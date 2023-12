POSTA – “CARO DAGO, CHE COSA INSEGNA CHIARA FERRAGNI AI FIGLI? ‘GLI INSEGNIAMO ANCHE CHE SI PUÒ SBAGLIARE, E CHE QUANDO CAPITA BISOGNA AMMETTERE, E SE POSSIBILE, RIMEDIARE ALL’ERRORE E FARNE TESORO’. INCREDIBILE, ‘FARNE TESORO’! HA IL CHIODO FISSO DI ACCUMULARE RICCHEZZA” – “LA MELONI ANNULLA TUTTI GLI IMPEGNI DI OGGI: HA L'INFLUENZA. SEMPRE MEGLIO DEL POVERO FEDEZ CHE TUTTI I GIORNI HA L'INFLUENCER!”

meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 3

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Gentile Dago, seguirà in edicola un'edizione speciale della Settimana Enigmistica con le foto della Ferragni prima e dopo il pandoro, nella rubrica Trova le Differenze

pballa

Lettera 2

A Napoli hanno cambiato il detto, chiagne e fotte diventa FERRAGNE E FOTTE.

Con stima immutata

Caro Dago

Lettera 3

Caso Ferragni: “Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro.” Penso si riferisca a: farsi difendere dal marito.

Saluti, Usbergo

chiara ferragni si scusa dopo il caso dei pandori balocco 5

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, gli Usa: "Abbiamo mezzi solo per un altro invio di aiuti". Con Putin Zelensky non ce l'ha fatta, però è riuscito a portare l'Amministrazione Biden alla canna del gas!

Oreste Grante

Lettera 5

Caro Dago, fittissimo mistero sul malessere che ha costretto nei giorni scorsi l'Elevato al ricovero all'ospedale di Cecina: che si sia tagliato i diti aprendo il parlamento italiano come una scatoletta di tonno?

Cincinnato 1945

Lettera 6

Caro Dago, che cosa insegna Chiara Ferragni ai figli? "Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore e farne tesoro". Incredibile, "Farne tesoro"! Ha il chiodo fisso di accumulare ricchezza...

SdA

Lettera 7

volodymyr zelensky e vladimir putin 1

Caro Dago, la Meloni annulla tutti gli impegni di oggi: ha l'influenza. Sempre meglio del povero Fedez che tutti i giorni ha l'influencer!

Bug

Lettera 8

I professionisti della comunicazione sono quelli che hanno sempre le parole giuste “eroi della sesta giornata”. Mecenatismo, beneficenza, lavoro gratis, patriarcato, energia green, antimafia. Spesso basta una di queste parole per essere assolti senza appello né minimo sospetto. Ma per fortuna, adattando alla questione la citazione di un vecchio film: "La comunicazione non è la comunicazione: è il ragionare…”.

Giovanni Negri da Brusciano

meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 2

Lettera 9

Caro Dago,

Giorgia Meloni, sembra essere colpita dalla sindrome della studentessa secchiona del liceo americano, che all’improvviso viene eletta reginetta del ballo di fine anno, indossa la corona e una volta sul palco, con microfono alla mano, si vendica di chi l’ha attaccata.

Vista la giovane età della premier, rispetto ai suoi predecessori, può mettere da parte le sceneggiate tipiche della commedia all’italiana e così, osare ed ispirarsi ai teen drama d’oltreoceano.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 10

Bravo Dago!

La tua risposta al lettore L.A. Voisin in merito alla polemica tra Elodie e Gino Paoli è semplicemente perfetta! Neanche Mina e Ornella Vanoni disdegnavano mettere in mostra le loro grazie, ma di base c'era (e c'è) una qualità artistica indiscutibile. Nel caso di Elodie (e non solo) si può a ragione parlare di "culo di distrazione di massa"...

Bobo

ELODIE LOTTA CONTRO IL PATRIARCATO

Lettera 11

Caro Dago, Amadeus: "A Sanremo porteremo anche la lotta ai femminicidi". Tutto fa spettacolo. Però preferiremmo che almeno in quei giorni non venisse uccisa alcuna donna...

Nino

Lettera 12

Caro Dago, Ferragni??? Fu rogna...

Pikappa

Lettera 13

Caro Dago, dopo il pandoro le uova di Pasqua, nuove accuse a Chiara Ferragni. Meglio che lasci perdere i dolciumi. Con tutte queste figure di m. le conviene buttarsi sulla carta igienica!

Pino Valle

Lettera 14

TAROCCO - ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA COME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago "campo largo" tra PD e 5S? Ideale per non contarsi e per rinforzare il "calderone" al comando a Bruxelles.

Amandolfo

Lettera 15

Dagosapiens, a Michele Serra non va bene che un Presidente del Consiglio polemizzi con un'influencer per il pandoro …d'oro; ma, ci dica: non gli va bene nemmeno che abbia detto le seguenti parole sante: “Il vero modello da seguire non sono gli influencer”?

Vittorio Sanisinasceinfluencersidiventa ExInFeltrito

Lettera 16

Caro Dago, Shabbar Abbas: "In carcere mi guardano come un cane perché pensano che abbia ammazzato mia figlia". E dovrebbero guardarlo come Filippo Turetta che ha ammazzato la ex fidanzata?

Diego Santini

Lettera 17

chiara ferragni si scusa dopo il caso dei pandori balocco 9

Dago colendissimo,

povera Ferragni. Ha dovuto andare piangente sui social, dopo aver pestato una cacca. A furia di vivere nel suo mondo digitale, non ha compreso (e con Lei il personale della sua azienda) che gli afflati di beneficenza sono un rischio. Se partecipi, devi valutare bene le implicazioni. Non puoi applicare il tariffario e basta.

Forse devi capire come si svolge la beneficenza. In tal senso non ha capito il casino che stava organizzando la Balocco, che spende una enormità in “influencing” e quattro spiccioli in beneficenza, praticamente una azienda di sciamannati.

Dopodiché ci si mette anche la sora Giorgia, lei sì che ha fatto molta beneficenza – a gratis - al suo personale gruppo di sciamannati (dal cognato in giù). Poi interviene da par suo un ulteriore sciamannato che ritiene di essere il marito della Ferragni, e quindi i giornaloni ridimensionano fatterelli tipo Gaza, Kiev, gli Houthi, il premierato, etc. etc,

La buona notizia è che – causa declino demografico – gli italiani spariranno.

Saluti da Stregatto

meme elodie gino paoli CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? - VIGNETTA BY MACONDO elodie meme elodie gino paoli 4 francesco lollobrigida e le sorelle Meloni meme by edoardo baraldi arianna meloni e lollobrigida SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA - MEME BY EMILIANO CARLI GIORGIA MELONI CON IL MAL DI GOLA AD ATREJU