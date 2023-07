POSTA! – CARO DAGO, IERI SALVINI HA PRECETTATO CONTRO LO SCIOPERO DEI TRENI DIMEZZANDONE LA DURATA. I SINDACATI PROTESTANO PERCHÉ NON HANNO POTUTO DANNEGGIARE AL 100% I VIAGGIATORI - CHISSÀ SE LO STESSO LA RUSSA CHE NON FU INDULGENTE CON FINI NEL CASO DELLA FAMOSA CASA DI MONTECARLO ACQUISTATA DAL COGNATO PER CIFRA NON CONGRUA ADESSO SARÀ ALTRETTANTO POCO INDULGENTE CON SE STESSO…

Riceviamo e pubblichiamo:

salvatore marino foto di bacco

Lettera 1

Salvatore Marino, numero 1, bravi ad averlo riscoperto lo trovavo geniale prima l'ho ritrovato geniale oggi. Una satira fine, in un sito dove la satira (ormai epurata) e la notizia si alternano in modo equilibrato. Grazie Dago e... Grazie Marino

Lettera 2

Luminescente Dago,

considero Giorgia Meloni una donna politica di ottimo livello, quasi da prima Repubblica, ma se vuole davvero conseguire il titolo di italica Margaret Thatcher, deve in primo luogo e urgentemente liberarsi di Ignazio La Russa, moglie e figli compresi.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

GIORGIA MELONI - LA MARGARET THATCHER DELLA GARBATELLA - MEME

Caro Dago Biden: "Putin ha già perso la guerra". Ovvio, altrimenti perché l'Occidente invierebbe bombe a grappolo ed F-16?

Corda

Lettera 4

Caro Dago, "Mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo".

Ainett Stephens, famosa come la Gatta nera de Il Mercante in fiera, ribatte così a Pino Insegno che rispondendo a una domanda sull'indimenticata showgirl nella nuova versione del programma al via a settembre su Rai2 ne aveva escluso la presenza ("è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni").

AINETT STEPHENS IL MERCANTE IN FIERA

Ma davvero Ainett Stephens giudica offensivo essere definita "un po' più grande"? A noi sembra assai peggiio la definizione "Gatta nera". Se qualcuno lo dicesse oggi ad una migrante, probabilmente verrebbe arrestato per sessismo e razzismo!

A.Reale

Lettera 5

Egregio Dago

cambiano i governi, i governanti, i colori e le bandiere ma la faccia da c... di TUTTI questi signori, conferma che l'unica vera passione non è la politica ma la smania di incassare il più possibile nel minor tempo possibile. Ci sono sicuramente dei galantuomini che non si allineano sulla greppia ma vengono zittiti dagli avidi colleghi. E poi si sorprendono che la maggior parte dei cittadini nutrano forti sentimenti antipolitici. Chi vivrà vedrà ma ci sarà poco da ridere.

Cordialità

ainett stephens samuel etoo

Sanvic

Lettera 6

Caro Dago, per combattere la concorrenza delle aziende Usa, l'Unione Europea si affida ad un'americana, Fiona Scott Morton. È come se per difendere gli ucraini dai russi ci si affidasse a chi ha difeso gli afghani dai talebani...

Tommy Prim

Lettera 7

Caro Dago, John Fitzgerald Kennedy, ricreato tramite intelligenza artificiale: “Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in Ucraina”. E Joe Biden non sarebbe da meno se solo riuscisse a localizzare il luogo del conflitto: Iraq? Ucraina? Mah...

Ranio

Lettera 8

il deepfake di john fitzgerald kennedy a skytg24

Caro Dago tutti a criticare la raccolta rifiuti di Roma che chissà da cosa dipenda e probabilmente tiene grandi menti all'opera. Volevo solo comunicare che quando passa il camion basta una semplice auto posteggiata davanti ai cassonetti che ne rende impossibile l'uso del braccio meccanico e tutto e rimandato alla prossima volta. Comunque nessuna conseguenza per il proprietario del veicolo : ne carro attrezzi e ne multa !

Amandolfo

LEONARDO APACHE LA RUSSA

Lettera 9

Salve Dagospia, presunti stupri, droghe, psicofarmaci, alcool. Il figliolo di Peppe Grillo, quello di La Russa e sai quanti altri. Tutta gente coi píccioli, alta borghesia, gente partorita nell’italietta da bere, aguzzini e vittime, nel solito calderone.

Probabilmente lo faranno anche i figlioli degi operaiacci, comprensibilmente in altre luride location, ma il dato di fatto é questo: gente coi sòrdi, che si può permettere di fare quel che le pare, potendo contare su pool difensivi che a suon di denari, faranno approdare la loro nave placida in prescrizione, indenne, nella palude giudiziaria italiana. Dove affondano invece i poveracci, anche se non hanno stuprato nessuno. Posso vomitare?

Ciao belushi

ignazio la russa con il figlio leonardo apache

Lettera 10

Caro Dago, chissà se lo stesso La Russa che non fu indulgente con Fini nel caso della famosa casa di Montecarlo acquistata dal cognato per cifra non congrua adesso sarà altrettanto poco indulgente con se stesso.

