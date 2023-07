POSTA! – OTTAVIO CAPPELLANI: “POTRESTI RIFERIRE A VITTORIO FELTRI CHE LA FRASE ‘IL SESSO? LA FATICA È TANTA, IL PIACERE È EFFIMERO, E LA POSIZIONE È RIDICOLA’ SAPPIAMO TUTTI CHE NON È FARINA DEL SUO SACCO MA UNA CELEBRE FRASE DI PHILIP DORMER STANHOPE, IV CONTE DI CHESTERFIELD, E CHE NESSUNO GLIELO DICE (NON SO IL PERCHÉ). GRAZIE A TE E UN SALUTO A VITTORIO…”

Riceviamo e pubblichiamo:

MEME - CAROLA RACKETE COME LA ISOARDI IN BRACCIO A SALVINI

Lettera 1

Alla ricerca della citazione perduta. Chi ricorda come Salvini chiamava Carola Rackete? “Pirata, criminale, sbruffoncella”! Adesso se Carola verrà eletta in Europa sarà una collega e basta. Il Capitano la incontrerà nelle sedi dell’ ’Unione Europea che lui definiva “un covo di serpi e di sciacalli”. Come sicambia!

Lettera 2

Caro Dago, ma la proposta del salario minimo riguarda anche tassisti, idraulici, dentisti...che a giudicare dalle loro dichiarazioni dei redditi sono i più sottopagati d'Italia. Speriamo che qualcuno si ricordi di inserirli nella misura in questione...

FB

OTTAVIO CAPPELLANI

Lettera 3

Caro Dago,

la domanda "perché a destra berciano sempre contro le tasse, ma non le abbassano mai?" é legittima e giusta, la risposta dovrebbe essere maggiormente circostanziata. La ragione non è affatto semplice lo Stato ha sicuramente sempre più bisogno di soldi, ma sembra che a fronte di sempre maggiori tagli, il posto per le clientele e gli sperperi ci sia sempre. Tax itsart, taxing is verybello, o no?

Meno retorica pelosa sarebbe gradita.

Lettera 4

Caro Dago,

poi, uno, all'ennesima, sbotta. Potresti riferire a Vittorio Feltri che la frase "Il sesso? La fatica è tanta, il piacere è effimero, e la posizione è ridicola" sappiamo tutti che non è farina del suo sacco ma una celebre frase di Phiip Dormer Stanhope, IV Conte di Chesterfield, e che nessuno glielo dice (non so il perché".

Vittorio Feltri 2

Grazie a te e un saluto a Vittorio Feltri.

Il Vostro Ottavio Cappellani

Lettera 5

Caro Dago, fioccano le polemiche sul nuovo film "politicamente corretto" e "inclusivo" della Disney derivato da "Biancaneve e i 7 nani" dei fratelli Grimm. Grazie alla mia passione cinematografica, posso dire che dal punto di vista strettamente filologico "Biancaneve" di Luca Damiano è sicuramente più aderente alla favola originale.

UBS - CREDIT SUISSE

Comunque, anche Damiano, a modo suo, ha girato un film inclusivo. Per esempio, la regina cattiva è bi-sex e non mancano nerboruti attori coloured. E poi, a guardare il film di Damiano c'è parecchio da imparare. Fidati.

[Gatto Giacomino]

Lettera 6

Dagovski,

(Dite a Salvini che) Il condono sta alla pace fiscale come le bombe a grappolo alla pace in Ucraina.

Aigor

Dmitrij Peskov

Lettera 7

Caro Dago,

Circa 30 anni fa in un tema, la bambina napoletana ci raccontava come In Svizzera costruiscono le banche. "Ma no le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente dei drogati. I delinguenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va e dice: di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico, sono cazzi miei, la banca è chiusa." 30mila licenziamenti Credit Swiss: io speriamo che se la cavano.

Signoramia

Lettera 8

BOOM SONICO CAUSATO DA UN F-16

Caro Dago, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: "Le forniture di grano dalla Russia all'Africa saranno discusse al vertice di San Pietroburgo e Mosca è pronta a sostituire la fornitura di grano ucraino ai Paesi che ne hanno bisogno gratuitamente".

Complimenti ai nostri esperti di comunicazione! Così adesso i russi sono quelli che mandano il grano, a chi ne ha bisogno, mentre noi, l'Occidente, siamo quelli che mandano bombe a grappolo e F-16. Bravi, proprio bravi...

Martino Capicchioni

Lettera 9

joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 4

Caro Dago, un cittadino degli Stati Uniti è entrato nella Corea del Nord durante un tour al confine pesantemente fortificato, e si ritiene che sia stato arrestato, ha detto martedì il comando delle Nazioni Unite. Ma a Biden non bastavano l'Ucraina e Taiwan? Doveva mandare anche la qualcuno a rompere i coglioni?

