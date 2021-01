POSTA! – BOSSI DOCET! LO “SCIAMANO” JAKE ANGELI HA SCOPIAZZATO I LEGHISTI DELLA PRIMA ORA, QUANDO MANIFESTAVANO ALLA FOCE DEL PO… – MES, CRIPPA: “M5S FERMAMENTE CONTRARIO". OVVIO. COME LO ERA PER TAP, TAV, UN GOVERNO CON LA LEGA O COL PD...

Dagovski,

Leggi Sevegnini & co. e diventi Trumpiano.

Commentatori del giorno dopo (mai di quello prima).

Caro Dago, Mes, Crippa: "M5S fermamente contrario". Ovvio. Come lo era per Tap, Tav, un governo con la Lega o col Pd.

Caro Dago, Joe Biden si è detto indignato per l'assalto al Campidoglio da parte dei fan di Donald Trump, ma è orgoglioso del figlio tossico indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Una cosa difficile da capire.

Caro Dago, il vaccino anticovid della Biontech-Pfizer, stando a un nuovo studio, proteggerebbe anche dalle cosiddette mutazioni inglese e sudafricana del virus, la cui diffusione è stata ormai riscontrata in molti Paesi. Ma siamo seri, dai. Lo studio quando è stato fatto? Prima che apparissero le due varianti?

Caro Dago, Governo, Stefano Fassina: "Umiliante farsi dettare l'agenda da Renzi". Anche avere a palazzo Chigi un premier (Giuseppe Conte) telecomandato da un ex concorrente del Grande Fratello (Rocco Casalino) non è certo motivo di orgoglio.

Caro Dago, Covid, Inail-Iss: "Con la riapertura delle scuole superiori si rischia una nuova ondata". Vadano a dirlo alla (p)Azzolina che siede sulla poltrona di ministro dell'Istruzione.

Dago darling, girala come vuoi, ma il "bottom line" é che, ancora una volta, "E' nata una stella", ma stavolta é un maschio villoso e si chiama Jake Angeli. Grande regia: sommariamente vestito come un terribile dio Odino, petto villoso, pantaloni che sembra stiano scivolando giù per mostrare il suo mostruoso "Sacro Graal", ecc.

Si scriveranno fiumi di parole su di lui, molti urleranno per orrore e sdegno, ma il "bel" mondo dello "show business" (anche politico) é capace di tutti i mix possibili. Prob. sarà condannato a qualche pena e magari sarà libero su cauzione milionaria, ma poi guadagnerà un mare di soldi con autobiografie e apparizioni televisive. Qui di noi lo vedremo prima dalla D'Urso o da Matano? Improbabile che la risparmiosa La7 lo faccia apparire da Giletti. Ossequi Natalie Paav

ciao dago,

a vedere le incredibili immagini di Washington DC, viene un desiderio... e se fosse arrivato il momento di dire stop al populismo ammesso come opzione politica legittima e basta alla post-modernità cinica da bar sport, dove i fatti non esistono ma contano solo le opinioni di chiunque -e meglio se coglione da moviola oggi var- dove la politica come in una canzone allegra e panteistica di Jovanotti "si fa spettacolo" e all'ENA francese corrisponde il GF dei Casalini...

chissà... perché daje e daje qualcuno poi ci si fa male e due schiaffoni partono, oppure due pistolettate poco virtuali.

Caro Dago, Usa, Cnn: "Biden non vuole ricorrere al 25esimo emendamento contro Trump". Ma per davvero? Si sta allargando. Non è stato messo lì per avere idee sue, ma come paravento per i poco digeribili estremisti Dem. Così facendo rischia grosso.

Ciao Dago,

Capisco che l'arrogante Avvocato di Padre Pio (tutto) ci stia sempre piu' sulle palle ma, da qui a TIFARE per Pittibomba in combutta con il peggio del giornalismo e dei poteri marci italici, ce ne passa. Come diceva un adagio di qualche anno fa che non passa mai di moda: " Continuiamo come abbiamo sempre fatto, er piatto de pasta, Renzi stronzo, viva la Roma, viva la Ternana, pero' nun rompete li cojoni, fatevi li cazzi vostri".

Buon anno!

Piero

Caro Dago, Copernicus Climate Change Service, il programma di osservazione della Terra dell'Ue: "Il 2020 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale, a pari merito con il 2016, chiudendo un decennio di temperature record a testimonianza del riscaldamento globale".

La lapide sull'Accordo di Parigi. In 5 anni non ha cambiato alcunché. La Terra continua a riscaldarsi e l'uomo non può fare nulla contro il fenomeno naturale del riscaldamento globale. La Natura va per conto suo e noi dobbiamo adattarci. Chi dice il contrario racconta balle con fini di lucro.

Caro Dago, morto a 68 anni il sensitivo e personaggio televisivo Paolo Bucinelli, in arte "Solange". Riposi in pace. Mi sono sempre chiesto se i sensitivi sono in grado di prevedere, con un qualche anticipo, la propria morte. Chissà...

