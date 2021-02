POSTA! - CARO DAGO, ZINGARETTI: "CONTE E GUALTIERI PUNTI FERMI". FERMISSIMI! NON HANNO FATTO UN CACCHIO E IL PAESE È ANDATO A FONDO – FICO È PARTITO ESPLORATORE. RISCHIA DI FINIRE NAVIGATOR – LA BANCA D’ITALIA SFRATTA LAMBERTO DINI DALL’ATTICO DI 800 MQ. LA CONSIDERI UNA FORTUNA. ALLA SUA ETÀ DOVER PERCORRERE 500 METRI PER RAGGIUNGERE IL BAGNO DEV'ESSERE UN CALVARIO

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, la telefonata shock del medico di Maradona: "Il ciccione si fregherà da solo morendo". Avrebbe dovuto dire «El Pibe de Oro "curvy"»?

A.B.

Lettera 2

Caro Dago, Zingaretti: "Conte e Gualtieri punti fermi". Fermissimi! Non hanno fatto un cacchio e il Paese è andato a fondo.

Vic Laffer

Lettera 3

Caro Dago, Amadeus dice sì anche a un Sanremo senza pubblico pur di conservare il posto e portare a casa il "malloppo". Non si capisce più se siano i politici ad ispirarsi alle star televisive o viceversa.

M.H.

Lettera 4

Caro Dago, la Banca d’Italia sfratta Lamberto Dini, ex direttore generale di Palazzo Koch ed ex premier, dall’attico di 800 mq del palazzo di Piazza Fontanella Borghese nel pieno centro di Roma. La consideri una fortuna. Alla sua età dover percorrere 500 metri per raggiungere il bagno dev'essere un calvario.

Pikappa

Lettera 5

Caro Dago, Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano: "I vaccini sono ragionevolmente sicuri". Ma che significa? Stiamo parlando della salute e della vita delle persone, non se sia meglio acquistare una auto elettrica o a benzina. Un medico che si esprime così andrebbe "ragionevolmente" radiato dall'albo.

Max A.

Lettera 6

Caro Dago, Renzi spera in un governo di persone capaci e meritevoli. Quindi un governo tecnico, perché tra i parlamentari di M5s, Pd, Leu e Iv non vi sono persone con simili caratteristiche.

Lino

Lettera 7

Caro Dago,

menomale che in questo periodo di incertezza, causato dal Coviddì, ci siano dei punti fermi inalienabili. provo a riassumerli:

- Il calcio deve andare avanti.

- Dobbiamo ritoccare le pensioni e gli stipendi pubblici, perché la gente lavora da casa e sono venute meno alcune spese, ma ai calciatori ed agli allenatori non possiamo decurtare nulla.

- Le palestre devono restare chiuse per evitare i contagi, tranne per la compagna del premier.

- Non si può andare nelle seconde case, tranne Giuseppi (lui lavora...).

- Vietato uscire di casa dopo le 22 (siamo in guerra?), tranne per il governo ed alcuni senatori responsabili.

- Le mascherine costano 0,50 euro l'una, tranne se le ordina Arcuri Der Kommissar geht um.

- Per partecipare agli appalti pubblici devi essere in regola con 1.254.567.382 regole e disposizioni, tranne se hai la sede ad Ostia e un dipendente in cassa integrazione.

ecc.

Ma tranquilli, va tutto bene.

johnkoenig

Lettera 8

Caro Dago,

mia moglie ed io abbiamo superato gli ottanta, ma stamani non siamo riusciti a prenotarci per il vaccino, inoltre non sono riuscito neanche ad avere il referto on line per una analisi, il cui controllo del giorno per mia moglie è indispensabile, dovendo dosare una pillola. Certamente se Zingaretti è impegnato a spartirsi le eventuali future poltrone, di cui soltanto ha interesse, non può pensare al funzionamento della regione ed a venire incontro alle esigenze impellenti dei suoi abitanti. Con la prenotazione on line, come al solito, ci hanno preso per i fondelli.

