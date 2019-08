POSTA! – CALENDA LASCIA IL PD NON AVENDO NULLA IN COMUNE CON DI MAIO. MI CHIEDO SE ABBIA QUALCOSA IN COMUNE CON SE STESSO – BEPPE GRILLO VUOLE MINISTRI COMPETENTI: PER LA FAMIGLIA SI FA GIÀ IL NOME DELLA DIRETTRICE DEI SERVIZI SOCIALI DI BIBBIANO, NOTA ESPERTA DEL SETTORE

Lettera 1

"Come mai dal profilo Instagram di Urbano Cairo è scomparsa la sua foto in compagnia della bombastica influencer Taylor Mega?" Perché appena Taylor si è espressa a Favore di Salvini...

Lettera 2

Ma Il Di Maio che, senza titoli, chiede il ministero della difesa, dopo aver preteso di fare, senza un minimo di risultati, il ministro dello Sviluppo Economico, è lo stesso Di Maio che accusa Renzi di presunzione e gli altri di attaccamento alla poltrona?

Roberto

Lettera 3

Dago darling, della serie cose mai viste. Gli asini che si elevano e quindi volano (prob. aiutati dal benefico kerosene commestibile fornito da Albione). Si aprono le scatolette di tonno e che rischi di trovarci sotto il tonno: la mortadella. Mediaset ha contato i fulmini di un giorno in Sardegna: 14.000! Per colpa dei cambiamenti climatici, la Francia (Martinica) e il Giappone sono allagati. Mai successo prima? Avremo un premier già beatificato (meglio di Zapatero), tanto che qualcuno azzarda il nome di "San" Giuseppi Conte da Sassoalcina.

Nessuno parla più degli incendi in Siberia, forse perché Putin (per pararsi le palle) ha firmato segretamente una nuova pace di Brest Litovks, come fecero i suoi predecessori Lenin e Trosky nella prima guerra mondiale.

A Milano fa freddino, ma i meteorologhi continuano a dire che fa gran caldo (specie Rai3). Pensa te, neanche capaci di prevedere il tempo del giorno dopo (o dire quello in corso), figuriamo sul futuro! E nella mitica "società civile" c'é il panico perché i "buoni", dopo l'avallo di Trump a Conte, non sanno se continuare a storcere la bocca in segno di disgusto non appena sentono il nome di Trump. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

Caro Dago, il puttaniere Hugh Grant che dà del 'pipparolo' al premier inglese Johnson nobilita l'arte del self-service.

Giorgio Colomba

Lettera 5

Caro Dago, Di Maio dev'essere andato in confusione. Se dopo aver fatto il "governo del cambiamento" con la Lega annuncia di voler fare il "governo della svolta" col Pd, significa che alla fine ritornerà al punto di partenza. A quelle politiche dei dem che fino tre settimane fa diceva di voler cambiare. Forse è il caso che Giggino metta un po' d'ordine nella sua scatoletta cranica.

Giacò

Lettera 6

Caro Dago, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha accusato il Giappone, dopo la decisione di rimuovere Seul dalla lista dei partner commerciali privilegiati, di "disonesta'" per il non voler ammettere che la mossa sia solo una risposta a questioni politiche. Poi finisce che pure loro trovano un "Giuseppi" e fanno un governo nippo-coreano.

Axel

Lettera 7

Caro Dago, Greta Thunberg sbarca a New York e attacca subito Trump: "Non ascolta la scienza". Poi ha parlato degli incendi che stanno devastando l'Amazzonia: "Un segno chiaro che bisogna cessare di distruggere la natura". E qualche commento sull'andamento delle quotazioni di oro e materie prime?

Kevin Di Maggio

Lettera 8

Caro Dago, la pilota automobilistica Jesse Combs, 39 anni, considerata "la donna più veloce del mondo su quattro ruote" dopo aver stabilito un record di 640 km/h nel 2013, è morta in un incidente mentre tentava di migliorare il proprio record. Se si è schiantato Salvini solo per aver detto - restando immobile - di non voler più stare al governo coi 5 Stelle, figurarsi cosa può accadere a chi viaggia a quasi 700 km orari senza nemmeno staccarsi da terra.

Berto

Lettera 9

Caro Dago,

siamo scappati dal PD di Renzi & Co. per votare il M5S che ritenevamo e riteniamo un baluardo ed una bestia

feroce per la corruzione e gli intrallazzi. I deputati grillini, oggi, si sono buttati tra le braccia del loro nemico,

tanto disprezzato e criticato, che da bulldozer vendicativo li stritolerà, per estinguerli definitivamente.

Annibale Antonelli

Lettera 10

Dago , leggo che Calenda lascia il PD non avendo nulla in comune con Di Maio. Mi chiedo se abbia ancora qualcosa in comune con qualcuno ; addirittura se abbia ancora qualcosa in comune con sé stesso...

