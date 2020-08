POSTA! – DI MAIO: "A HONG KONG È INDISPENSABILE PRESERVARE L'ALTO GRADO DI AUTONOMIA E LIBERTÀ". UHHH CHE PAURA! CHISSÀ SE COL FIATO DI GIGGINO SUL COLLO, XI JINPING SARÀ RIUSCITO A PRENDER SONNO STANOTTE – SE ALEXEI NAVALNY FOSSE STATO AVVELENATO PER DAVVERO, SI TRATTEREBBE DI UNA BOTTA DI FORTUNA. POTREBBE COSÌ ESSERE RICORDATO PER QUALCOSA DI CONCRETO...

Riceviamo e pubblichiamo:

alexei navalny al bar dell'aeroporto dove sarebbe stato avvelenato

Lettera 1

Caro Dago, Russia, se Alexei Navalny fosse stato avvelenato per davvero, si tratterebbe di una botta di fortuna. Potrebbe così essere ricordato per qualcosa di concreto.

E.S.

Lettera 2

Caro Dago, Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico (con la sigaretta) per un Politburo allargato. (Doveva essere morto!!!).Ecco, a proposito di "libera informazione" questa la dice lunga sullo sbandierato avvelenamento di Alexei Navalny.

Stef

kim jong un alla riunione del politburo con sigaretta in mano

Lettera 3

Caro Dago, Greta Thunberg torna a scuola. Come alunna, come bidella - per mantenere l'ambiente ecologicamente pulito - o come insegnante, dopo aver dato lezioni all'Onu sul da farsi per salvare il Pianeta?

Elia Fumolo

greta thunberg 2

Lettera 4

Dagovski,

(Dite a Selvaggia Lucarelli che) c’e’ solo una cosa peggio delle minorenni che sembrano donne. Le signore che fanno le teenager.

Aigor

Lettera 5

Luigi Di Maio e Wang Ji

Caro Dago,

Un consiglio a tutti i leoni da tastiera, giornalisti, politici di una fazione e dell'altra che gioiscono se un personaggio noto, a loro poco simpatico, si ammala di Covid: non sputate per aria che vi ricasca in testa... e di questi tempi lo sputo non è il massimo...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA

Caro Dago, ieri, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, tra le altre cose Luigi Di Maio ha detto: "A Hong Kong è indispensabile preservare l'alto grado di autonomia e libertà. Seguiremo i risvolti della nuova legge sulla sicurezza nazionale".

Uhhh che paura! Chissà se col fiato di Giggino sul collo, Xi Jinping sarà riuscito a prender sonno stanotte.

Kevin DiMaggio

Lettera 7

greta thunberg e papa francesco

Caro Dago, toni trionfalistici su Televideo: "Coronavirus: continua frenata contagi". Sì, negli ultimi 2 giorni. Ma nonostante ciò rispetto ad una settimana fa abbiamo il doppio di contagi giornalieri (più di 800 invece che 400). Quindi meglio di tutto sarebbe frenare un entusiasmo fuori luogo.

Vic Laffer

Lettera 8

Caro Dago, Usa, il campione Nba Lebron James sul caso Jacob Blake: "So che ci sono persone stufe di sentirlo dire, ma come persone nere in America siamo terrorizzati". Ma allora perché non tornano in Africa, da dove sono stati strappati a forza?

fausto bertinotti foto di bacco

Giacò

Lettera 9

A quanto ammonta la pensione dell'ex presidente della Camera on.le Bertinotti ?

fine messaggio

giuseppem

Lettera 10

Caro Dago, Briatore è ricoverato per covid esattamente come Navalny lo è per avvelenamento. Quando il regime politicamente corretto si fonde con il pensiero unico sanitario corretto viene a crearsi questo leviatano: il pensiero unico pandemicamente corretto

Paul

Lettera 11

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

Caro Dago, col distanziamento di un metro e mezzo e magari anche la mascherina copiare dal vicino durante i compiti in classe dovrebbe diventare arduo. Ma il genio dei nostri studenti troverà una soluzione, ad esempio appunti che tanto non potranno essere sequestrati in quando anche l'insegnante deve mantenere il distanziamento.

Bah!!

Piero delle Nevi

Lettera 12

Caro Dago, vaccino antinfluenzale, le Regioni chiedono il 40% di dosi in più. Massì dai, visto che non c'è un vaccino per il Covid facciamo quello per l'influenza. Così, tanto per buttarci dentro qualcosa. Come con la lavatrice: se non hai il detersivo puoi metterci lo shampoo o il dopobarba. Dovessero terminare le dosi faremo una cura per la leucemia?

papa francesco con i migranti arrivati da lesbo

John Reese

Lettera 13

Caro Dago, letto articolo sul degrado della capitale invasa di clochard e il parroco che si lamenta che non sanno più a chi chiedere perché nessuno li manda via veramente...ma chieda al suo capo !! ma come per papa Francesco Dio chiederà conto dei migrandi non accolti e dei clochard no ?

saluti

LB

Lettera 14

Dago darling, circa cent'anni fa, l'americano John Reed scrisse "I 10 giorni che svonvolsero il mondo" sulla rivoluzione d'ottobre in Russia. Chissà chi sarà il "John Reed" che scriverà "I x (o xx) mesi che svonvolsero il mondo" sulla pandemia globale di coronavirus. Sarà mica un "luminare" delle nostre patrie lettere? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 15

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet

Caro Dago, bufera procure, chiesto il rinvio a giudizio per Luca Palamara. La richiesta è stata formalizzata dal procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano. Se quello che stava ai vertici era così sporco, figurarsi cosa deve esserci ai piani bassi. Magistratura da smantellare.

Gian Morassi

Lettera 16

Caro Dago, le notizie si accavallano e non si fa a tempo a rincorrerle.

Missile, bomba, mig, guerra aerea, intrighi internazionali, miliardi spesi per l'inutile recupero del relitto, anni di indagini, tutto in una bolla di sapone con il segreto prorogato da Giuseppi sulla strage di Ustica.

GIOVANNI LEGNINI LUCA PALAMARA

Visto che a distanza di quarant'anni la vicenda può ancora "nuocere alla Repubblica" perfino di più di quello che abbia fatto finora, a questo punto l'unica cosa matematicamente sicura è che si è trattato di un enorme troiaio.

Cincinnato 1945

Lettera 17

melania evita di baciare donald sulle labbra

Caro Dago, "Non voglio usare questo tempo per attaccare gli altri, gli oppositori, perché così si divide solo il Paese come abbiamo visto nei giorni scorsi". Alla convention repubblicana Melania Trump si è comportata da gran signora, non rispondendo alla valanga d'odio vomitata dai coniugi Obama su Donald la scorsa settimana. Più i due scendono in basso più l'attuale First Lady sale in alto.

Tommy Prim

Lettera 18

Altro che inesperto, esordio da allenatore con il botto!

andrea pirlo 1

Pirlo enuncia le sue prime due idee rivoluzionarie per vincere, cui nessuno al mondo aveva mai pensato (neppure Pep):

1) bisogna tenere la palla;

2) se si perde bisogna riconquistarla il prima possibile.

Da fonti vicine al Mister, trapela anche una anticipazione sul terzo, fondamentale enunciato, quello che ci permetterà di conquistare finalmente la Champion:

3) bisogna evitare di tirare forte nella propria porta.

Cristiano è entusiasta!

Giuseppe Tubi