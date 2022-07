POSTA! – È MAI POSSIBILE CHE UN CAPO POLITICO DICHIARI, SENZA VERGOGNARSI, “ALLA CAMERA ABBIAMO VOTATO LA FIDUCIA, AL SENATO VEDREMO? IL VICECOMICO CONTE OGNI GIORNO FA IL SUO SPETTACOLINO PER AVERE QUALCHE TITOLO SUI GIORNALI - DOMANI SONO INVITATO ALLE NOZZE DI UN COLLEGA. VORREI DIRGLI "AUGURI E FIGLI MASCHI" MA TEMO DI ESSERE CONDANNATO E LAPIDATO PER SESSISMO. SI POTREBBE DIRE "AUGURI E FIGLI GENDER" PERÒ MI PARE UN ORRORE LINGUISTICO. COSA MI CONSIGLI?

GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI

Lettera 1

Caro Dago, ma è possibile che un capo politico dichiari, senza vergognarsi, "alla camera abbiamo votato la fiducia, al senato vedremo"? Il vicecomico Conte ogni giorno fa il suo spettacolino per avere qualche titolo sui giornali, unica cosa che gli interessa...

PS perché Grillo non lo sostituisce con Toninelli, almeno è uno autentico

FB

Lettera 2

Caro Dago,

david ermini sergio mattarella al csm

il vice presidente del CSM, Davide Ermini, ha definito “non firmati, inutilizzabili e inservibili” i famosi verbali sulla loggia Ungheria ricevuti informalmente da Davigo allora membro del CSM e di averli strappati e buttati nel cestino non appena ricevuti.

Ma, se questi verbali non erano utilizzabili per cui erano da considerarsi “inesistenti “ da un punto di vista giuridico, perché mai è andato a parlarne al presidente della repubblica senza manco averli letti ?

Pietro Volpi

Lettera 3

IGNAZIO VISCO

Caro Dago, assegno unico, il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti: "Presentate 6 milioni di domande, numeri altissimi". Insomma, a quanto pare un successo come il reddito di cittadinanza!

Diego Santini

Lettera 4

Dago Magister vitae, devo ringraziare il governatore della Banca d'Italia che all'assemblea dei suoi sodali ha dichiarato: "I salari crescono meno dell'inflazione. Indicazione confortante". Avevo l'intestino bloccato da due giorni, ma appena l'ho letta mi sono liberato completamente! Ho pensato bene di stamparla, incorniciarla ed appenderla in bagno in modo che possa tornarmi utile alla bisogna. Grazie, governatore!

elena bonetti foto di bacco

Un suddito.

Lettera 5

Caro Dago,

forse avrà degli strascichi la vicenda degli Alpini avvinazzati che al raduno di Rimini hanno fatto apprezzamenti salaci su molte ragazze, soprattutto cameriere e bariste. Ma mi chiedo, una che lavora in locali in posti turistici come Rimini, dove ogni notte ci sono decine di migliaia di inglesi e tedeschi ubriachi, non dovrebbe saper reagire professionalmente, con un’alzata di spalle, ai complimenti pesanti?

alpini maglietta

Con una risatina a dei ragazzi che le cantano “Olelè olalà faccela vedè, faccela toccà”? Solo con gli Alpini, che in buona parte potrebbero essere i loro nonni, si traumatizzano come tante Maria Goretti?

L. A. Voisin

Lettera 6

Caro Dago, Putin: "In Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente". Ma, stando ai nostri media, non avrebbe dovuto essere già morto per svariate forme di tumore che lo hanno colpito negli ultimi mesi? E meno male che la Rai fa girare gli spot "Uniti contro la disinformazione"...

Lucio Breve

Lettera 7

KLAAS KNOT CHRISTINE LAGARDE

Dago,

Che la Lagarde non sia la persona giusta alla guida della bce, ha un passato non significativo come economista, nulla toglie ai cosiddetti falchi del nord, che continuano ad ammorbarci con la loro visione luterana dell'economia predicando rigore e, come nel caso dell'olanda, tenendosi stretti certi vantaggi, tipo la quotazione del gas.

