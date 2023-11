POSTA! – “CARO DAGO, BIELLA, CONDANNATO A 30 ANNI PER AVER TRUCIDATO LA FIDANZATA: DAL CARCERE AI DOMICILIARI PERCHÉ OBESO. NON SI USA PIÙ IN ISOLAMENTO A PANE E ACQUA?” – GIANCARLO LEHNER: “DA BUONGUSTAIO CERCO LA MOSTARDA DI FRUTTA PIÙ ADATTA AL GRAN BOLLITO MOURINHO. MI DICONO CHE LA PIÙ ADATTA È LA MOSTARDA DI FICHI SECCHI AROMATIZZATA CON PROSCIUTTO DI PRAGA” – “MATTARELLA: ‘HAMAS NON RAPPRESENTA I PALESTINESI’. È QUELLO CHE VORREMMO TANTO SENTIR DIRE DAI PALESTINESI: ‘HAMAS NON CI RAPPRESENTA’. MA PURTROPPO NON È MAI SUCCESSO…”

Riceviamo e pubblichiamo:

SOUMAHORO SPECIALISTA NEL FANGO - VIGNETTA DI DE MARCO

Lettera 1

Caro Dago, se Soumahoro dovesse perdere il seggio ci toccherà assistere a un altro pianto di Bonelli?

Samo Borzek

Lettera 2

Direttore

in merito alla telefonata dell'Unione africana mi chiedo da che parte della cornetta fossero i veri comici.

Paolo Ferraresi

Lettera 3

benjamin netanyahu

Caro Dago, Netanyahu: "Israele non vuole né governare né occupare Gaza". Spazzarla via?

Pat O'Brian

Lettera 4

Dago Dago,

da buongustaio cerco la mostarda di frutta più adatta al gran bollito Mourinho.

Mi dicono che la più adatta è la mostarda di fichi secchi aromatizzata con prosciutto di Praga.

Giancarlo Lehner

josè mourinho

Lettera 5

Caro Dago, Premierato, Prodi: "La riforma spazza via il Parlamento, non la voglio". Ha ragione. È merito del Parlamento se lui, da Presidente del Consiglio, è stato mandato a casa due volte e se non è mai diventato Presidente della Repubblica.

Neal Caffrey

Lettera 6

Caro Dago, Portogallo, presidente Rebelo de Sousa scioglie Parlamento: elezioni 10 marzo. Quanta fretta! Prima di votare c'è bisogno di una pausa umanitaria?

Daniele Krumitz

Lettera 7

romano prodi (2)

Caro Dago,

ho sempre ritenuto, evidentemente sbagliando, che un sequestro disposto dall'autorità giudiziaria agisse su di un bene concreto togliendolo dalla disponibilità del suo legittimo proprietario.

Invece, nel caso del recente sequestro ‘monstre’ di 780 milioni di euro, pubblicizzato in ogni modo possibile, a carico di AIRBNB, si viene a sapere dopo un paio di giorni che di fatto non è stato sequestrato nemmeno un euro in quanto la società ha sede in Irlanda e non ha alcuna disponibilità liquida nel nostro paese. Se non mi sbaglio, mi sembra di aver capito che si sia sequestrato solo aria fritta. Che senso ha allora tale sequestro ?

Pietro Volpi

palestinesi in fuga da gaza

Lettera 8

Caro Dago, eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio. Ma avranno stabilito un numero massimo di organi trapiantati che una persona può ricevere nel corso della sua vita? Perché se a qualcuno particolarmente sfortunato venissero trapiantati cuore, polmone, rene, stomaco, intestino, pancreas una mano, pezzi di pelle e gli occhi cosa rimarrebbe dell'individuo iniziale?

Benlil Marduk

Lettera 9

Le immagini dei morti ammazzati nel conflitto israelo-palestinese viaggiano sui social e acuiscono il senso di colpa nelle nostre coscienze. L’impossibilità di non riuscire a immaginare una soluzione, capacità propria dell’essere umano, è altrettanto drammatica e dolorosa.

la striscia di gaza dall alto

Siamo sopraffatti. La stasi è però dovuta da un errato presupposto, ovvero quello di cercare una soluzione alla strage prescindendo dalla forma democratica di uno dei due popoli.

Ovvero non ci sarà soluzione fin quando non conosciamo il volto e l’anima di tutte e due le parti del conflitto, e questa rivelazione è strettamente legata all'esercizio necessario della democrazia.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 10

Caro Dago

Il sig.Mourinho e’ il solito paraculo.

Quando la sua squadra vince e’ merito suo.

Quando perde e’ perche’ i suoi giocatori non hanno seguito i suoi

Comandamenti.

E i tifosi ci cascano.

Cordiali saluti.

Piero

carro armato israeliano a gaza

Lettera 11

Caro Dago, Biella, condannato a 30 anni per aver trucidato la fidanzata: dal carcere ai domiciliari perché obeso. Non si usa più in isolamento a pane e acqua?

J.R.

Lettera 12

Caro Dago, Abu Mazen: "Pronti ad assumerci la responsabilità di Gaza". È sicuro che da quelle parti si ricordino di lui?

Mark Kogan

Lettera 13

ALBANO E ROMANA - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, lo chiedo con un pizzico di sana invidia, si sa qualcosa del lavoro del mitico Di Maio nel Golfo? A parte lo straordinario aumento dei carburanti...

FB

Lettera 14

Se la screditata, faziosa, inconcludente impreparata (vedi copia incolla) magistratura italiana non mette bocca sugli accordi con Tirana. Che cosa votiamo a fare se ci pensano loro con alto senso morale e spropositata supponenza

Massimo dr Beri

Lettera 15

Sommo Dago,

tweet pino insegno 2

tanta animosità tramandi versus Insegno Pino da remoto tempo. Un giorno leggeremo da documenti desecretati la recondita motivazione. Non ce ne frega niente ma andava detto a coloro che la domenica digiuna per concelebrare il rito officiato da Frate Fazio su La Nove. Pace e Belen a tutti i tele viventi.

- peprig

Lettera 16

Caro Dago, Rai, Pino Insegno non condurrà "L'Eredità"

Perché prima imparo e poi Insegno?

Tas

Lettera 17

Caro Dago, Mattarella: "Hamas non rappresenta i palestinesi". Ecco, è quello che vorremmo tanto sentir dire dai palestinesi: "Hamas non ci rappresenta". Ma purtroppo non è mai successo: a dirlo sono sempre e solo gli altri...

soumahoro contestazioni corte appello bologna

Raphael Colonna

Lettera 18

Caro Dago, ogni giorno una Soumahoro news, oggi è la volta delle tante "dimenticanze" e anomalie nella raccolta fondi (che poi è una specialità della "ditta Soumahoro") per la campagna elettorale che lo ha portato in parlamento, con tanto di stivali ricoperti di fango non griffato per rispetto dell'aula. Una domanda si impone, ma gli italiani e i poveri migranti hanno proprio bisogno di un personaggio simile? Zoro e Damilano non avevano nulla di meglio da fare?

FB

DAL TRAMONTO ALL ALBANIA - MEME BY EMILIANO CARLI