Alessandro

Lettera 11

Caro Dago, "Non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia". Daniela Santanchè come Vujadin Boškov: "È rigore quando arbitro fischia".

Marino Pascolo

Lettera 12

E che velocità a Milano gli atti notarili delle compravendite.

Francesca

sarah varetto

Lettera 13

Caro Dago, straordinari questi dell'amministrazione Biden! Sanno tutto sulle patologie tumorali di Putin, su Prigozhin, sui generali russi epurati e sulla Wagner, ma non riescono a scoprire chi ha portato la cocaina alla Casa Bianca... È come quando gli "esperti" ci dicono quale temperatura media ci sarà a fine secolo, ma con le previsioni non riescono ad indovinare se domani pioverà o ci sarà il sole!

Furio Panetta

Lettera 14

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

Dago,

Non intendo difendere i La russa, ma che vengano colpiti, con scritte e gogna mediatica per gli interessi economici, per il fatto che siano di destra e' aberrante! Quanto al presunto stupro, il tempo dira'. Anche se mediaticamente e' gia' stata fatta la sentenza. Una vergogna che una certa parte del paese continua ad imporci, malgrado libere elezioni.

MP

Lettera 15

Caro Dago, insomma, se non ci mandano le ultime rate del Pnrr rischiamo di dover restare senza i Campi da golf e da softball, lo «skate-park» a Modena, il presepe vivente in Calabria, il «museo del prosciutto» vicino a Parma, quello della grappa in Val di Susa e addirittura senza il «convegno internazionale sulla stregoneria» nell'entroterra ligure?

Daniele Krumitz

Lettera 16

Caro Dago,

In merito al “ gruzzoletto “ di cui parlava ieri la nostra ministra, credo si riferisse a tutte le monete , che presto le getteranno addosso i cittadini italiani.

FB

putin biden

Lettera 17

Caro Dago, in Germania il governo accusa la Cina di relativizzare i diritti umani e minare il diritto internazionale. Prima di accusare gli altri, i tedeschi dovrebbero sempre ricordarsi di contare fino a 1933...

Giuly

Lettera 18

Dago Master,

un giorno ci dirai le fonti dei quei giornalisti che sanno, prevedono e sentenziano su fatti dove non erano presenti e che consentono loro di sfornare scenari, retroscenari e scoop in esclusiva sulle loro testate di appartenenza lavorativa.

giorgia meloni alfredo mantovano adolfo urso sergio mattarella

Ieri la reginetta della Garbatella e la Mummia sicula ( tue definizioni ) si sarebbero confrontati su vari temi e il contenuto di quasi un' ora di colloquio viene riportato dai tuoi colleghi della stampa con decine di sfumature sullo sfondo cromatico d' appartenenza politica. Ma nessuno era presente, quindi voci e sussurri ignoti spacciati per " io c' ero e scrivo consapevole " componendo righe apodittiche da casa o nelle semideserte redazioni con articoli pubblicati in tempo per gli approfondimenti ridondanti sulle reti televisive, di Urbanetto, di Piersilvino e di mamma Rai. Chi spinge gli spingitori di scenari ?

- peprig –

Lettera 19

Kim Jong Un festeggia il successo del missile

Esimio Dago,

in Corea del Nord la lunghezza media dei peni è la più corta del mondo. Non è necessario scomodare Freud per scoprire l'origine della passione/ossessione di Kim Jong Un per i missili...

Bobo

Lettera 20

Caro Dago

ieri Salvini ha precettato contro lo sciopero dei treni dimezzandone la durata. I sindacati protestano perché non hanno potuto danneggiare al 100% i viaggiatori.

Saluti, Usbergo

Lettera 22

matteo bassetti con un bicchiere di vino

Caro Dago, Matteo Bassetti sui vaccini: "[...] mi auguravo che i dati incontrovertibili pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche in cui si dimostra che con i vaccini abbiamo evitato 20 milioni di vittime...“. Venti milioni di vittime evitate grazie ai vaccini? È la più bella battuta del 2023. Nenmeno i chiromanti osano tanto!

F.T.

Lettera 23

Caro Dago,

tra le ragioni del successo del tuo sito (vedi intervista), non puoi trascurare l’ironia che circola a ogni livello, la tua capacità di definire con una parola un personaggio, chiunque sia, o una situazione, tanto da entrare nel linguaggio comune, i titoli degli articoli, sempre con un tocco umoristico, per non dire sarcastico, tutto ciò è una manna rara in questa triste e decadente Italia.

sergio mattarella giorgia meloni alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa

Questa capacità di visione anche un po’ beffarda del mondo non si compra né si vende, né si può copiare.

PS: Ah, speriamo che a Napoli non torni un’altra copia della Venere degli stracci. Con l’incendio, la performance e la narrazione non avrebbero potuto concludersi meglio, un seguito sarebbe una forzatura.

Francesca