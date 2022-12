POSTA! – CARO DAGO, IL MOMENTO #METOO DI GEORGE CLOONEY: “RICORDO CHE DURANTE LE RIPRESE DI ‘ROSEANNE’, SE MI ABBASSAVO PER RACCOGLIERE UN BLOCCO DI APPUNTI, MI DAVANO DEGLI SCHIAFFI SUL SEDERE”. AVREBBE PREFERITO PRENDERLI IN FACCIA? - ZELENSKY NOMINATO “PERSONA DELL'ANNO 2022" DA "TIME", SUPERANDO TRA GLI ALTRI XI JINPING. COSA SI PUÒ VOLERE DI PIÙ DALLA VITA CHE RIUSCIRE A SUPERARE UN SINCERO DEMOCRATICO COME IL PRESIDENTE CINESE?

Lettera 1

Caro Dago, il momento #metoo di George Clooney: «Ricordo che durante le riprese di “Roseanne”, se mi abbassavo per raccogliere un blocco di appunti, mi davano degli schiaffi sul sedere». Avrebbe preferito prenderli in faccia?

Lucio Breve

Lettera 2

Dagovski,

i marocchini ci rubano il lavoro. Anche ai mondiali di calcio.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, spero che Conte è i grillini si siano resi conto dove può portare il loro modo di fare politica. Difendere il RDC è una lecita posizione, minacciare rivolte e disordini sociali può portare qualche svalvolato non solo a minacciare ma ad attuare gesti violenti. Speriamo che l'abbiano capito.

FB

Lettera 4

Caro Dago

ogni volta che vedo Giuseppe Conte in TV, ho sempre la sensazione che ci stia prendendo ampiamente per i fondelli.

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago dando già per scontato l'esito della disponibilità di Gratteri per due procure importanti lo possiamo già salutare come scrittore a tempo pieno....

Amandolfo

Lettera 6

Encomiabile, il fatto che il rientro del calciatore Buffon in Italia abbia goduto dei vantaggi riservati al “rientro dei cervelli”.

La dice tutta sulla credibilità della classe dirigente italiana.

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Caro Dago, che il Teatro alla Scala apra la stagione con un'opera russa, il Boris Godunov di Musorgskij, proprio nell'anno in cui l'Ucraina è stata invasa dalla Russia, è una pura coincidenza.

I teatri, infatti, programmano con anni di anticipo i cartelloni delle varie stagioni. Invece non è per nulla una coincidenza, ma un vero e proprio atto politico - soprattutto dopo la polemica sulla scelta dell'opera per la "prima" scaligera da parte del console ucraino -, la presenza di Ursula von der Leyen stasera a teatro.

Sempre che la presidente della Commissione Ue non partecipi solo per potersi vantare di aver presenziato ad una "prima" della Scala senza badare troppo a ciò che viene rappresentato...

J.R.

Lettera 8

Caro Dago, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato nominato "persona dell'anno 2022" dal magazine americano Time. Ah, bene. Come Adolf Hitler nel 1938! Battute a parte, non sarebbe meglio se giornali e magazine usassero un po' più di sobrietà nel fare propaganda?

Pop Cop

Lettera 9

Caro Dago, leggo che Zelensky è stato nominato "persona dell'anno 2022" da "Time", superando tra gli altri Xi Jinping. Cosa si può volere di più dalla vita che riuscire a superare un sincero democratico come il presidente cinese?

Raphael Colonna

Lettera 10

Caro Dago,

dopo che ci scassano la minchia ogni giorno con la privacy con immane inutile sperpero di tempo e denaro, le banche non riescono a rinunciare neppure alla minima tangente pretesa sui micro-acquisti, che come effetto collaterale per niente secondario ha soprattutto quello di far registrare al Grande Fratello ogni nostra azione anche irrisoria, come quella di concederci un caffè o qualche altro piccolo acquisto innocente.

Veramente un'intrusione nella vita privata di questa portata può essere giustificata da una presunta "lotta all'evasione" che si perde in quisquilie-fuscello, mentre fa finta di non vedere le travi delle mega-evasioni fiscali di cui sono piene le cronache attuali ?

Cincinnato 1945

Lettera 11

Caro Dago, migranti, Viminale: "Rafforzare i controlli sui flussi dalla rotta dei Balcani". Rafforzarli in che senso? Non facendoli entrare? Rimandandoli da dove son venuti? Perché che ci siano 2 o 200 poliziotti a guardarli mentre arrivano non cambia nulla.

Ulisse Greco

Lettera 12

Caro Dago, utilizzo dei contanti, ecco una soluzione che potrebbe accontentare tutti. Nei negozi, bar e ristoranti ognuno paga come gli pare. Ma per strada, se un migrante ti chiede soldi o se subisci una rapina, obbligatorio l'utilizzo esclusivo della carta di credito.

Bobby Canz

Lettera 13

Dago colendissimo,

alcuni contributori della rubrica “Posta!” ce la menano da lungo tempo con “Sleepy Joe”, decantandone le capacità di fare puzzette, il cervello danneggiato, l’idiota, etc.

Pare che invece l’impedito sia uscito decisamente bene dalle elezioni di Midterm, mentre gli USA hanno recuperato molta occupazione.

L’affermazione che il missile caduto in Polonia fosse ucraino è stato un colpo da maestro, bypassando al volo il rischio di un conflitto Nato-Russia. Anche perché il desso sta sotterrando – via Ucraina- di cacca il sor Vlad, mentre il sor Xi abbaia ma neanche tanto. Ho l’impressione che il vecchietto sia molto meno scemo di come ce lo vogliono rappresentare. Anzi.

Saluti da Stregatto

Lettera 14

Caro Dago, "Siamo tutti russi!". Grandi presenze, stasera. Persino la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha sentito il dovere di scomodarsi da Bruxelles per venire ad assistere alla prima della Scala, dopo il vile attacco del console ucraino che protestava per la decisione del Teatro di aprire la stagione con un'opera russa, il "Boris Godunov" di Modest Musorgskij. Chissa se Zelensky recepirà il messaggio?

Gary Soneji

Lettera 15

Caro Dago, Mondiali 2022, Portogallo-Svizzera, Cristiano Ronaldo in panchina fino al 73'. Qualcuno ha notato se ha approfittato per fare un po' di addominali?

Vic Laffer

Lettera 16

Caro Dago, negli Usa un giudice ha archiviato il caso contro Mohammed Bin Salman per l'omicidio del giornalista e attivista Jamal Khashoggi, affermando che il principe ereditario saudita ha diritto all'immunità nonostante "accuse credibili" che fosse coinvolto nell'omicidio. I famosi "diritti umani"?

P.F.V.

Lettera 17

Caro Dago, il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price: "Gli Usa non hanno fornito all'Ucraina armi per colpire fuori dal suo territorio ma per difendere la sua sovranità dall'aggressione della Russia". "Ma certo. È come se si dicesse a un alcolizzato: "Non ti abbiamo dato il vino per berlo, ma per insaporire l'arrosto"...

Greg

