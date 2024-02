POSTA! – CARO DAGO, SUGGERISCO A GEOLIER DI PRESENTARSI IL PROSSIMO ANNO A SANREMO CON UNA BELLA CANZONE SULL'IMMIGRAZIONE O LA PACE NEL MONDO. SONO CERTA CHE AVRÀ IL PUNTEGGIO MASSIMO IN SALA STAMPA - LA PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI E' COME QUELLA DEI TASSISTI E DEI BALNEARI, CORPORATIVA. CON LA NOTEVOLE DIFFERENZA CHE CI DANNO DA MANGIARE MA ANCHE CHE SONO SOTTOMESSI AI PREZZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E DELLE MULTINAZIONALI…

geolier 1

Lettera 1

Caro Dago,

Suggerisco a Geolier di presentarsi il prossimo anno a Sanremo con una bella canzone sull'immigrazione o la pace nel mondo. Sono certa che avrà il punteggio massimo in sala stampa.

Un caro saluto,

Mary

le proteste in sala stampa per geolier

Lettera 2

Caro Dago, Kelvin Kiptum, 24enne keniano primatista mondiale della maratona, è morto in un incidente stradale. A Filippide era andata anche peggio: spirato dopo aver percorso la distanza per la prima volta...

Bug

Lettera 3

Caro Dago, Serie A, niente riduzione: "Si resta a 20 squadre". Solo Inter, Juve, Milan e Roma votano per 18. Nel tempo in cui viviamo è già tanto se non fondono tutte le Serie in un unico grande campionato per dare a tutti "le stesse possibilità".

FRANCESCA ALBANESE

F.T.

Lettera 4

Caro Dago, Israele ha deciso di negare l'ingresso nel Paese a Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani dell'Onu. La decisione è legata "alle sue oltraggiose affermazioni che le vittime del massacro del 7 ottobre non sono state uccise per la loro ebraicità ma in risposta all'oppressione israeliana". Accidenti: per il Festival di Sanremo ormai è troppo tardi...

Eli Crunch

Lettera 5

Caro Dago: Stanotte ho sognato Trump e gli chiedevo " Ma allora c'è l'hai con me? Eh, c'è l'hai con me? Cosa vai a dire a Putin di rompermi i maroni"!!

Valter Coazze

donald trump - vertice nato

Lettera 6

Caro Dago, qualcuno spieghi ai canzonettari che se Israele puntava al "genocidio dei palestinesi" con le armi che possiede - atomica esclusa - avrebbe finito il "lavoro" in qualche giorno.

J.R.

Lettera 7

Caro Dago,

mo come se me lo vedessi. Qualcuno dirà che i tre cani che a Roma hanno ammazzato un uomo vanno soppressi, e le animaliste e gli animalisti (mi conformo al linguaggio corrente) protesteranno che non è colpa delle povere bestiole, ma dell’uomo che violenta la natura, e riusciranno a salvarle.

L. A. Voisin

Lettera 8

paolo pasqualini 1

La vicenda dei 3 rottweiler che a Manziana hanno sbranato a morte un uomo, non sarà nemmeno considerata dalla politica perché l’uomo maciullato era un normale dipendente della Esselunga. E’ noto che la pessima classe politica, eletta da noi pessimi cittadini, si muove solo se la vittima è qualcuno famoso.

Ed allora andiamo avanti così, lasciamo in mano a persone squilibrate animali feroci.

Se però il prossimo a capitarci fosse un politico o un suo familiare, posso dire che non mi dispiacerebbe ?

Fabbixio

Lettera 9

Del poeta inglese Thomas Chatterton si sa che morì giovanissimo e che fu un genio. Misconosciuto tra i romantici la sua irrequietezza lo portò a frequentare spesso cimiteri, ove, più che suoi libri, formava la sua poetica tra sculture, epitaffi, nomi e frasi.

protesta dei trattori a roma

Nella mia città Brusciano, su una lapide ho letto, per la prima volta, il significo della parola “intellettuale”: «Dalla cattedra e con gli scritti indagò nella storia del pensiero la potenza di libertà costruttrice del mondo degli uomini...» è l’epitaffio di Guido de Ruggiero, scritto da Benedetto Croce. Accanto, giace suo genero, dietro il nome “Renzo De Felice” c’è la vita di un importante storico italiano. Tutte le città sono ricche di nomi e frasi che aspettano solo il nostro sguardo per aprirsi come libri di scuola.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 10

PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI

caro Dago,

la sinistra ha le idee molto precise per quello che riguarda il problema degli agricoltori: sgomberare e multare i trattori, così come si fa già a quei poveri ragazzi di 'ultima generazione'. Voilà, più chiari di così. Stanno mica lì a pettinare le bambole

Tonyborg

Lettera 11

Egregio Dago

protesta dei trattori a roma

Non ricordo quale dei due governi D'Alema presentò una proposta di legge per terminare le razze di cani pericolose ( vedi Rotweiler) ma fu sommerso dalle proteste di migliaia di coraggiosi che vogliono accompagnarsi ad una di queste bestie per sentirsi più forti.

I risultati si vedono ogni pochi mesi.

Cordialità

Sanvic

Lettera 12

Caro Dago,

javier milei giorgia meloni 26

il presidente argentino Milei pur di risalire nei sondaggi è venuto a Roma e, da zerbino, è andato ad abbracciare il Papa da lui sempre beffeggiato durante la campagna elettorale. Posso capire il comportamento avuto poiché è pro domo sua, ma non capisco perché il Papa, dopo essere stato pesantemente sfanculato, lo abbia ricevuto. Al posto di Francesco con signorilità l’avrei mandato a cagare, ovvero avrei fatto sapere all’ambasciatore che la sua presenza non era gradita in Vaticano.

Annibale Antonelli

Lettera 13

Esimio Dago,

anche questo Sanremo ce lo siamo levati dalle palle (cit.). Proprio perché questa pagliacciata nazionalpopolare fa ormai notizia solo per i latrati ignobili di qualche "artista" (definizione mooolto larga), rimpiango i sonori peti del mai abbastanza celebrato Giuseppe Paviglianiti, che tu CERTAMENTE ricordi.

Almeno, erano peti onesti.

Con immutato affetto,

Nick Pagnotta

PROTESTA DEGLI AGRICOLTORI

Lettera 14

La protesta degli agricoltori e' come quella dei tassisti e dei balneari, corporativa. Con la notevole differenza che ci danno da mangiare ma anche, che, sono sottomessi ai prezzi della grande distribuzione e delle multinazionali. Avendo avuto un nonno contadino che vivacchiava, comprendo il malumore per ogni novita' imposta. Purtroppo anche questa categoria e' lasciata a se' stessa da una politica imbelle, che pensa piu' ad apparire che a fare le cose giuste.

MP