lo sciopero della fame, il terrorista anarchico Alfredo Cospito diventerebbe immediatamente un modello per tutti i mafiosi non pentiti desiderosi di evitare il carcere duro.

J.N.