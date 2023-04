POSTA! – CARO DAGO, ROMA, CIRO IMMOBILE DOPO LO SCHIANTO DEL SUV CONTRO IL TRAM: "SE FOSSIMO STATI NELLA MACCHINA PICCOLA NON SO COSA POTEVA SUCCEDERE". MAGARI SAREBBE ANDATO PIÙ PIANO... – LA VERITÀ SULLA FUGA DELL'EQUIVOCO RUSSO ARTEM USS È MOLTO SEMPLICE, TRISTEMENTE BANALE, CONFERMATA DA MILLE CASI DI CRONACA: IN ITALIA LA GIUSTIZIA FA SCHIFO, GLI "ARRESTI DOMICILIARI" SONO UN INSULTO ALL'INTELLIGENZA DEL CITTADINO MEDIO QUANDO NON UN BOOMERANG PER LE VITTIME, I DELINQUENTI CI MARCIANO…

Lettera 1

sparatoria a dadeville alabama 5

Caro Dago, basta spostare una vocale e Dadeville diventa Deadville. Deve averlo pensato pure l'autore della strage.

Il Gatto Giacomino

Lettera 2

Caro Dago, come mai i superdemocratici italiani, le coraggiose Ong e la pavida UE, non attaccano Malta per la continua azione di ignorare i messaggi di aiuto dei migranti nelle loro acque territoriali? Che la UE si muova solo per oscuri (e nemmeno tanto) motivi è venuto fuori di recente, ma i politici italiani e le ong anche loro coinvolti? Ah saperlo!

FB

roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 9

Lettera 3

Caro Dago, Roma, Ciro Immobile dopo lo schianto del Suv contro il tram: "Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere". Magari sarebbe andato più piano...

Neal Caffrey

Lettera 4

Dago,

La vicenda delle concessioni balneari esemplifica in modo chiaro il nessun senso civico degli interessati, che hanno votato meloni con lo scopo di perpetuare i loro intrallazzi. Pagare poco concessioni e dipendenti per fare profitti elevati. Gli stagionali sono dei noti piangina, non guadagnano mai niente, pero' rimangono ancorati per decenni al loro posto.

MP

ciro immobile dopo l incidente con il tram a roma

Lettera 5

Caro Dago, Ue a Polonia e Ungheria, "Siamo a conoscenza degli annunci di Polonia e Ungheria sul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall'Ucraina. Azioni unilaterali sono inaccettabili. Il coordinamento è fondamentale".

I due Stati se ne fregano di quel che dicono a Bruxelles. Prima vengono gli interessi del proprio Paese, e poi quelli dell'Ue. È quello che dovremmo fare anche noi coi migranti se non avessimo sempre - indipendentemente dalla parte politica - dei governi di cacasotto.

Bug

Lettera 6

Caro Dago,

ARTEM USS

si perde tempo a fare dietrologia dietro la fuga dell'equivoco russo Artem Uss, si dispongono ispezioni, presto arriveremo alla commissione parlamentare d'inchiesta. La verità è invece molto semplice, tristemente banale, confermata da mille casi di cronaca: in Italia la giustizia fa schifo, gli "arresti domiciliari" sono un insulto all'intelligenza del cittadino medio quando non un boomerang per le vittime, i delinquenti ci marciano.

Tutto il resto è retorica da bar.

Saluti

A.Francesco

Lettera 7

Dago colendissimo,

IL BRACCIALETTO - LA FUGA DI ARTEM USS VISTA DA GIANNELLI

l’oppositore russo Kara-Murza è stato condannato a 25 anni, per gravissimi reati: “per aver diffuso informazioni false sull’esercito russo, per tradimento, per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina”. Un bel tomo, il ragazzo! Ma non lo sa che il Sor Vlad è proprietario unico della Russia, incluse le anime dei servi della gleba! Pensa di aver diritto ad avere una opinione? Come facciamo noi dello Stivale a saperlo? Basta girare per i talk-shows, dove preclari studiosi spiegano perché Putin è il più buono, il più bravo ed anche il più bello!

Saluti da Stregatto

Lettera 8

Caro Dago, Urbanetto Cairo:"Giletti in 194 puntate ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto",sì ma il palinsesto prevedeva la puntata 195,196,197...bel clima di libertà in La7 se neanche lui, che ne è l'editore, è libero di dichiarare il perchè il popolare conduttore sia stato stoppato.

vladimir kara murza 1

Paloma

Lettera 9

Caro Dago, secondo Kiev "Il numero totale di persone che la Federazione Russa tiene attualmente prigioniere è semplicemente folle: oltre 20mila persone". "Folle" un numero di persone che non riuscirebbe a riempire nemmeno uno stadio di provincia italiano?