Annibale Antonelli

Lettera 9

Caro Dago,

Secondo l'epidemiologo Michael Osterholm, la variante inglese del coronavirus, diventerà dominante negli Stati Uniti e colpirà gli americani ''come un uragano''.

La nuova versione del virus è già stata ribattezzata Mayflower.

Lenny

Lettera 10

Caro Dago, nessuna esclusione per Fedez-Michielin dal Festival di Sanremo a seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin. Qualcuno con pochi followers sui social - anziché svariati milioni - sarebbe stato graziato ugualmente? Le regole sono regole e dovrebbero valere per tutti.

EPA

Lettera 11

Caro Dago, allerta maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove si sta per abbattere una forte nevicata. L'allerta riguarda 110 milioni di americani, da Washington a Boston, passando per New York dove sono attesi fino a 30,5 centimetri di neve. Ma Joe Biden non aveva allarmato tutti per il riscaldamento globale?

Sonny Carboni

Lettera 12

Caro Dago,

Reputo anche che la cosa più triste di questa storia sia la morale becera che viene resuscitata in tv: ragazze state a casa fino ai 40 anni, vergini e non bevete nemmeno un goccio di vodka. Penso che la storia di Genovese dovrebbe portarci a chiedere se è così frequente la droga (come si fa intendere) e tanto più così tanti giovani ne sono attratti (pare che l'imprenditore fosse circondato spesso da giovani donne in cerca delle sostanze illecite) cosa dovrebbe lo Stato fare e la società riconoscere. Legalizzare? Punire più severamente? Le ragazze che barattano il proprio corpo per droga sanno che questa è una forma di prostituzione? E soprattutto sanno che se sono a questo punto forse hanno una dipendenza che andrebbe curata, tanto più se così giovani? Infine se la droga è così diffusa e indispensabile, come fa ad essere così diffusa senza che le nostre autorità lo sappiano?

Servirebbe meno ipocrisia sul tema, ma tanto nel nostro giornalismo è dedito a sapere con quante fruste è stata picchiata la signorina e da quale buco ha preso la droga.

Saluti dall'ipocrisia,

Lisa

Lettera 13

Caro Dago,

sinceramente non si capisce per quale motivo, con la situazione di emergenza sanitaria ed economica, in Italia si continua a discettare sullo svolgimento o meno festival di Sanremo. Con tutto il rispetto dei cantanti, delle canzonette e di tutto il settore collegato, le priorità dovrebbero essere sicuramente altre e non certo lo svolgimento del festival. Anche la tv pubblica si dovrebbe dare una mossa di serietà. Cordiali saluti .Giovanni Attinà

Lettera 14

Caro Dago, scuola, ritornano in classe gli 8 mln di studenti italiani. Da quel che si vede in giro tempo due settimane e ce li leviamo di nuovo dalle palle, questi giovani untori.

J.R.

Lettera 15

Caro Dago,

credo che a fronte di considerazioni continue secondo le quali: "se continuiamo così scuffiamo", oppure "se non spendiamo bene i soldi Europei sarà brutta....", proprio per guardare negli occhi la realtà ed abbandonare la filosofia delle dirette notturne su Facebook, va detto ed accettato:

l'Italia è già fallita da ben prima della pandemia. Il debito pubblico unito al deficit ricorrente e a quanto NON produciamo, indica che sopravviviamo solo grazie ad elemosina estorte alle Nazioni in sella per mantenere vivo l'ologramma Europeo a loro utile.

Utile alla Merkel è anche il nostro stato (e Stato) agonico che consente di regolare il flusso di ossigeno in cambio di una ubbidienza pressoché totale (vedi l'impossibilità di andare alle urne in questo caos politico).

La situazione è tragica, ma non è seria....ma la verità potrebbe essere la base per una eventuale ripartenza futura....molto futura.

SDM

Lettera 18

Dagovski,

Fico è partito Esploratore. Rischia di finire Navigator.

