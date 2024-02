POSTA! – CARO DAGO, TRATTORI, LA MUCCA ERCOLINA A SANREMO? SÌ, SE VOGLIONO FARLE VENIRE IL LATTE ALLE GINOCCHIA - SANREMO, RAMAZZOTTI CANTA "TERRA PROMESSA"... FINALMENTE UNO CHE SI SCHIERA CON ISRAELE! - RUSSEL CROWE PER ME TROLLAVA IL FESTIVAL. ALLA PERSPICACE OSSERVAZIONE DELLA COMICA MANNINO "MA CROWE SEI ITALIANO PUR NON AVENDO UN COGNOME ITALIANO?", LUI SÌ MENZIONA JOHN TRAVOLTA, SI GIRA MIMANDO IL BALLO DEL QUA QUA E CON UNA FACCIA SCHIFATA DICE IN INGLESE "WHAT THE F....?!" E CHIUDE CON…”

Lettera 1

Caro Dago, trattori, la mucca Ercolina a Sanremo? Sì, se vogliono farle venire il latte alle ginocchia...

F.G.

Lettera 2

Caro Dago, "Ilaria Salis libera subito": brandendo uno striscione con questo slogan, 30 attivisti del Centro sociale Rivolta hanno occupato per circa due ore il consolato ungherese a Venezia. Così son capaci tutti. Perché non vanno a protestare direttamente a Budapest?

P.T.

Lettera 3

Caro Dago,

Sanremo unchained: «Eli, Eli, lamma sabactani».

L’elettore triste

Lettera 4

Caro Dago, Giurì d'onore sul Mes, Conte: "Si voleva far vincere facile Meloni". Sperava in un Giurì d'onore "Marco & Travaglio"?

Tas

Lettera 5

Caro Dago, Sanremo, Ramazzotti canta "Terra Promessa"... Finalmente uno che si schiera con Israele!

Claudio Coretti

Lettera 6

Melodico Dago. Gnazio La Russa si appisola davanti alla tivù durante il Festival. Certo che l'età fa brutti scherzi...

Phantomas.

Lettera 7

A Dagospia.

Ironia della storia. Vi è un fatto storico che si ripete ai 2 angoli opposti della Terra. Nella Guerra di Secessione in America del Nord tra Unionisti (Nordisti) e Confederati o “Ribelli” (Sudisti) i vertici dei due eserciti in guerra provenivano in maggioranza dalla scuola militare di West Point. Erano colleghi e si conoscevano bene gli uni con gli altri.

Nella guerra in Ucraina in corso sta avvenendo la stessa cosa. I vertici dei due eserciti combattenti provengono quasi tutti dalla stessa scuola militare di Mosca cioè la Scuola superiore di Comando. Gli alti ufficiali in guerra tra loro si conoscono molto bene perché ex colleghi. Anche in Ucraina la guerra durerà quattro anni come la Guerra di Secessione? Si spera di no.

Olho.

Lettera 8

In merito al funerale di Vittorio Emanuele di Savoia, al netto degli scandali che ne hanno costellato la vita, il fu anche e soprattutto il rappresentante della dinastia più importante d'Italia. Le esequie in Duomo a Torino corrispondono a quelle del fu Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. 1a1 Sulla tumulazione a Superga non mi esprimo.

Cordialità RR

Lettera 9

Caro Dago, qualche giorno fa il pellegrino sig. John Elkann, nel suo giro delle sette chiese - come riportano gli annali - è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, dall'ambasciatore americano, dai vertici dei Carabinieri, della Banca d'Italia, ecc. ecc. Forse ci mancava solo la deposizione della corona al Milite Ignoto. Non è però che tra uno "schiaffone" - come sottolinei tu - e l'altro alla Ducetta, ha dato buca..ar Papa?

Antonio Pochesci

Lettera 10

Caro Dago, gli agricoltori in protesta hanno regalato latte alla popolazione. Adesso vogliono andare all'Ariston per tirare pomodori ai cantanti?

Nereo Villa

Lettera 11

Clemente Mastella e Paolo Cirino Pomicino, due grandi democristiani, pluriministri e iper presenti nell’agone politico da sette vite, dichiarano: “il premierato abolisce di fatto il parlamento”.

Non a caso chiamano a raccolta i democristiani (pazzamente scheggiati in ogni dove e mai diventati ex) per salvare il sistema parlamentare. Chiediamo ai signori Diccì: cosa intendano per ‘parlamento’? Intendono per caso quella loro tipica attività di cambiare un presidente del Consiglio ogni sei mesi?

Lungi da noi insegnare a lorsignori come funzioni la democrazia, ma di certo a noi italiani i loro giochettini perenni hanno decisamente rotto … stancato di brutto!

Ottavio Beccegato

Lettera 12

Caro Dago,

Russel Crowe per me trollava il Festival. Alla perspicace osservazione della comica Mannino "Ma Crowe sei italiano pur non avendo un cognome italiano?", lui sì menziona John Travolta, si gira mimando il ballo del qua qua e con una faccia schifata (per il balletto) dice in inglese "What the f....?!" e chiude con un gesto di sfottò (all'estero considerato un divertentissimo gesto italiano, non sempre sono consci del significato). Ignoro la conoscenza di Crowe dei nostri gesti, ma direi che lo sappia: quindi manda un "fottitene" a chi? Per me al collega americano!

Semmai a chi rivolge il "what the f---!"? Non è che ha trollato il Festival e Amadeus (con dietro Fiorello) ancora con le piume arruffate rei di non essere stati solo elogiati ha capito male...? Amadeus si avvicina a Russel Crowe e gli dà il cinque e l'altro risponde mettendosi a ridere.

Saluti al troll di Sanremo,

Lisa

E poi basta con 'sto giochino scemo del Fanta punti... Un conto quando non lo sapevano, ma ora i nostri cantanti fanno le gag da terza media... Capisco il livello autorale da asilo col balletto del qua qua, ma davvero la tv è diventata il regno dei twitterini che si credono tanto divertenti?

Lettera 13

In merito alle notizie sull'istituzione da parte del ministro della difesa di una riserva nelle forze armate (non solo esercito) faccio presente che l'istituto esiste ed è gia operativo da 20 anni, sia per le componenti di truppa con le Forze di Complemento sia per gli ufficiali con la cosidetta Riserva Selezionata.

Da un punto di vista normativo la legittimità giuridica per il richiamo in servizio del personale è prevista:

per le categorie dei militari e dei graduati di truppa dal combinato disposto dal decreto del Ministro della Difesa del 18 aprile 2006 e dall’articolo 988 del codice dell'ordinamento militare.

per la categoria ufficiali dal combinato disposto del decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 e dell’articolo 987 del codice dell'ordinamento militare.

Per entrar a farne parte bisogna produrre apposita dichiarazione di disponibilità, che comporta l’inserimento in un apposito elenco dal quale vengono selezionati, in relazione alle esigenze funzionali e numeriche delle singole forze armate e compatibilmente con le risorse assegnate, le figure di interesse utili per ripianare le carenze che si possono venire a creare nell’organico.

Sui siti di esercito aereonautica e marina sono istituite tutti i canali informitivi per l'adesione del personale in congedo alle riserve.

Cordiali Saluti

Mauro Morosini

