POSTA! – CARO DAGO, CHE NE DIRESTI SE IL RADIOCOLLARE INVECE CHE AGLI ORSI LO METTESSIMO AI SEDICENTI "AMBIENTALISTI", CHE SI SONO ARROGATI IL DIRITTO DI VIOLENTARE AMBIENTE E CITTADINI RIEMPIENDOCI PER OGNI DOVE DI BESTIE OLTRETUTTO - NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CASI - DI ESTRAZIONE TUTT'ALTRO CHE AUTOCTONA? – MELONI: "PUNTIAMO SU LAVORO FEMMINILE E INCENTIVI PER I FIGLI". PERCHÉ NON SUL MODELLO "BELGA"?

giorgia meloni con i bambini della scuola galilei di addis abeba 3

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Meloni: "Puntiamo su lavoro femminile e incentivi per i figli". Perché non sul modello "belga"?

Bibi

Lettera 2

Caro Dago, i ministri degli esteri del G7 hanno promesso che i Paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina pagheranno "un prezzo pesante". Più pesante di quello che stanno pagando i Paesi del G7 per essersi schierati con Zelensky?

Ettore Banchi

Lettera 3

EMMANUEL MACRON XI JINPING URSULA VON DER LEYEN

Caro Dago, Von der Leyen: "Girare le spalle alla Cina non è interesse dell'Ue". Certo che no! Sarebbe interesse di chi volesse essere coerente con i valori occidentali che dice di voler difendere.

Rob Perini

Lettera 4

Caro Dago, inizia l'appiattimento degli artisti radical chic nei confronti della multigender Schlein, infatti dopo la cena nell'attico Baglioni, molti "artisti" hanno trovato la segretaria "più carina" da vicino! Chissà se verrà preso come un complimento...

FB

Lettera 5

elly schlein

Caro Dago, i morti "da ungulati" messi tutti insieme riempirebbero ormai un mezzo cimitero (di quelli grandi !). Anche l'atro giorno un quarantenne con moglie e due figli piccoli ha fatto un volo mortale, essendosi trovato - in moto, di notte - un cinghiale improvvisamente sbucato dietro a una curva, mentre tornava a casa dal suo lavoro di autista pubblico.

Che ne diresti se il radiocollare invece che agli orsi lo mettessimo ai sedicenti "ambientalisti", quelli che - senza il permesso di nessuno - si sono arrogati il diritto di violentare ambiente e cittadini riempiendoci per ogni dove di bestie oltretutto - nella stragrande maggioranza dei casi - di estrazione tutt'altro che autoctona ?

evan gershkovich

Cincinnato 1945

Lettera 6

Caro Dago, Russia, il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato per spionaggio, resta in prigione. Joe Biden ha poco di cui lamentarsi: con Jack Teixeira gli Usa si stanno comportando allo stesso modo.

Antonella Risorta

Lettera 7

Caro Dago "I figli delle coppie arcobaleno sono meglio di quelli 'conformi, sono più resilienti e mostrano meno problemi comportamentali rispetto alla norma". E' la conclusione a cui arrivano Laura Porzio Giusto e Nicola Carone in "Different Thougts - Riflessioni su sessualità e genere". Hanno studuato le famiglie arcobaleno del condominio in cui abitano?

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

Theo

Lettera 8

Caro Dago, Meloni: "Il lavoro femminile è la grande riserva inutilizzata". Brava. C'è tanto bisogno di braccia fresche nell'edilizia!

P.T.

Lettera 9

Caro Dago, accelera il Pil della Cina, +4,5% nel primo trimestre 2023. Stanno producendo tante armi per la Russia?

Nereo Villa

Lettera 10

elly schlein

Caro Dago il mondo è bello perché è vario: da una parte basta un mandato di ricerca per arrestare qualcuno ed estradarlo "quasi", dall' altra tre gradi di giudizio non servono ad avere un'estradizione.

Amandolfo

Lettera 11

Un monumento è parte del paesaggio, imbrattarlo è come sporcare un fiume.Lo sapevano bene i greci, che edificarono il Partenone innestandolo come un frutto nella pietra viva della città, appunto sull’acropoli.