Aigor

Lettera 19

Caro Dago, secondo il commissario Arcuri le vaccinazioni proseguono a rilento non per colpa del Governo, ma perché i vaccini non arrivano. Quindi aver sottoscritto contratti-capestro con aziende tira-bidoni sarebbe un "merito" dell'Esecutivo?

Sasha

Lettera 20

Caro Dago, l'argento vola oltre i 30 dollari l'oncia. Sul Comex si sono registrati rialzi del 13% a 30,35 dollari l'oncia. Un fenomeno che viene visto come un nuovo affondo dei piccoli trader di Reddit dopo il caso GameStop.

Spingere, a suon di dollari, le quotazioni di azioni o materie prime a prezzi irreali e fuori mercato solo per far perdere gli hedge fund. Ma si può essere più scemi? Alla fine guadagneranno in pochissimi. Solo i manovratori di questi decerebrati che si fanno prendere per il naso.

Giacò

Lettera 21

Caro Dago, la crisi politica in pillole.

E' chiaro che l'esito di elezioni democratiche in Italia non piacerebbe alla Germania e anche alla Francia. Il perchè non ha niente a che vedere con gli ideali Europei, ma riguarda solo la preoccupazione per la restituzione di "soldi" prestati.

Quindi niente elezioni nei possedimenti meridionali di Bruxelles.

Qualunque prossimo accordo politico frutto di questa imposizione sino alla scadenza naturale (se ci sarà ancora) della Legislatura, sconterà quindi questo "piccolo particolare", in termini di compromessi, instabilità politica e ovvia mancanza di crescita. A prescindere dall'eventuale SemiDio (???) chiunque esso sia, che sostituirà il galleggiante Professore, ideale incarnazione della Ademocratica Repubblichetta.

SDM

Lettera 22

Caro Dago, esattamente 40 anni fa il synth-pop sbarcava in Italia. Era infatti il 1981 quando un giovane punk milanese di nome Alberto Camerini pubblicava il singolo "Rock 'n' Roll Robot" aprendo la strada a quella new wave che avrebbe caratterizzato l'intero decennio. Mi sembrava giusto rendergli omaggio

Paul

Lettera 23

Caro Dago, scuola, il Veneto accantona i banchi a rotelle: favoriscono l'insorgere del mal di schiena. È la seconda patologia dopo il mal di testa che la ministra Azzolina e il commissario Arcuri hanno fatto venire agli italiani parlandone per mesi.

Gaetano Lulli

Lettera 24

Dago, come ampiamente previsto la storia dei banchi a rotelle è finita in vacca, o meglio, i banchi sono finiti in soffitta per la modica spesa di circa 500 milioni (un fosco presagio di come potrebbero essere spesi i soldi che l'Europa ci presterà col Recovery?).

Nell'attesa che la magistratura contabile faccia luce su quello che è avvenuto, identificando chi (e sicuramente un CHI esiste) si è idebitamente avvantaggiato con l'operazione, forse essi potrebbero essere ben utilizzati per risulvere la crisi politica italiana, con una moderata fornitura aggiuntiva di Bostik (più tenace del Vinvil): assicurate saldamente le terga dei parlamentari a detti banchi (chiamamoli scranni a rotelle, così forse ci cascano meglio) questi, legati a mo' di trenino potrebbero essere rimorchiati (con annesso parlamentare) sulla rupe tarpea per far rivivere una gloriosa tradizione, ahimè perduta dopo la decadenza di Roma.

Deboss

Lettera 25

Caro Dago, Covid, party in un pub in alta montagna scoperto a Selva di Val Gardena. I carabinieri hanno trovato 200 giovani accalcati in un locale che potrebbe contenerne solo 80. Ci sono volute ore per identificarli tutti. Natural born coglioni. Andrebbero messi ai domiciliari fino a giugno.