Eli Crunch

Lettera 10

Caro Dago,

a Parigi arrivano ad aver bisogno delle stazioni "anti molestie" (chissà chi sono i molestatori), la mia compagna ha paura a muoversi da sola per il centro di Firenze appena cala il buio (so chi sono i molestatori), in casa devo dormire sprangato nonostante le temperature da sauna...

Quando ero ragazzo ho letto nei libri di scuola che l'avvento del fascismo è stato una reazione alle violenze del "biennio rosso", sembrava che la rivoluzione bolscevica dovesse prendere il controllo della nazione.

emanuela, 53enne di trapani a cui e stato riconosciuto il cambio di sesso anagrafico senza terapie ormonali

Spero che i miei bisnipoti non dovranno leggere che il ritorno del fascismo è stato una reazione a decenni di politiche assurdamente tolleranti verso ogni forma di comportamento incivile e violento purché compiuto da immigrati, sembrava che la rivoluzione islamica dovesse prendere il controllo del continente.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 11

Dago colendissimo,

e così abbiamo il crucifige anche per il direttore d’orchestra con la mascherina. Il quale voleva solo rimostrare come da tempo registi e scenografi stravolgono l’opera lirica con ambientazioni “transgender”, che nulla hanno a che fare con il senso della rappresentazione.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

Queste regie glamour svuotano i ruoli del “recitar cantando” degli interpreti, ma piacciono tanto agli intellò che con mandato politico occupano la gestione degli enti lirici, e che brigano per lasciare un segno nella storia!

Il problema sono loro non la mascherina. A quando l’opera rap?

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Caro Dago, via all'esodo estivo, 20 milioni su autostrade il 5 agosto. Spaventati a morte dagli effetti del riscaldamento globale, nell'estate più calda di sempre gli italiani non osano usare l'automobile...

carola rackete

Giacò

Lettera 13

Caro Dago, il caldo spinge i consumi elettrici, oggi atteso picco del 2023. Meglio di un sondaggio! Alla prova dei fatti la gente se ne frega delle previsioni mega catastrofiche per il futuro del Pianeta: condizionatori a manetta.

Neal Caffrey

Lettera 14

Caro Dago, ormai i cambiamenti climatici hanno sostituito il Covid nella classifica del terrore... Come mai manca un bollettino quotidiano sui "morti per caldo"?

Raphael Colonna

Lettera 15

Caro Dago, dopo dieci anni al governo, nel Pd si ricordano dei poveri e del "salario minimo" solo ora che sono all'opposizione. Prima, un giorno sì e l'altro pure, martellavano il Paese con "ius soli", "Ius scholae" e con la fodamentale "Legge Zan". Cpm'è che al Nazareno spingono sempre per approvare leggi nel momento in cui non hanno i numeri?

Samo Borzek

Lettera 16

Caro Dago

ALESSANDRO zan foto di bacco

Carola Rackete si presenterà alle elezioni europee del 2024. Da tamponatrice di Lampedusa a cane da guardia di Bruxelles. Ma un lavoro normale no?

Saluti, Usbergo

Lettera 17

Dago,

Carola Rachete fotografata sulla sua nave speronatrice prima di essere momentaneamente ingabbiata, saluta romanamente i suoi fidelizzati osannanti mostrando il villoso petto, pardon la sub ascella. Saluto di chiaro stampo ( a piacere ) che rievoca quello del capo dei subacquei alla sfilata del 2 giugno.

Da proporre nei prossimi manifesti per le elezioni europee dove CR parteciperà per essere eletta e quindi " fare la guardia a Bruxelles" per la salvaguardia dei valori in cui crede e lotta in mare come in terra.

Notizie dai censori del braccio alzato ?

emanuela, 53enne di trapani a cui e stato riconosciuto il cambio di sesso anagrafico senza terapie ormonali

saluti e buon caldo - peprig -

Lettera 18

Caro Dago,

La mamma che ha informato i carabinieri quando ha trovato le immagini del festino porno nel telefono del figlio minorenne e' un esempio di civilta' nel mare di genitori italiani che difendono i figli sempre e comunque,crescendo generazioni di bambocci incapaci di assumersi perfino la responsabilita' di accettare un fallimento a scuola dovuto al mancato impegno negli studi.

Giovanna Maldasia

Lettera 19

carola rackete

Caro Dago, quando una SIM si trasforma in pistola fumante! Quindi, non più cherchez la femme ma cherchez la SIM: les jeux sont faits et rien ne va plus!. Scherzi a parte, invece di focalizzarsi solo sulla vicenda del presunto stupro, si sta brandendo il corpo della ragazza per altre mire fino ad impiccarsi sulla SIM del sen. La Russa.

Ora il Presidente del Senato può piacere o non piacere, ma non vorrei che l'immunità parlamentare di cui gode, da privilegio ( cioè da un plus) venisse ridotta ad un handicap ( cioè in un minus) fino a privarlo del diritto costituzionale, comune a tutti i mortali: la Presunzione di Innocenza.

Antonio Pochesci