Eli Crunch

Lettera 10

la regina elisabetta e carlo

Perche incazzarsi con ministro belga che cita modello mediterraneo in cui “ la donna resta a casa per occuparsi dei figli" Perché considerare insulto o problema il privilegiare questo modello classico? Mandare i figli in un asili nido tenuti da sconosciuti è forse meglio che tenerli a casa con la madre? E chi ha i soldi per gli asili? Perché voler sempre essere” Progressisti” senza tener conto degli svantaggi oltre i vantaggi ? Omnia munda mundis

Lettera 11

Ridicolo: il patrimonio della Regina Elisabetta di 370 o 600 ( non si capisce bene) milioni di sterline!? Questi non hanno il senso degli ordini di grandezza! Per capirci è il valore di una palazzina in centro a Milano, o se volete qualcosa meno di quanto valutata Villa Certosa.

xi jinping joe biden

Lettera 12

Caro Dago, domenica di sangue negli Stati Uniti: sparatorie in Alabama, Pennsylvania e Kentucky. Almeno due morti a Louisville in un parco pubblico, e quattro durante una festa a Dadeville, in Alabama. Con Joe Biden alla Casa Bianca gli "Spaghetti Western" di Sergio Leone sono roba per le Orsoline!

P.T.

Lettera 13

Caro Dago, Mattarella in Polonia: "Se l'Ucraina fosse lasciata alla mercé dell'aggressione russa, altre ne seguirebbero". Vedremo quando, con l'avvicinarsi delle Presidenziali 2024, Biden lascerà Zelensky al suo destino - sempreché non voglia avere la certezza di perdere in partenza - se il nostro presidente sarà sempre della stessa opinione o se nel frattemoo si sarà allineato con Washington...

VALERIO VALENTI

Licio Ferdi

Lettera 14

Caro Dago, Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è stato nominato commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti, ma quattro regioni a guida Pd non hanno firmato l'intesa. Benissimo, la soluzione a portata di mano. Se in queste 4 Regioni non vi è un'emergenza migranti, si mandino da loro tutte le migliaia di nuovi arrivati che sbarcano in Italia ogni giorno della settimana!

Spartaco

SERGIO MATTARELLA A VARSAVIA INCONTRA ANDRZEJ DUDA

Lettera 15

Caro Dago, sparatoria in Alabama, Biden chiede al Congresso stretta sulle armi. Perché non l'ha chiesta - come promesso - finché entrambi i rami del Parlamento erano controllati dai suoi? Temeva la figuraccia?

Bobby Canz

Lettera 16

Dago Praeclaro,

al momento si fa un gran parlare di presunte riaperture di un caso dolorosissimo che ha sconvolto famiglie come quello della strage di Erba per cui sono stati condannati in via definitiva Olindo Romano e Rosa Bazzi; in primis, siamo sicuri che si riaprirà?

rosa olindo

La revisione vuole prove nuove e non elementi già analizzati, la procedura è così e non si scappa, niente analisi rifatte e testimoni riascoltati con nuovi consulenti; scommettiamo che tutto questo gran parlare si risolverà in un nulla di fatto che porterà vantaggi solo a chi sfrutta il casino mediatico e i complottisti in allerta permanente per ottenere vantaggi di vario tipo?

Ma è un'altra cosa che sinora mi pare non abbia sottolineato nessuno, conto sul tuo spirito critico che svela punti di vista non scorti dai più: se invece di Rosa&Olindo avessimo, chessò, Fatima&Abdoul che hanno sgozzato quattro persone italiane, anzi lombarde, e un bambino figlio di giovane madre italiana avremmo tutte queste difese appassionate o piuttosto un caso strachiuso da anni e i condannati messi sotto protezione per difenderli da richieste di linciaggio sulla pubblica piazza?

roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 2

Avremmo l'interesse di professionisti dell'informazione o presunti tali che nemmeno tanto velatamente accusano familiari delle vittime perchè si sono sottratti alla loro richiesta di interviste (per la verità condotte con piglio deciso se non aggressivo)? Come direbbe Crozza- Razzi, io non credo, ma sono pronta a ricredermi qualora qualcuno elementi alla mano mi dimostrasse il contrario, l'odio scatenato nei confronti dei fratelli Castagna che si traduce in accuse oramai non più pronunciate a mezza bocca.

Che dici, è un punto di vista abbastanza fuori dagli schemi? Dai, facci sentire la tua voce in merito, ci conto.

Guglielma