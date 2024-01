POSTA! - CARO DAGO, CON UNA "CONTROFFENSIVA" DA MANUALE AGLI "AUSTRALIAN OPEN" SINNER RIBALTA IL RUSSO MEDVEDEV: ZELENSKY IMPARI! - DOPO L'ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO, NEL CORSO DELLE PERQUISIZIONI EFFETTUATE SONO STATI SEQUESTRATI 500MILA EURO IN GIOIELLI E 300MILA IN CONTANTI. INCREDIBILE, CON UN "PACCHETTO" DEL GENERE IN CASA AVREBBE POTUTO FARE IL VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E NON LO SAPEVA...

Lettera 1

Caro Dago, scrivi: "Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, nel corso delle perquisizioni effettuate sono stati sequestrati 500mila euro in gioielli e 300mila in contanti". Incredibile, con un "pacchetto" del genere in casa avrebbe potuto fare il vice presidente del Parlamento europeo e non lo sapeva. Cincinnato 1945

Lettera 2

Caro Dago, Carlo Calenda annuncia: "Bonetti e Rosato entrano in Azione". In Ucraina o a Gaza?

Piero Nuzzo

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky: "Se viene meno l'aiuto degli Usa contiamo su quello della Germania". Come no. Specie adesso che l'economia tedesca sta volando...

Soset

Lettera 4

Caro Dago, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Con una "controffensiva" da manuale agli Australian Open Sinner ribalta il russo Medvedev: Zelensky impari!

Camillo Geronimus

Lettera 5

Caro Dago, Calenda: "Domani presentiamo proposta su conflitti d'interesse". Complimenti per la tenacia: da un trentennio è il ronzino di battaglia della sinistra!

Gary Soneji

Lettera 6

Egregio sig. Dago.... Ma i fantasisti pro palestina e pro Hamas che sfilano protestando per le vie di MIlano, cosa non capiscono del fatto che a Gaza non puoi lamentarti neanche del lanciarazzi che ti hanno messo in salotto??

Distinti saluti

Antonio

Lettera 7

Caro Dago,

spero proprio che Sinner non cominci a fare il giro delle sette Chiese nelle varie trasmissioni tv di punta. Per cosa poi? Meglio che continuino ad applaudirlo negli stadi.

Se poi volesse lanciare dei messaggi non è nel bailamme di Sanremo che lasciano il segno.

Francesca

Lettera 8

Caro Dago,

Gli Stati Uniti, esportatori planetari di democrazia,si accaniscono contro un detenuto gia' sopravvissuto ad un'esecuzione, uccidendolo con un metodo indegno,da inquisizione medioevale o da giustizia islamica.

Sara' interessante vedere se qualche tribunale internazionale li condannera' per reato di tortura o se,dopo una formale indignazione passeggera,potranno continuare a fare come vogliono.

Giovanna Maldasia

Lettera 9

CARO DAGO BUONGIORNO.Tutti ad esaltare il magnfico SINNER ....quindi PERFETTO !!! ...( del resto i media come notizie hanno solo guerre ed aumenti delle spese per i soliti italioti !) ....però mi giunge voce ( da verificare !) che il..."" volpino"" ... ha residenza a MONTECARLO.....e quindi di tasse in italietta.....quante ne paga al contrario di noi poveri disgraziati...???......ahhh ....NON....saperlo.....saluti ALEX

Lettera 10

Dago,

Le guerre di religione non sono mai finite. Adesso spunta tra i cristiani, un teologo che contesta il diritto di Israele ad avere uno stato. Quando la religione prende il sopravvento, avvengono i massacri. Il fanatismo di certi esseri lascia esterrefatti.

MP

Lettera 11

Egregio Dago.

Leggiamo che il Sig. Zuncheddu sarà ricompensato con sei milioni e fischia per i 33 anni di prigione, ci mancherebbe, anche se nessuna cifra potrà compensarlo per una vita rubata. Ma non trovo notizia su come verrà "ripagato" il testimone che ha biecamente acconsentito ad accusarlo falsamente. O forse sono scaduti i termini...?

Cordialità

Sanvic.

Lettera 12

Gentile (?) Dago.

Meloni e il " Piano Mattei " 2024: "il nostro piano è liberare energie africane per garantire ai giovani un diritto a non emigrare". Meloni e il " Piano Mattei" rivisto al 2025:

"il nostro piano è liberare energie per garantire ai giovani italiani un diritto ad emigrare".

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 13

Caro Dago, famiglie italiane sempre più povere, ricchezza scesa dell'1,7% nel 2022. Il famoso effetto Draghi?

Giuly

Lettera 14

Caro Dago,

non so niente di calcio, ma so solo che Totti anni fa si prestò a diventare l'oggetto di battutine e scherzi pubblicando una serie di libretti con barzellette nelle quali spesso Totti appariva un po' sciocchino. Se non ricordo male, il libro fu un grande successo e soprattutto Totti donò gran parte dei ricavi (per davvero) in beneficenza.

La ex Signora Totti ormai è da sei mesi che va ovunque a parlare male del fu Signor Totti. Non ha altro? Tanto donna libera e unica che sta ancora a parlare del matrimonio. Comunque non sapevo che la ex Signora Totti fosse "anche poetessa" (citando Fantozzi) e ci piacerebbe tanto sapere perché non ci parla delle sue ultime letture. Invece di condurre l'isola dei famosi perché Ilary Blasi non conduce un bella trasmissione sui libri...?

Saluti a chi legge,

Lisa

Lettera 15

Caro Dago,

contrariamente a quanto recita la volgata comune, ritengo che gli autovelox piazzati sulle strade italiane non abbiano la funzione di fare prevenzione diminuendo gli incidenti stradali ma abbiano la preponderante funzione di fare cassa a favore dei comuni che li piazzano.

Gli autovelox infatti non costringono gli automobilisti a ridurre la loro velocità ma si limitano a sanzionare chi supera la velocità consentita.

Rimane pertanto inalterata la probabilità di causare incidenti in quanto la velocità non viene ridotta (anche se poi si pagherà una contravvenzione).

Se si volesse fare effettivamente prevenzione si dovrebbero costringere gli automobilisti a diminuire la loro velocità.

Tale risultato è facilmente raggiungibile con l'introduzione di dossi artificiali. I dossi artificiali infatti costringono a ridurre la velocità e diminuiscono quindi il rischio di incidenti.. Mi sembra pertanto pacifico che se si piazzano autovelox e si ignorano i dossi artificiali non si vuole fare prevenzione ma si vuol fare cassa

Mi sbaglio? Pietro Volpi