Altro che visione europeista!

MP

Lettera 8

Caro Dago, disastro Speranza: i contagi del Covid sono cento volte quelli di un anno fa! Coi miliardi che il ministro ci ha fatto spendere per i vaccini... È pazzesco. Non lo si dovrebbe vedere più nemmeno in giro e invece sta ancora sulla sua poltrona.

roberto speranza

Nino

Lettera 9

Caro Dago, il G20 dei ministri degli Esteri ha preso il via a Bali, in Indonesia, con la presenza del segretario di Stato americano Antony Blinken e del capo della diplomazia russa Serghei Lavrov. Ma Draghi non aveva detto che la Russia sarebbe rimasta a casa?

Sandro Celi

Lettera 10

recep tayyip erdogan joe biden boris johnson

Caro Dago, Biden: "Dimissioni Johnson? Non vedo l'ora di continuare cooperazione con Gran Bretagna". Potrebbe sembrare la gaffe di uno privo di empatia... Ma più verosimilmente non ha capito di che cosa si tratta.

Axel

Lettera 11

caro Dago

domani sono invitato alle nozze di un collega. Vorrei dirgli "auguri e figli maschi" ma temo di essere condannato e lapidato per sessismo. Allora si potrebbe dire "auguri e figli gender" però mi pare un orrore linguistico.

Tu cosa mi consigli?

boris johnson joe biden

Lorenzo B.

Lettera 12

Dago,

Le dimissioni del premier inglese Johnson, privano gli europei di un politico, certamente folkloristico, ma determinato, molto piu' di Macron e Scholz, tralasciando Draghi, che ha le capacita' ma non la forza contrattuale e purtroppo indeboliscono il campo europeo nei confronti di Putin, che da buon 'dittatore' non subisce gli alti e bassi delle democrazie. Speriamo che l'europa non sia come il titanic, dove si ballava mentre stava affondando.

MP

Lettera 13

paola turci francesca pascale

L'unione civile fa la forza di gender culture e Pensiero Unico, caro Dagos, altro che auguri e - figli? Di che gender? Pascale & Turci, a furor di popolo del tweet-web, sugli scudi della Gay (Hit) Parade: l'ennesimo evento spottificato, ircocervo mediatico a suggello della mutazione sessuologica, ha ribadito (come trasgressione!) la messa a regime normativo dell'ideologia ufficiale a decorso immediato.

MEME NOZZE PASCALE TURCI

E adesso, un maschio eroghi il dovuto per dare alle due partner un bambino, presto! Mentre la famiglia "tradizionale" come "cellula della società" si disgrega, la società non se la passa tanto meglio; mentre la denatalità, sola igiene del mondo, sta estinguendo l'Occidente, le aziende non gradiscono donne in attesa di bebé e anzi, in America, pagano le spese alle dipendenti che abortiscono o in alternativa più economica e igieno-ergonomica, largiscono buoni-acquisto a chi vuole comprare pillole del giorno dopo; mentre è vietato vendere alcolici ai minorenni, le minorenni (solo loro: vedi che ingiusto il sesso "binario"!...) possono abortire all'insaputa dei genitori (così, a essere escluso non è solo il genitore-fuco 1 o a numerazione, prossimamente, in decimali): e tutti i minorenni (debitamente esposti all'indottrinamento genderista fin dall'età pre-scolare) possono avviare pratiche per cambiare sesso senza darne avviso ai rispettivi genitori o aspettare la maggiore età.

giuseppe conte dopo l'incontro con draghi

Questa è libertà (all'occidentale) modello esportazione? E in più, l'introduzione dei "reati di odio", cioè, di odio percepito, reato connesso a un sistema nervoso - a bassa soglia di tolleranza - come circuito stampato del sistema politico? Poi, dice che uno si schiera con Putin. Già: Putin, il despota; Putin, il folle...

Raider

