POSTA! – CARO DAGO, FACCI È UN UOMO FORTUNATO. APPENA LA RAI LO MOLLA PER UNA FRASE SESSISTA SALTANO FUORI QUESTI DUE TELECRONISTI CHE FANNO PEGGIO DI LUI – ODIOSO IL SESSISMO AI MONDIALI DI NUOTO. ODIOSO. NON SIAMO MICA ALL’INAUGURAZIONE DEL MAXXI - TANTE PAROLE PER BERRETTINI, OSANNA PER SINNER, E POI CHE SUCCEDE? SUCCEDE CHE IL VERO GIOVANE TALENTO TENNISTICO BATTE LO SCIROPPATO E VINCE. COSÌ VA IL (PICCOLO) MONDO ITALIANO DEI MEDIA…

FILIPPO FACCI

Lettera 1

Caro Dago,

Filippo Facci è un uomo fortunato.

Appena la Rai lo molla per una frase sessista saltano fuori questi due della stessa Rai che fanno peggio di lui.

H.K.

Lettera 2

Caro Dago, Istat: inflazione in netto calo a giugno, al 6,4%. Siamo tutti in festa, con un livello così è una pacchia!

Mich

Lettera 3

Caro Dago,

VITTORIO SGARBI E MORGAN AL MAXXI

Lettera 4

Dagovski,

Sessismo del giornalista RAI ai mondiali di nuoto. Odioso. Non siamo mica all’inaugurazione del MAXXI.

Aigor

IL PASSAGGIO INCRIMINATO DELL ARTICOLO DI FILIPPO FACCI SUL CASO LA RUSSA

Lettera 5

Tante parole per Berrettini, osanna per Sinner, e poi che succede? Succede che il vero giovane talento tennistico batte lo sciroppato e vince.

Così va il (piccolo) mondo italiano dei media.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Dago, ma per davvero Madonna ha un patrimonio stimato attorno ai 600 milioni di dollari? Poveraccia, 43 anni a farsi il mazzo per, in proporzione, un pugno di briciole. Com'è possibile che non abbia raggiunto nemmeno il miliardo di dollari? Se non lei, chi?

Claudio Coretti

Lettera 7

Caro Dago

Riguardo il caso dell'incidente a Mezzelani ricordo che l'unione europea ha reso obbligatorio l'avere in auto un kit di soccorso contenente anche un tourniquet per bloccare il sanguinamento degli arti. Fino a ora solo la Lituania, dove vivo, ha reso obbligatorio tale kit. Sono un medico e so che nessuno riuscirebbe ad applicarselo da solo. Ma un sanitario presente potrebbe farlo

GP

Lettera 8

TAFACCI - MEME BY EMILIANO CARLI

Egr. Dago: se un detenuto costa allo stato Italiano 140 euro al giorno e chi imbratta il Colosseo viene multato di 15.000 euro, conviene condannarlo a 5 anni di galera sapendo che dopo 107 giorni è già a nostro carico?

Valter Coazze

Lettera 9

Caro Dago, Mosca: "L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato guidato da Usa e Regno Unito". Molto probabile. Infatti ci si domanda come abbia fatto a selezionare dei "tiratori scelti" un'Armata Brancaleone come quella di Kiev dopo che - come scritto dal Washington Post - nelle prime due settimane di controfensiva è riuscita a perdere il 20% delle armi?

Pop Cop

ferdinando mezzelani

Lettera 10

Caro Dago, non vorrei essere tacciato di cinismo ma non sarebbe carino che la "vedova" Fascina riprendesse a svolgere il lavoro per la quale è pagata, ovvero essere presente in parlamento? Del resto i figli di Berlusconi sono tornati tutti al lavoro potrebbe farlo anche lei...

FB

Lettera 11

Caro Dago, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il cambiamento climatico, John Kerry, ha avuto oggi a Pechino un incontro di quattro ore con il suo omologo cinese Xie Zhenhua. Lo specialista americano sarà riuscito a contenere l'aumento della temperatura, alla fine del vertice rispetto all'inizio, entro 1,5 gradi?

John Reese

Lettera 12

Caro Dago, Von der Leyen, "Investiremo in America Latina 45 miliardi". Questa è matta, togliamole il bancomat!

L'EREDITA DI BERLUSCONI - MEME BY EMILIANO CARLI

Ferguson

Lettera 13

Dago Controllore,

solidarietà ai tuoi colleghi lasciati a Pompei sul " treno blindato " secondo Repubblica che inagurava la linea Frecciarossa da Roma. Il tutto grazie alla destra ferroviaria che imponeva regole dell' Istituto Luce nel giorno dell'inaugurazione. Una grattachecca, granita, di ghiaccio a tutti i tuoi colleghi che presumibilmente non avevano pagato il biglietto.

-peprig –

Lettera 14

novak djokovic finale wimbledon 20231

Dago Lux,

Visto l'accanimento mediatico-giudiziario verso il defunto Silvio Berlusconi, mi pare che i forcaioli d'Italia, in toga o iscritti all'Ordine, stiano consapevolmente reiterando il Sinodo del cadavere (897 d.C.) contro papa Formoso.

Nove mesi dopo la morte, Formoso fu esumato, rivestito, accomodato sul banco degli accusati, interrogato. Siccome il morto omertoso - omertà, chiaro segno di mafiosità - non rispose alle domande, fu ineluttabilmente condannato.

Via i paramenti pontifici, mozzate tre dita della mano destra, gettato nel Tevere, il corpo navigò per tre giorni, approdando, infine, sulla battigia di Ostia.

Historia macabra che sembra ripetersi.

Giancarlo Lehner

janet yellen consuma funghi allucinogeni in cina meme 1

Lettera 15

Caro Dago, dopo la loro partita di Wimbledon, in giro domina la sensazione che sia più interessante la sconfitta di Djockovic che la vittoria di Alcaraz. Al riguardo, fatta salva la forza del torello Alcaraz, pare di capire che la debacle del campionissimo (sicuramente ancora non inferiore a nessuno) possa essere imputata a una di tre possibilità: a. Djokovic ha avuto un momento no; b. Djokovic 'ngna retto perché s'è fatto vecchio; c. Djokovic fanculo perché non si è vaccinato e quindi uno sporco no-vax e gli sta bene. Ai booster l'ardua sentenza. Leo Sclavo

Lettera 16

Dago colendissimo,

meme marta fascina by osho

finalmente abbiamo un condannato, il Facci! Nel mentre gli allibratori danno 100 a 1 che mai si perverrà all’accertamento dei fatti dell’ormai celebre caso “indiano” di stupro. Così il Facci impara a buttare lì un parere “politically-correct” avventato, anche se condiviso dagli avventori dei migliori bar delle periferie italiane!

Saluti da Stregatto

Lettera 17

janet yellen consuma funghi allucinogeni in cina meme 2

Caro Dago, Janet Yellen è stata drogata dai cinesi? La segretaria di Stato Usa avrebbe mangiato dei funghi allucinogeni durante la visita a Pechino... Che ridere! Com'era quella di Joe Biden? "Prigozhin stia attento a ciò che mangia"...

Greg

Lettera 18

Caro Dago, caldo, in California le temperature potrebbero raggiungere i 54 gradi centigradi nella celebre Death Valley. Lo scrive il Washington Post, che parla delle temperature più elevate degli ultimi 90 anni. Degli ultimi 90 anni! E quindi, alla faccia di tutto questo allarmismo, significa che prima erano ancora più alte?

Casty