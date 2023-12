POSTA! – “CARO DAGO, PANDORO GRIFFATO CHIARA FERRAGNI, DA ANTITRUST MULTA DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO. NON LE BASTAVA MOSTRARE IL "PANETTONE" SU INSTAGRAM?” – “VEDENDO I COMPAGNI DELLE SORELLE MELONI È DIFFICILE TROVARE DUE DONNE PIÙ VITTIME DEL PATRIARCATO” – “RUSSIA, MEDIA: ALEXEI NAVALNY TRASFERITO IN UN ISTITUTO DI CORREZIONE. VOGLIONO ‘RADDRIZZARLO’?”

Lettera 1

Caro Dago Russia, media: Alexei Navalny trasferito in un istituto di correzione. Vogliono "raddrizzarlo"?

Lettera 2

Dago,

Da tempo l'ungherese Orban imperversa nell'Unione europea, ponendosi di traverso a diverse decisioni comunitarie. Forse vuole rinverdire i fasti del regno d'Ungheria che faceva parte dell'impero asburgico.

Lettera 3

Caro Dago, il Consiglio Ue ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. Sarà un boomerang come quelli precedenti?

Lettera 4

Caro Dago, ma davvero si può essere così scemi da acquistare un pandoro solo perché sopra c'è scritto Chiara Ferragni?

Lettera 5

Caro Dago,

Vedendo i compagni delle sorelle Meloni è difficile trovare due donne più vittime del patriarcato.

Lettera 6

Caro Dago, l'Ucraina nell'Ue? Perché invece non se l'è presa Biden come 51esimo Stato Usa? Forse perché non è ebete come chi governa in Europa...

Lettera 7

Tanti anni fa all'aeroporto di Bologna bloccarono l'imbarco per aspettare Fassino e lo fecero imbarcare per primo.

Lettera 8

Dago Lux,

il sottosegretario Delmastro, non avendo timore di Putin, esterna, alto e forte, sui diritti degli ucraini invasi dai russi, ma, avendo paura della casta faraonico togata, tace sui giudici di pace sommersi dal lavoro, sottopagati e senza diritti.

Lettera 9

Caro Dago,

dice il saggio: «Non chiederti cosa può fare l’Europa per il tuo Paese, ma cosa può fare il tuo Paese per l’Europa». Ogni riferimento all’accoppiata Meloni-Orban è puramente casuale.

Lettera 10

Caro Dago,

nella recente conferenza stampa, Putin, con riferimento alla guerra scatenata contro l’Ucraina, ha dichiarato che non ci potrà essere nessun compromesso e che si potrà arrivare alla pace solo quando avrà raggiunto i suoi obiettivi. Detto in altre parole, per avere la pace oggi in Ucraina bisogna dare a Putin quello che vuole avere.

Da ciò discende naturalmente che per avere la pace domani con Putin bisognerà dare al dittatore russo quello che vorrà avere domani.

E così di seguito.

Ma, tornando all’Ucraina, quali sono gli obiettivi che Putin si prefigge di raggiungere ?

C’è qualcuno che lo sappia ?

Lettera 11

Caro Dago, Consiglio Ue, l'Ungheria blocca 50 miliardi di euro per l'Ucraina. A Bruxelles hanno le mani bucate, coi soldi nostri? Buttiamo via altri 50 miliardi per nulla anche se Zelensky ce la fa benissimo a perdere anche gratuitamente?

Lettera 12

Caro Dago, Consiglio europeo, niente accordo su Israele e Gaza: saltano le conclusioni. Imbarazzante! Si sono divisi tra tifosi di Israele e tifosi di Hamas?

Lettera 13

Caro Dago, Gentiloni: "Su Kiev giornata storica, sconfitta per Putin". Come no. Dopo il mega flop della controffensiva ucraina, ci si consola con la medaglia di cartone...

Lettera 14

Egregio Dago

domenica ricorre il cinquantesimo anniversario dell'attacco terroristico palestinese nell'aeroporto di Fiumicino, seguito dodici anni dopo da un secondo attentato. In totale ci furono quasi cinquanta vittime. I motivi di tanta ferocia sono incomprensibili, in quanto l'Italia non aveva avuto parte né nella creazione né nel supporto dello stato di Israele.

Con molta probabilità tutti coloro che manifestano a favore di Hamas non sono a conoscenza di questi fatti e forse non cambierebbero le loro convinzioni per non uscire dal gregge. Sono perverso se la distruzione di Gaza mi lascia indifferente?

Cordialità

Lettera 15

Caro Dago, Pandoro griffato Chiara Ferragni, da Antitrust multa di oltre 1 milione di euro. Non le bastava mostrare il "Panettone" su Instagram?

