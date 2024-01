POSTA! - CARO DAGO, DOPO L'OPERAZIONE DEL 22 DICEMBRE, JOE BIDEN HA SAPUTO SOLO IERI CHE IL SUO SEGRETARIO ALLA DIFESA, LLOYD AUSTIN, È IN CURA PER UN CANCRO ALLA PROSTATA. CHISSÀ SE ANCHE SULLE GUERRE IN UCRAINA E A GAZA LE NOTIZIE GLI ARRIVANO "IN TEMPO REALE" – DIECI ANNI DI PD AL GOVERNO E ALCUNI ITALIANI NON HANNO ANCORA IMPARATO COME SI SALUTA!

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO

Lettera 1

Caro Dago, ma quanto sembra allegro Fedez dopo che la mogliettina è stata scaricata da Safilo e Coca Cola! Allora gli auguriamo ancora "tanta felicità"...

SL

Lettera 2

Caro Dago, ma quant'è meraviglioso questo Gabriel Attal! Stamane durante il servizio enfatico di Giovanna Botteri su di lui nel tg, il televisore grondava miele...

G.S.

Lettera 3

Caro Dago, Chiara Ferragni svetta(va) su 30 mln di followers,ha creato un piccolo impero milionario,si avvolge in preziose sciarpe di esortazione alla libertà delle donne ,innalza cartelli femministi alle manifestazioni , ma ricorre al paternalismo appiccicoso del maritino-ino -ino per farsi difendere.

giovanna botteri piange per i lacrimogeni 4

Fedez innumerevoli volte è sceso in campo,maldestramente, per difendere i tanti passi falsi della "compagna dai post d'oro" , arrivando in questi giorni a denunciare l'eccessiva esposizione mediatica (sic) dei guai della fashion moglie,dovuta ad alcune probabili truffe dolciarie( e non solo). Evidentemente privo di argomentazioni,perdendo la testa, non ha esitato ad utilizzare un linguaggio niente affatto glamour ma scatologico nei confronti di Myrta Merlino.

Paloma

Lettera 4

emmanuel macron gabriel attal

Caro Dago a chiarimento è bene ricordare che ArcelorMittal, come dice il nome, è il risultato degli indiani che si sono bevuti l'acciaio francese all'epoca del "grande" Sarkozy! Solo le anime pie nazionali in buona o cattiva fede potevano aspettarsi una transizione morbida con ILVA con tutto il pregresso sia economico che ambientale che c'era e c'è.

Amandolfo

Lettera 5

Caro Dago, Acca Larentia, identificate almeno 100 persone dalla Digos per i saluti romani. Da non confondersi con "Vacanze romane", il famoso film di William Wyler con Gregory Peck e Audrey Hepburn...

M.H.

LA VIGNETTA DI VAURO SU ZELENSKY E PUTIN

Lettera 6

Caro Dago, Zelensky: "L'esitazione occidentale incoraggia Putin". Più di tutto, a incoraggiare il leader russo, sarà l'incompetenza e l'incapacità dell'ex comico ucraino che si trova davanti come avversario: una manna dal cielo!

Gian Morassi

Lettera 7

Dago colendissimo,

dopo 10 giorni non si è ancora definito il citrullesco caso del minirevolver che spara da solo in quel di Rosazza. Erano presenti i membri della scorta; a seguire sono subito arrivati i carabinieri; il magistrato è intervenuto nelle ore successive. Il potenziale responsabile insiste sul fatto di essere estraneo allo sparo, e che farà in nome del colpevole, sempre che il magistrato glielo chieda. 10 giorni di blah blah , con qualche ettaro di articoli e ricostruzioni sulla stampa.

fedez chiara ferragni

Un caso semplice, anzi semplicissimo, viene smembrato, sezionato, scomposto, ridotto in molecole fino a diventare incomprensibile e irricostruibile. Il metodo lo conosciamo: non c’è processo per delitti gravi che non duri anni, al termine dei quali le sentenze sono spesso fondate su sabbie mobili, talché seguono molteplici richieste di riapertura. Forze dell’ordine e magistrati sono semplicemente allineati alla media del paese: cioè un paese di BUN NO (espressione lombarda).

Saluti da Stregatto

Lettera 8

Caro Dago, Blinken: "A Gaza i civili stanno pagando un prezzo troppo alto". Sta chiedendo i saldi invernali?

