L’affermazione di Dagospia “Vi sembrava di aver toccato il fondo con il poliziotto e il ciondolo anticovid ? Ricordatevi che al peggio non vi e mai fine: Il magistrato Giovanni Favi, uno dei leader di “Articolo 101”, ha inviato ai colleghi una lista di rimedi per proteggersi dall’epidemia: oltre alla vitamina D (e fin qui tutto bene) propone l’Echinacea, la quercetina e, dulcis in fundo, la liquirizia. ”Succhiando una Saila tieni lontano il virus ” costituente titolo a commento dell’articolo di Luca Fazzo pubblicato su “Il Giornale in pari data 15/11/2020 poi sotto riportato, contenente questo l’affermazione “Ma poi ecco l’arma finale: la liquirizia.

Dove sta scritto che succhiando Saila si tenga lontano il virus (Il Covid) il giudice non lo dice. Ma soprattutto non dice se insieme a giurisprudenza, nei ritagli di tempo, abbia studiato anche medicina.”, si pongono in clamoroso contrasto con quanto pubblicato dallo stesso “Il Giornale” nel suo inserto Salute il 17/07/2020, dove testualmente tra l’altro si legge: “CORONAVIRUS: un’arma in piu dalla liquirizia -L’avevano gia evidenziato alcuni studi internazionali e ora e stato confermato dall’Universita Federico II di Napoli: la glicirizzina, il principale costituente della liquirizia, ha la capacita di ostacolare l’ingresso del virus all’interno delle cellule umane”.

La notizia era stata pubblicata anche da “Repubblica” il 07/07/2020, oltre che confermata da pubblicazioni scientifiche. Nella mail a carattere privato inviata dal dott. Giovanni Favi inoltre si specificava chiaramente che venivano comunicate delle notizie fornite da medici fornendo anche dei riferimenti per controllare ed informarsi, raccomandandosi comunque un previo consulto medico, dando per notorio che la recente apparizione del COVID non consentiva a qualsiasi protocollo medico di prevenzione o cura di basarsi su studi clinici pluriennali.

Con riferimento alla efficacia preventiva della Quercetina e della Echinacea relativamente al COVID 19 si puo consultare fra l’altro, quanto alla prima, gli inserti Salute del 03/09/20 di “Repubblica” “ La quercetina contro il Coronavirus” e del “Messaggero” “Quercetina, la molecola naturale che uccide il virus. CNR: cosi inibita la proteina chiave”, e, per l’echinacea, quanto pubblicato sul sito dell’ U.S. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985017/).

Quindi l’accostamento fra quanto scritto dal dott. Favi e la vicenda del “ciondolo miracoloso”, presentata chiaramente come esempio di “bufala” appare obiettivamente mistificatorio e diffamatorio.

Non corrisponde a verita nemmeno l’affermazione de “Il Giornale” che il dott. Favi, candidato alle elezioni per l’ ANM “sarebbe stato anche eletto, ma per regole interne ad Articolo 101 sull’alternanza di genere ha dovuto cedere il posto ad una signora.”

La sua mancata elezione e stata frutto di un’interpretazione dell’ufficio elettorale della ANM (al quale e del tutto estranea la lista ArticoloCentouno) con riferimento alle quote di genere in contrasto con quella data per quasi 10 anni fin dal 2011. Ne la candidata eletta nella stessa lista (che ha offerto le proprie dimissioni) ne il dott. Giovanni Favi che non ha fatto reclamo hanno d’altra parte fatto una questione di poltrone, essendo solamente necessario portare avanti delle idee. “.

La Capua da Floris: “Il vaccino protegge chi lo fa e non chi non lo fa”. Perfetto! Da ora il vergognoso ricatto morale non ha più ragion d'essere. Vaccinatevi e fuori dalle palle.

Tiziano Longhi

I commenti scandalosi del "soggetto" Efe Bal dimostrano che la sua quantità di ormoni maschili è predominante!

Steve

Dagovski, Cash back MES. Ci rimborsa anche i 12 milioni di mediazione dati ad un Capo Redattore RAI (??) per le mascherine cinesi ad Arcuri ?