Lo sapeva il primo eroe moderno ovvero Ulisse, che si costruì il letto al centro di un ulivo, e pure il luogo pubblico per eccellenza ovvero il teatro greco doveva avere come sfondo il paesaggio. Tutto il patrimonio artistico è inestricabilmente fuso con la natura, e come ribadisce Massimo Cacciari: “l’opera dell’uomo fa parte dell’ambiente e se è di un certo pregio non può essere imbrattata, è come imbrattare un fiume”

Giovanni Negri da Brusciano

L ORSA JJ4 IN TRAPPOLA NEL 2020 DOPO LA PRIMA AGGRESSIONE

Lettera 12

Caro Dago, Trentino, catturata l'orsa Jj4: ha ucciso il runner Andrea Papi Fugatti: "Se il Tar ci darà ragione, sarà abbattuta". I due protagonisti di questa tragica vicenda sono entrambi innocenti come Angeli. La colpa è dei Satana che hanno fatto la pentola lasciandola scoperta! È a questi signori che andrebbe presentato il conto. Non all'orsa che che si è comportata come previsto dalla Natura.

Lino

Lettera 13

Caro Dago, il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich arrestato in Russia resta in prigione. Adesso Biden, per ripicca, si farà un giro su uno degli yacht sequestrati agli oligarchi russi?

Oreste Grante

pino insegno giorgia meloni meme

Lettera 14

Dago,

Perché Baglioni non può fare una cena con Elly e altri personaggi (mi sembra tutti perbene), mentre viene concesso a Dell'Utri nel silenzio generale di far visita a Berlusconi, o a Pino Insegno di entrare e uscire da Palazzo Chigi manco fosse un impiegato? Alla sinistra non si perdona niente e alla destra si concede tutto. E poi... ma vuoi mettere una cena con Lollobrigida il ministro in quanto cognato? mille volte meglio Franceschini, almeno si capisce quando parla

Danne

Lettera 15

Caro Dago, G7: "Chiediamo la fine immediata della guerra in Sudan". Nemmeno Papa Francesco, che crede di sistemare tutto pregando, farebbe una richiesta così idiota. Ma chi credono di essere questi per impartire ordini alle altre 186 Nazioni della Terra?

Tas

ORSA JJ4

Lettera 16

Caro Dago, La Russa: "A Fiuggi riconoscemmo il valore della Resistenza"... Poi hanno cambiato idea e la Meloni - a differenza di Fini, finito all'angolo - è diventata addirittura premier!

SdA

Lettera 17

Caro Dago, la multigender Schlein, segretaria PD, sembra gradire i salotti radical chic della capitale, è stata ospite d'onore nell'attico romano di Baglioni! Chissà se anche lei non saprà rinunciare alle fastose feste della romanella godono come la collega Boschi, che dopo i primi mesi di vita monastica a Roma si è scatenata...vedremo il seguito!

FB

Lettera 18

NAVE KEFIAH 1 PIENA DI MIGRANTI

Caro Dago, Tunisia, arrestato il leader del partito di opposizione. Il famoso metodo Zelensky: non avere nessuno che disturbi "i valori democrarici" che si è intenti a difendere...

Soset

Lettera 19

Caro Dago, Tajani: "Impegno per la ricostruzione e l'adesione all'Ue dell'Ucraina". Bravo furbo. Così avremo un morto di fame in più con cui dividere gli aiuti da Bruxelles. E con un Paese distrutto dalla guerra non c'è partita: sarà sempre messo peggio di noi.

Yu.Key

Lettera 20

Caro Dago

ANTONIO TAJANI CON LA PARANNANZA A TOKYO

certo non ammettere che gli arrivi clandestini non sono una emergenza nazionale è una castroneria.

Cosa occorrerebbe? Che ci siano i centri di accoglienza stracolmi, le stazioni ferroviarie invase da loschi individui, la mancanza di strutture, la malavita che se ne avvantaggia, i finti benefattori che ne approfittano, i disagi dei cittadini, ecc. ? C’è tutto.

Saluti, Usbergo.

Lettera 21

Dago,

Che sull'accoglienza dei migranti ci sia una posizione ideologica, del pd contro la destra e' cosi evidente che viene da chiedersi come, negando l'evidenza, non ammettano che e' insostenibile, per l'Italia, una tale situazione. Aver tolto la tutela speciale ha messo a nudo la sinistra, che, lungi dal nobile proposito di voler salvare vite, ha svariati interessi perche' il traffico continui. Si comportano come quelli che dicono di combattere.

MP

NAVE KEFIAH 1 PIENA DI MIGRANTI