meme su leonardo apache la russa 11

Lettera 1

Dear Dago

Apache è il nome dei nativi come lo hanno sentito gli inglesi e hanno scritto il suono nella loro lingua, nella nostra è APACI.

Solo che noi lo pronunciamo alla francese apasc.

Pronunciamo anche Porsche alla francese ma è tedesco (la e si sente)

Ma proprio sugli inglesismi doveva cadere un ex AN?

Geronimo è ok

Lettera2

Caro Dago per il manager stroncato da un infarto forse prevedibile ci sarà un'inchiesta e relative domande. Tra queste c'è ne saranno pure alcune che non hanno niente a che vedere con la Medicina come all'esame d'ammissione al numero chiuso?

Amandolfo

Lettera 4

maurizio landini

Caro Dago, ho notato che da un po' di tempo, Landini si veste con una certa eleganza, frequenta a più non posso leader dei partiti (di sinistra) ed ora comincia a disquisire pure sulla giustizia. Che si prepari a fare il gran passo per il Parlamento? Ma agli operai ed ai disoccupati chi ci pensa?

Saluti.

Cips.

Lettera 5

Caro DAGO, così, per sgombrare il campo almeno dalla bischerata piu' grossa che leggo in materia di adozione speciale, quella che risolverebbe il problema dei 2 genitori dello stesso sesso senza strafalcionare nella anagrafe "creativa" stile sindaco di Milano o di Firenze: nell'adozione speciale il bambino adottato mantiene i diritti successori rispetto ai genitori biologici, cioè continua a ereditare dalla mamma, dal papà e dai suoi parenti diretti; inoltre eredita anche dal genitore adottante, ma non dai parenti di quest’ultimo. Saluti BLUE NOTE

Lettera 6

Dago caro.

escort (4)

Possibile che questi nostri figli maschi sulla ventina o giù di lì trovino davvero il massimo piacere nel portarsi a letto (o se verrà provato, nel costringere a fare sesso) partners pippate, fumate, ubriache o semplicemente così inerti e indifese da non ricordare nemmeno cosa hanno fatto la mattina dopo?

Ti sembrerebbe così offensivo se piuttosto che buttare le serate in questo modo si limitassero nei tempi e nella spesa scegliendo di approfittare delle grazie di libere professioniste specializzate nel mestiere più antico del mondo? Imparerebbero la differenza tra sesso e amore, invece di cercarla in canzoni demenziali e uscirebbero sicuramente più soddisfatti dall'esperienza.

Magari con meno roba in corpo, più endorfine appaganti nel cervello, volume più basso negli speakers, auto che vanno più piano e qualche banconota di più in tasca, da spendere per capire come si corteggia una donna e come è bello vederla sorridere perché sta bene con te..

Saluti.

escort

Pietro Milano

Lettera 7

Caro Dago, l'Europa non sa più come farsi del male. La Turchia con 85 milioni di musulmani liberi di circolare nell'Ue, in cambio del nullaosta di Ankara per l'ingresso di 10 milioni di inutili svedesi nella Nato. Per fare un dispettuccio a Putin il dispetto più grande, visti i numeri, ce lo facciamo da soli. Bisogma proprio essere fessi!

Maxmin

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 4

Lettera 8

Salve Dago

Mi permetto di dare un parere su quanto successo in Russia. Secondo me nessun mistero. Solo che Putin si è reso conto che Prigozhin non è un personaggio da far fuori come tutti gli altri. Troppo potente, con il suo esercito personale è in grado di scatenare una guerra civile, il che sarebbe la fine dell'impero di Putin. I soldi gli sono stati restituiti perchè sono gli stipendi dei mercenari...Pagati in contanti e subito. Prigozhin troppo grande per essere abbattuto, sono venuti a patti fra delinquenti..

Ciao

Maurix

Lettera 9

Caro Dago, una delle 15 donne che accusano Depardieu di violenza sessuale: «Si è tirato giù i pantaloni mostrandomi il sesso, ho lasciato la stanza ma mi ha trattenuta nel corridoio e mi ha bloccata contro il muro». Un momento!!! Magari Gerard è "fluido" e in quel momento si sentiva una donna che voleva solo avere qualche consiglio sulla depilazione...

Lettera 10

recep tayyip erdogan jens stoltenberg ulf kristersson

Caro Dago, Stoltenberg: "Il nostro compito ora è far sì che l'Ucraina prevalga in questa guerra, garantendo la fornitura di armi e munizioni, perché se l'Ucraina non vince come nazione democratica e indipendente non ci sarà motivo di discutere delle garanzie di sicurezza o dell'ingresso nella Nato". Ormai il povero Zelensky è diventato il pungiball di Biden e del segretario generale della Nato: sull'ingresso nell'Alleanza atlantica lo menano tutti i giorni!

A.Sorri

Lettera 11

Dago,

E' proprio l'Italia dei miracoli!!

DANIELA SANTANCHE

Come fa Bonaccini ad essere il primo in classifica dei presidenti di regione quanto a gradimento popolare, nonostante il disastro epocale dell'alluvione?

MP

Lettera 12

Caro Dago, ah, la cultura dello scarto !

I nostri vecchi tanto bistrattati dicevano: "moglie e buoi dei paesi tuoi".

Un Apache per stare nel sicuro al massimo avrebbe dovuto bazzicare con una Navajo .... Cincinnato 1945

Lettera 13

Dago,

Gramellini, nella sua smania di politicamente corretto, non si e' accorto di aver puntualizzato a sua volta quanto detto dal ministro Abodi. Il bue che da' del cornuto all'asino.

MP

Lettera 14

daniela santanché

Caro Dago,

a proposito della Santadeche’ non pensi sia arrivato il momento di anteporre ed indicare sempre anche l’originale e vero cognome della casata della nostra ministra e cioè: GARNERO.

Senz’altro la ministra, visto il suo interesse per i cognomi multipli ed altisonanti, ne sarà contenta ed in questo modo renderà famosa la sua casata d’origine.

Grazie e buon lavoro.

Erres47

Lettera 15

Caro Dago, caldo: 18mila morti in Italia nell'estate 2022, primo Paese in Ue. Qualcuno ricorda quando, in occasione della crisi energetica seguita all'inizio della guerra Ucraina, l'allora premier Draghi disse: "Gli italiani dovranno scegliere tra il condizionatore e la pace"? Chiedere a lui...

francesco lollobrigida presenta la carta dedicata a te

Lucio Breve

Lettera 16

Caro Dago, si chiamerà «Dedicata a te» la card con un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. Attenzione a non abbuffarsi! Altrimenti poi si spende di più in medicine...

Jantra

Lettera 17

Caro Dago, a Milano stop alle auto nel Quadrilatero della moda. Il sindaco

Sala: "Così fanno le grandi città internazionali". Ma certo. I ricconi atterrano sui tetti con gli elicotteri e i morti di fame non è necessario che stiano tra i piedi con le loro utilitarie! Milano inclusiva.

GIORNI DI FUOCO - POSTER BY MACONDO

Scara

Lettera 18

Caro Dago, il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov: "L'Ucraina non ha nulla a che fare con la morte di Stanislav Rzhitsky, l'ex comandante di un sottomarino russo ucciso ieri a colpi di pistola a Krasnodar". Dopo l'attentato al ponte in Crimea, Kiev si affida nuovamente a Pinocchio...

Berto