Berto

Lettera 26

Caro Dago, il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato un maxi-tavolo di maggioranza per scrivere il contratto di governo. E se si apparecchia la tavola vuol dire che ci si prepara a mangiare....

Tony Gal

Lettera 27

Gentilissimo Dago,

mi permetto di scrivere a Lei per proporre una banale soluzione a questa vicenda sul pubblico di Sanremo:

- perche' non invitare tutto il personale sanitario, che tanto ha fatto per noi in italia, a tutte le serate del Festival.. sono tutti ( almeno qui in Veneto ) gia' doppiamente VACCINATI.. quindi immuni.. in piu'... sarebbe davvero un gran bel gesto di riconoscenza..

grazie per avermi letto

un cordiale saluto

Con stima

Simonetta

Lettera 28

D'Agostino, ho visto di corsa il sito di oggi. Mi è bastato per dirti che sei veramente una persona amorale, senza pudore, un maniaco sessuale inteso come fissato col voler propagandare tutto il peggio che c'è nell'ambito della sessualità deviata e depravata.

Da perfetto posseduto carichi al massimo queste schifezze pensando di essere un grande furbo. La pornografia è uno dei mali assoluti - ciò viene riconosciuto da chiunque abbia un minimo buon senso - che con i suoi derivati porta all'imbarbarimento e alla creazione di una società di mostri, come sei tu, anche se ti atteggi a persona normale e a posto.

Lo so che questo mio intervento non cambierà le cose, ma non posso esimermi per una semplice ragione di coerenza con me stesso. E' tale la discesa agli inferi che persino il Corriere della Sera, ormai giornale da utilizzare al bagno, intervista un demonio come Siffredi che ha proprio espressioni demoniache quando sorride tronfio dei sui porcheggi. Paolo Di Stefano merita una pernacchia e un semplice "poveraccio, dove sei finito?".

Nunzio Sarpietro

Luciano

Lettera 29

Caro Dago, la magistratura in Italia è ormai senza vergogna. Dopo l'audizione ("interrogatorio" pare brutto, è per i poveracci) di Giuseppe Conte, il GUP di Catania, Nunzio Sarprieto, ha detto pubblicamente una cosa che neppure Palamara avrebbe osato profferire in una conversazione privata: "Non si può dire che Conte abbia avallato le azioni di Salvini: il presidente del Consiglio detta la linea del Governo, i singoli eventi erano curati dai singoli ministri. Mi ha fatto una buona impressione: non devo dirlo io, ma rappresenta bene il Paese".

Un magistrato può esprimere le proprie sentenze a 5 minuti dall'"audizione", davanti ai microfoni dei giornalisti invece che nelle aule dei tribunali? Un magistrato può esprimere pareri politici sull'operato di chi ci governa? Sarprieto dovrebbe subire un procedimento disciplinare per queste sue frasi e per il suo atteggiamento forcaiolo nei confronti di Salvini e assolutorio nei confronti di Conte? Sarprietro è prevenuto?

Purtroppo, siamo in Italia e la casta dei magistrati si è incancrenita da almeno 30 anni: persone talvolta incompetenti, spesso svogliate e col pallino della politica pretendono, e ne hanno la facoltà, di indagare, processare e condannare. Perpretano continuamente dei piccoli colpi di Stato. Qualche rara volta sono persino costrette ad assolvere (vedi il povero Antonio Bassolino, con una carriera politica distrutta). Senza considerare i lauti stipendi che guadagnano, spesso più alti di quelli di un parlamentare. E, la cosa incredibile è che non pagano mai per i loro errori! Spesso fatti in malafede.

Se davvero si volesse fare una seria riforma della magistratura, si dovrebbero licenziare tutti i magistrati e assumerne di nuovi. Sono certo che, nonostante il tabula rasa, nessuno si accorgerebbe della lentezza dei processi.

Certo, se ci aspettiamo che la magistratura riformi sé stessa, stiamo freschi. Si sa: cane non mangia cane.

[Il Gatto Giacomino]