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 11

Caro Dago,

la regista argentina Lucrezia Martel, di cui credo che nessun lettore di Dagospia abbia mai visto un film, propone che per un paio d’anni il festival del cinema di Venezia applichi le quote rosa, 50/50, metà uomini e metà donne.

Splendida idea, ma perchè limitarla ai film? Cosa insegnamo ai nostri figli? In letteratura, 99% uomini, Dante, Ariosto, Leopardi, e 1% donne, Grazia Deledda. Storia dell’arte? 99% Giotto, Leonardo, Bernini, e 1% Artemisia Gentileschi. E in matematica poi, 100% maschi, Pitagora, Euclide, Nepero. La quota rosa del 50/50 ci vorrebbe per tutto.

Nieuport

Lettera 12

Caro Dago. Beppe Grillo vuole ministri competenti: per la Famiglia si fa già il nome della direttrice dei servizi sociali di Bibbiano, nota esperta del settore.

Federico Barbarossa

Lettera 13

Caro Dago, il premier incaricato Conte: "Non sarà un governo contro, ma per il bene dell'Italia. Creerò una squadra di lavoro per dare ai nostri figli l'opportunità di vivere in un Paese migliore". Sì certo. Di padre in figlio. Come alla Casaleggio Associati dove, ora che non c'è più Gianroberto, i sei milioni che verseranno i parlamentari grillini durante la legislatura potranno essere incassati dal figlio Davide. Per il bene dell'Italia?

Lettera 14

Dagosapiens, quatto quatto, Conte e la sua “pochette" hanno soddisfatto la loro prima segreta ambizione: diventare personaggio politico internazionale di lungo corso. Se sul suo cammino continuerà a incontrare cialtroni e cialtroncelli (cosa molto probabile, visto il nostro panorama politico) e se il suo Padre Pio continuerà ad assisterlo, dopo il praticantato nei nostri squinternati governicchi, altro che cattedra universitaria: scommettiamo che lo vedremo seduto in una mega-poltrona dorata alla UE e -tempo al tempo- in quella di Presidente della Repubblica?

Vittorio Conquellapochettepuòfareciòchevuole ExInFeltrito

Lettera 15

Caro Dago,

un "Bravo" a Calenda: ha ragione, la coerenza è fondamentale !

Quindi, dopo aver restituito la tessera del PD, coerentemente adesso si dimetterà da eurodeputato, essendo stato eletto coi voti di un partito dal quale se c'è andato sbattendo la porta, giusto ?

Recondite Armonie

Lettera 16

Caro Dago, dopo l'incarico a Conte, prosegue il calo dello spread. I Mercati hanno capito tutto: M5s e Pd pronti al calo delle braghe pur di non andare ad elezioni.

Mario Canale

Lettera 17

Caro Dago, in queste ore abbiamo avuto ulteriore conferma che due terribili virus infestano i palazzi della politica; la " poltronite cronica" e la "bugiardite acuta"

il primo colpisce chiunque sfiori le poltrone del parlamento, al momento i più gravi sembrano essere i rappresentanti del M5S. Il secondo colpisce i vanagloriosi come Conte; "questa sarà la mia unica esperienza politica..." e i politici falliti alla Renzi e Boschi " se non passerà il referendum lascerò la politica".

Disinfettare no?

FB

Lettera 18

Caro Dago, a 5 Stelle e Pd in Senato mancherebbero 3 voti. Embè? Tagliano subito i parlamentari di Lega, FI e FdI, e i 158 che hanno - su 200 - saranno più che sufficienti.

Fabrizio Mayer

Lettera 19

Steve Jobs sarebbe vivo ed è stato avvistato in Egitto: ecco perché tutti i passeggeri dei barconi hanno lo smartphone!

Saluti

Sandrone da Prato

Lettera 20

Caro Dago, Governo, Piazza Affari corre e scommette su Conte: +2%. Questi sono come i cani da tartufo. Sanno che con "Giuseppi" premier, il Pd in maggioranza e i grillini con la 44 magnum puntata alla tempia, si profilano grandi affari per banche e finanza internazionale. E quindi sono andati in brodo di giuggiole.

Maxi

Lettera 21

Caro Dago,

… e così dopo essersene dette di tutti i colori, i nemici giurati Pd e M5s hanno raggiunto l’accordo per la formazione del nuovo governo (dopo un po’ di “apparente melina”… del resto non potevano certo far vedere all’opinione pubblica di trovare proprio subito l’intesa). E per gli elettori italiani suona - melanconicamente - una triste melodia di requiem. Amen.

Gianpaolo Martini

Lettera 22

Caro DAGO,

Rousseau o non Rousseau, questo è il problema.

Anche se in questo caso il dilemma più che shakespeariano è alquanto poltronaro, cosa sarà più nobile per i grillini…essere o non essere (più) 5stelle?

Sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte atroce,

oppure prendere le armi contro un mare di guai

e, combattendo, annientarli?

COFSKY