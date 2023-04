POSTA! – “CIAO DAGO, INSOMMA, STA LINGUA PO' ÈSSE PIUMA E PO' ÈSSE LAMA” – “CHE DIRE, COME DISSE MIKE BONGIORNO: ‘MI È CADUTO…SULLA PUNTA DELLA LINGUA’” – “DIVORZIO TOTTI-BLASY. ILARY AVREBBE GIÀ FATTO CAMBIARE LA SERRATURA DELLA VILLA ALL'EUR. SFORZO INUTILE. IN TANTI HANNO TENTATO DI CHIUDERE LA PORTA A FRANCESCO, MA LUI, MAGARI COL CUCCHIAIO, PRIMA O POI È COMUNQUE RIUSCITO AD ENTRARE...”

Lettera 1

tweet sul dalai lama che si fa succhiare la lingua da un bambino 6

Caro Dago, Papa Francesco a fine aprile andrà a Budapest. Ma come, anche lui vuol vedere dov'è nata la mitica Cicciolina?

Pop Cop

Lettera 2

Caro DAGO. che dire del Dalai Lama... "Eppure (son) mi era simpatico!" (Celentano) .. Ma come disse Mike.(Bongiorno).. "Mi è caduto... Sulla punta della lingua! " Ciao Ale

Lettera 3

Ciao Dago,

Insomma, sta lingua po' èsse piuma e po' èsse lama...

Rob

Lettera 4

evan gershkovich

Caro Dago, video del Dalai Lama che chiede a un bambino di “succhiare” la sua lingua... Ma quant'è "scherzoso"! Facciamo uscire dalle carceri tutti i mattacchioni condannati per lo stesso tipo di "scherzi"...

Lucio Breve

Lettera 5

Caro Dago, Fmi: "Preoccupa la crescita del mondo intorno al 3% per 5 anni". Se può tranquilizzare, possiamo garantire che in Italia la crescita dell'arrivo dei migranti è già ben al di sopra di tale cifra: +400% rispetto ai 2022!

Lino

Lettera 6

tweet sul dalai lama che si fa succhiare la lingua da un bambino 4

Caro Dago, il Dipartimento di Stato Usa: "Il reporter Evan Gershkovich è detenuto illegalmente dalla Russia, sia liberato". Vedremo quando beccheranno lo spione che ha diffuso sui social le carte segrete del Pentagono sull'Ucraina, se Biden sosterrà che incarcerarlo sia "illegale"...

Matt Degani

Lettera 7

Lettera 8

XI JINPING EMMANUEL MACRON

Caro Dago,

Allora ricapitolando: il presidente francese Macron va in Cina, le riconosce un ruolo di mediazione in Ucraina, dice che l’Europa non deve essere vassalla degli USA e farsi trascinare in un conflitto, e torna indietro con un sacco di contratti miliardari.

L’Italia dice, come gli americani, che la Cina è la più grave minaccia, e manda la portaerei Cavour con quattro navi di appoggio nel mar della Cina per sottolineare il suo impegno a fianco della NATO in Asia. Ma a noi la Cina che ha fatto di male? Che guadagno c’è a esserle nemici?

L. A. Voisin

tweet sul dalai lama che si fa succhiare la lingua da un bambino 5

Lettera 9

Dago er più.

Macron le beau dopo la gita a vuoto a Pechino avrebbe detto che gli Stati europei diverrebbero vassalli se non esercitassero la loro autonomia dagli Usa.Quindi occorrerebbe un sovranismo euro continentale, bella pensata la stessa di De Gaulle del secolo scorso.

Ma, come ci fa notare il tuo articolo, come la mettiamo con Economia, Difesa, Finanza e Hi - Tech ? Gli euro Sovranisti alla Macon mi ricordano gli eurocomunisti. Duran minga. Mejo restare nei confini presenti, quelli stabiliti alla fine dell' ultima guerra, Al massimo potremo cercare di non fare dell' Europa il camping dei disperati dei popoli africani ex coloniali, come deciso dai Soros e soci vari anche in Italia.

- peprig –

Lettera 10

XI JINPING VLADIMIR PUTIN 2

Caro Dago, la segretaria multigender Schlein presentando i componenti della segreteria ha annunciato con il tono "littorio e virile" che gli è proprio che il suo partito sarà un problema per la Meloni.

Forse sarà così, al momento l'unico problema il PD lo crea ai suoi elettori che non riescono ancora a capirci niente sulla linea politica, le priorità della sua azione, a parte il matrimonio egualitario, omotransfobia e cose simili...evitando accuratamente di prendere posizione sui temi veri che interessano i cittadini! Aspettiamo il seguito e, come dice il buon De Luca, ne vedremo delle belle! Ultima cosa come mai i giornalini di sinistra non mettono in evidenza l'avversione della Schlein per le conferenze stampa?

FB

Lettera 11

elly schlein

Caro Dago: come sta Berlusconi? Benissimo !! Pensa che quando i suoi parenti sono entrati nella sua stanza d'ospedale, l'hanno trovato intento a visitare Zangrillo.

Valter Coazze

Lettera 12

Caro Dago, e se Rachele Silvestri fosse stata spintaneamente costretta a rivelare pubblicamente l'esito del test di paternità per rassicurare, sia all'interno della propria famiglia sia socialmente ,l'altra,la seconda donna del classico triangolo amoroso:lei, lui,l'altra?

Paloma

Lettera 13

Caro Dago, molestie su ragazzine di 13 anni a Trieste: sospensione e divieto di avvicinamento per l’educatore di un ricreatorio. Roba da matti! Pensava di essere il Dalai Lama?

E.S.

Lettera 14

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

Lettera 15

Caro Dago, divorzio Totti-Blasy. Ilary avrebbe già fatto cambiare la serratura della villa all'Eur. Sforzo inutile. In tanti hanno tentato di chiudere la porta a Francesco, ma lui, magari col cucchiaio, prima o poi è comunque riuscito ad entrare...

Greg