Caro Dago, Usa, si dimette anche il ministro dell'Istruzione di Trump. Voltagabbana a scoppio ritardato che ricordano tanto le attricette del #MeToo, che si ricordano di essere state stuprate dopo un ventennio. È da due mesi che Donald ripete le stesse cose dette il 6 gennaio prima dell'assalto al Congresso. Se ne sono accorti solo ora? Fosse riuscito a rimanere alla Casa Bianca andava bene invece visto che è costretto a lasciare si dissociano?

Caro Dago, Arcuri: "Siamo a 407mila vaccinati. Da febbraio dosi per gli over 80 e i disabili". Finalmente uno Stato che sta vaccino ai più fragili accompagnandoli con la siringa...

Caro Dago, Covid, Lombardia: le scuole superiori in Dad fino al 24. Una dopo l'altra tutte le Regioni cercano di accontentare la ministra Azzolina: "A scuola il 7 gennaio!".

Spartaco

Caro Dago, il presidente eletto Joe Biden: "L'attacco al Campidoglio è stato uno dei giorni più bui della storia Usa". Meno male che adesso arriva Diogene...

Caro Dago, nucleare, 22 sindaci del Nisseno: "Nessun deposito di scorie da noi". Scorie? Quali scorie? Paghiamo una bolletta elettrica salatissima perché c'è stato un referendum il cui risultato inequivocabile è stato un "No al nucleare". Se adesso nonostante il voto c'è qualche scoria da smaltire la portino a casa dei promotori e sostemitori del "No" che ci hanno preso per il culo.

Dago Americanunito,

le scene del Congresso invaso da attempati soggetti, con purtroppo dei morti più o meno consapevoli, nel silenzio dei media che non accennano alle manifestazioni contemporanee in altri 16 Stati dell' Unione non fanno altro che dare alla stampa cinese e russa l' occasione di fare gratuite analisi moraliste sullo stato della democrazia che attanaglia l' Unione.

Scrive un giornale cinese che è stato invaso lo studio di una congressista democrat che esaltava i giovani mascherati di Hong Kong che tentavano d' entrare con la forza nel Parlamento locale in nome della libertà. Altri irridono alla nascente " primavera americana " e un media russo ricorda che in fondo, rispetto alle frequentazioni nella Sala Ovale ai tempi di Clinton, non ci sia tanto da invocare un sacrilegio dei laici e santi luoghi della più grande democrazia mondiale. Io mi permetto ... ma a noi che ce cambia ?

caro Dago

sapendo io leggere scrivere e soprattuto fare di conto (al contrario di chi governa) ho ragionato che:

- se ci vogliono 2 o anche 3 anni a vaccinare tutti gli italiani (a giugno un 20% striminzito della popolazione);

- se la durata dell'efficacia del vaccino può essere di 3-6-9 mesi (chi lo sa);

non è che i primi vaccinati saranno (verso l''estate), già "scoperti" dalla perdita di efficacia del vaccino quindi molto ma molto prima che anche una modesta % di popolazione sia vaccinata?

questa lentissima campagna vaccinatoria mi sembra uguale a riempire un secchio, che però è privo del fondo !

Ciao

Caro Dago

Bossi docet! Jake Angeli ha scopiazzato i leghisti della prima ora quando manifestavano alla foce del Po.

Caro Dago, Covid, Domenico Arcuri: "L'obiettivo è vaccinare tutti quelli che lo vorranno entro il prossimo autunno. Ma serve un numero adeguato di dosi di vaccino, un piano di distribuzione adeguato e donne e uomini capaci di somministrare i vaccini". E viene a dirlo a noi? È lui il commissario! Invece di dirci cosa serve perdendosi in chiacchiere, dovrebbe mettersi di buzzo buono ed agire. Sennò che ci sta a fare in quel posto?

Gentil Dago

finalmente i dem in america non hanno più ostacoli alla costruzione del loro agognato paradiso marxista. Sull'esempio delle università che hanno fatto da battistrada in questa svolta, gli americani possono cominciare a dire addio alla libertà di pensiero e parola ed abituarsi all' allineamento all'ideologia dominante, pena la cancellazione sociale. Benvenuta URSS del secondo millennio!

Cordiali saluti

Caro Dago, Nancy Pelosi con piglio autoritario intima a Mike Pence di utilizzare immediatamente il 25esimo emendamento per rimuovere Donald Trump dalla presidenza altrimenti "sarà impeachment"? Joe Biden la smonta subito, affermando di non aver alcuna intenzione di ricorrere ai due strumenti costituzionali per cacciare il suo predecessore prima del passaggio di consegne del 20 gennaio. Esilarante! I Dem, presentati dai giornaloni come coloro che dovrebbero ri-unire gli americani dopo i 4 anni trumpiani, non hanno nemmeno iniziato e già sono divisi al loro interno sul da farsi. Tocchiamoci gli zebedei...

