POSTA! – CARO DAGO, SABRINA SCAMPINI CONFONDE GIGI RIVA CON IL PLAYBOY GIGI RIZZI: TROMBO DI TUONO! – UN SENTITO PENSIERO IN SILENZIO PER GIGI RIVA, CAMPIONE IN TUTTO E DI TUTTI. SE CERTA CULTURA NON AMMETTE LA COMMEMORAZIONE POST MORTEM FATTA IN SILENZIO PER QUALCHE DECINA DI SECONDI, LA COLPA È DI CHI HA FISCHIATO IERI SERA O DI CHI HA VOLUTO ESPORTARE IN TERRA ALIENA LA FINALE DI UN TROFEO ITALIANO?

matteo lepore

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, che sfiga questi bolognesi, essere messi a 30 all'ora da un sindaco che si chiama Lep(o)re. Pensa cosa gli sarebbe successo se avessero votato Tartarugo .... Cincinnato 1945

Lettera 2

Caro Dago, Borrell: "Israele non ha diritto di veto sui due Stati". Lo ha deciso il piccolo socialista spagnolo?

E.S.

Lettera 3

Caro Dago, il generale Vannacci pubblica il secondo libro che andrà bene ma non benissimo. Sondaggisti, meteorologi, psicologi, virologi, cartomanti ecc.ecc. prevedono tutto ma l’unica cosa che non sanno à che siamo tutti nella merda (loro con i soldi)…

Bobilduro

Lettera 4

gigi riva

Leggendo le tue riflessioni sulla "famelica" occupazione di poltrone da parte della destra, adesso al governo, e il paragone con quanto fatto prima dalla sinistra, mi sono tornati in mente gli anni '60 quando, per la prima volta, i Socialisti andarono al governo con la Democrazia Cristiana.

Nonostante gli ideali professati dai Socialisti, per decine di anni in opposizione al governo, dava una sintesi folgorante di quel che accadde allora, come adesso, un verso di Dante:

SABRINA SCAMPINI

".....Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno..."

(Inferno, canto XXXIII, verso 75)

Pace e bene!

Dario

Lettera 5

Sabrina Scampini confonde Gigi Riva con il playboy Gigi Rizzi: Trombo di Tuono

Aco Sepiani

gigi rizzi con brigitte bardot

Lettera 6

Caro Dago, Nato "Non vediamo minacce imminenti a nostri Alleati". Stoltenberg dovrebbe dirlo a "Bild" che sull'argomento ha cominciato a delirare vedendo la preparazione di improbabili attacchi ovunque.

A.Reale

Lettera 7

Caro Dago,

il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, scrive "Né tantomeno, tale accertamento, può essere eseguito indiscriminatamente e a livello preventivo senza alcuna ricostruzione alternativa (fornita e/o emergente) al momento dei fatti. Le indagini proseguono". Quindi se tutti si mettessero d'accordo contro di me in analoga situazione per ammazzare una persona io, che non c'entro nulla, rischio di essere condannato?!? Evidentemente ai nostri 'fautori' della giustizia anziché seguire l'iter di studi dedicato al loro ruolo basterebbe guardare qualche puntata di CSI...

luca de fusco 2

Marco

Lettera 8

Caro Dago,

l’ANPI di Bagno a Ripoli (FI): “Shoah come Gaza”. LANPI di ottusità.

L’elettore triste

Lettera 9

Caro Dago, se, a proposito della nomina al Teatro di Roma, qualche giornale scrive che l'attuale maggioranza ha "espugnato" le istituzioni, la RAI e poltrone varie, si ammette di fatto che su questi fortini prima sventolavano bandiere di colore opposto. Ed allora qual è il problema? O dobbiamo credere che le bandiere che ci piacciono le abbia piantate lo Spirito Santo e le altre il Diavolo?

gigi riva

Antonio Pochesci

Lettera 10

Egregio Dago

se Gigi Riva oggi avesse avuto trent'anni non sarebbe andato in Arabia. Ci gioco i pendagli.

Cordialità

Sanvic

Lettera 11

A Dagospia.

Voi oggi titolate: “Gaza al suolo.”

Vero. E’ plausibile, che Israele voglia radere al suolo ogni installazione anche abitativa della Striscia di Gaza.

benjamin netanyahu

Gli antichi Romani distrussero fisicamente l'arci nemica Cartagine e ne deportarono i cittadini superstiti, quando anche non li fecero schiavi. Gli Israeliani forse pensano di essere nella stessa situazione di sopravvivenza del loro stato e per questo, imparando dai Romani antichi, vorranno risolvere il problema di Gaza una volta per tutte.

Olho.

Lettera 12

Onorevole Dago,

un sentito pensiero in silenzio per Gigi Riva, campione in tutto e di tutti. Se certa cultura non ammette la commemorazione post mortem fatta in silenzio per qualche decina di secondi, la colpa è di chi ha fischiato ieri sera o di chi ha voluto esportare in terra aliena la finale di un trofeo italiano ?

- peprig -

Lettera 13

il post di belen rodriguez su chiara ferragni

Caro Dago,

Belen e’ tra i pochissimi scesi in campo in difesa della Ferragni…e ammette pure di non averla in simpatia! Non sarà che teme di perdere anche il suo ultimo “lavoro” visto che è 10ma nella classifica dei più noti influencers …con 10 milioni di followers?

Adesso ci aspettiamo una parolina di conforto da Vacchi e khaby Lame…sempre per solidarietà umana…eh!

Saluti

LB

Lettera 14

Caro Dago,

E' stato un piacere leggere l'articolo sull'Amichettismo ,unico passpartout per avere successo in Italia , anche se non e' stata menzionata la lobby del Gender,altrettanto esclusiva di quelle di Destra e Sinistra.

Ci sono tantissimi che scappano dal Bel Paese perche' i loro talenti in ogni campo vengono ignorati ,"Nemo profeta in patria sua ", e poi si trovano apprezzati all'estero e ci rimangono.

chiara ferragni fedez

E così il livello si abbassa inesorabilmente e chi potrebbe cambiare la situazione si adopera invece perché' rimanga com'e' e ci sguazza . E poi ci dobbiamo la filastrocca di quanto sono geniali gli italiani espatriati.

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Non è la cultura “araba” ma quella islamica che impone i suoi dettami. Dite alla lega A di usare le giuste parole. Certamente è una pietra tombale per quel che resta del vecchio calcio che abbandono volentieri! Volonterosi pensatori si affanneranno a dire che bisogna capire e confrontarsi…. Amen

GIGI RIVA ROBERTO BAGGIO

sabrina scampini

Mauro Basilico