Maxi

Lettera 9

Caro Dago,

oggi volevo prendere appuntamento con largo anticipo per rifare i documenti. Risultano tutte le sedi a cui potrei fare domanda IMPOSSIBILITATE a rilasciare appuntamento per rinnovare il mio passaporto. Nemmeno tra sei mesi o un anno. Nulla. Zero.

angelo bonelli e signora

Questo si chiama sequestro di persona. Cosa dovrebbe fare una cittadina che si muove pure per tempo? Io non voglio nessun favore, cerco di stare dietro a tutti i miei documenti e cose varie, ma come faccio (e voglio sì una spiegazione) ad ottenere i documenti per espatriare? E sì, perché in UK o in USA non ci vado con la CI! E' così che il governo Meloni pensa di combattere la fuga dei cervelli e non...? Togliendoci documenti?

Saluti da una cittadina confinata,

Lisa

Lettera 10

Caro Dago,

in giro si dice che secondo la Cassazione non è reato il saluto romano se ha intento commemorativo e non violento, in quanto in tal caso deve essere considerato come una libera manifestazione del pensiero e non un attentato concreto alla tenuta dell'ordinamento democratico.

Karlie Kloss - Taylor Swift

Se tale diceria corrisponde a verità, per i magistrati più che test psicoattitudinale urge esame psichiatrico (Nordio dixit).

L’elettore triste

Lettera 11

Caro Dago, "Esiste anche una terza Italia, fatta di sgobboni idealisti e di buon gusto, tolleranti e rispettosi delle regole: è in netta minoranza, ma tutti, in cuor nostro, siamo convinti di appartenerle". Evviva! Gramellini utilizza l'espediente dei due opposti "estremismi" di Briatore e Bonelli per farci sapere quanto lui, invece, sia equlibrato. Concentrando in sé unicamente le caratteristiche più positive dei due. Che modesto...

Yu Key

Lettera 12

taylor swift 4

Caro Dago, bufera sul New York Times per un editoriale in cui si ipotizza che Taylor Swift sia queer. "Che ne sia consapevole o no, Swift manda segnali al popolo queer, nella nostra lingua, che ha qualche affinità con la nostra identità". Un ulteriore step verso la follia. Non è più nemmeno la persona a decidere se essere, nonostante l'evidenza scientifica, uomo o donna: a decidere è il NYT. Da ricovero!

Mich

Lettera 13

Caro Dago, dopo l'operazione del 22 dicembre, Joe Biden ha saputo solo ieri che il suo segretario alla Difesa, Lloyd Austin, è in cura per un cancro alla prostata. Chissà se anche sulle guerre in Ucraina e a Gaza le notizie gli arrivano "in tempo reale"...

Maury

JOE BIDEN E LLOYD AUSTIN

Lettera 14

Caro Dago, dieci anni di Pd al governo e alcuni italiani non hanno ancora imparato come si saluta!

SL

Lettera 15

Caro Dago, il 2023 si conferma l'anno più caldo mai registrato dal 1850, con l'aumento della temperatura media globale vicina al limite di 1,5 gradi centigradi (1,48 rispetto al livello preindustriale). Stando alle previsioni del 2015 a Parigi con un grado e mezzo in più il mondo avrebbe dovuto ribaltarsi. Non è successo.

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

Per questo i governi non sono in allarme: la temperatura sarà anche aumentata ma non è avvenuto il disastro previsto. I morti per eventi climatici avversi sono aumentati perché è aumentata la popolazione mondiale. Nel 1850 la era poco più di un miliardo, adesso siamo 8 miliardi! Non ci vuole Einstein per capire che i morti non possono dominuire.

Erre Erre

Lettera 16

Caro Dago,

l’ho letto che in Israele il procuratore generale ha il potere di destituire il premier in caso di indegnità (?).

Penso che solo in una vera e propria dittatura qualcuno possa avere il potere di destituire il premier eletto con democratiche elezioni sulla base di un criterio, di certo non oggettivo, “l’indegnità”, che ognuno può legittimamente interpretare in modo diverso da un altro.

riscaldamento globale

Se poi si aggiunge il fatto che la Corte Suprema israeliana può annullare le leggi fatte da un parlamento democraticamente eletto se le giudica ‘irragionevoli’ allora viene spontaneo chiedersi se Israele sia una democrazia o una dittatura guidata dai magistrati.

Pietro Volpi

riscaldamento globale