Aigor

cruciani efe bal

Caro Dago, a Parigi un gruppo di migranti senzatetto occupa Place de la Republique e la polizia lo sgombera con gas e manganelli. Ben fatto. Vengono a rubare casa e lavoro ai francesi. È ora che qualcuno faccia capire loro chi è che comanda e chi è che deve adattarsi. E se non gli sta bene uno, due, march! Possono tornarsene da dove sono venuti.

angela merkel starnutisce

E.S.

Caro Dago, picco di morti in Germania: 410 nelle ultime 24 ore. Meno della metà di noi che ieri ne abbiamo avuti 853. Solo fortuna della "Culona"?

Ettore Banchi

Caro Dago, il ministro Boccia: "Ristori certi per lo sci, ma prima viene la salute". Tè caldo per tutti?

Max A.

DOMENICO ARCURI CON LA MASCHERINA CALATA SOTTO IL NASO

Caro Dago, Domenico Arcuri un incapace? Non è vero. Chi ha qualche anno in più sicuramente apprezzerà l'ottima imitazione del grande Paolo Panelli, sia per la voce che per la comicità.

Bug

Caro Dago, la squadra di Biden. Per la prima volta nella storia una donna guiderà le 17 agenzie di intelligence americane. Mah! Obama nemmeno se lo pagavano avrebbe messo una femmina su quella poltrona!

Sasha

tweet sul tutorial di detto fatto 2

Caro Dago, Padova, per gelosia uccide la moglie con una coltellata al petto. Un momento! Ma non ha visto la "panchina rossa" della Rai, simbolo della lotta alla violenza contro le donne? E il fascio di luce rossa che illumina la facciata del palazzo di Viale Mazzini della tv di Stato?

Nino

conte babbo natale ansa 1

Caro Dago, Dpcm di Natale, feste vietate e consentite massimo 6 persone a tavola. Quindi per invitare 18 persone bisogna allestire 3 tavolate?

Giacò

Caro Dago, oggi "Giornata contro la violenza sulle donne". Quindi chi deve sfogare la rabbia si scelga un uomo. Anche una bella rissa può essere utile a sedare i bollori rispettando la ricorrenza. Poi da domani si torna alla routine.

biden kamala harris

U.Delmal

Caro Dago, sul femminicidio "dati terribili", dicono nei tg. Da inizio anno sono state uccise 91 donne, una ogni tre giorni. Davvero terribile... Fortuna che ieri il Covid ha ammazzato solo 853 persone!

Benlil Marduk

Caro Dago, nel 2021 i nuovi nati saranno meno di 400 mila. Lo dice l'Istat. Ma dai, non era meglio se si occupavano di cambiamenti climatici? Che ne sanno loro cosa faranno le italiane e gli italiani coi propri apparati riproduttivi? Sembrano l'Fmi quando fa previsioni economiche non azzeccandone una!

Jonas Pardi

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden: "Il mio non è un terzo mandato Obama". Giustissimo, sarà il primo di Kamala Harris!

Matt Degani

conte natale 2

Caro Dago, Covid, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: "Per immunità di gregge vaccino a 60-70% della popolazione". A questi piace trattarci sempre come pecore. Ma anche gli animali hanno dei diritti: il vaccino lo faccia ai suoi parenti!

Arty

Caro Dago, "Il pensiero è: compriamo Trump così lui chiude quella cazzo di bocca". Rupert Murdoch sta prendendo in considerazione un piano per offrire a Trump un pacchetto da 100 milioni di dollari che includa la pubblicazione delle memorie post-presidenziali. E quindi gli farà un bonifico dal "Museo delle cere"?

Maxmin

trump murdoch

Dago darling, ah sapere chi e quanti sono i cortigiani (o aspiranti tali) che corrono (anche in modalità smart) ad Arcore? Molto fa pensare che avremo presto un remake delle famose convergenze parallele, ovviamente sotto mentite spoglie. Ci saranno anche nuove cene eleganti (smart nel suo senso originale) senza misteriosi bunga bunga? Ossequi

Natalie Paav

Caro Dago, Avril Haines - la nuova capa degli 007 Usa nominata da Biden - «Lavora 23 ore al giorno e non si ferma mai». C'è da sperare che non dorma quell'unica ora del giorno in cui "Sleepy Joe" è sveglio, altrimenti non riusciranno a parlarsi mai...

Casty

ASTRAZENECA

Caro Dago, AstraZeneca: "Il vaccino costerà 3 euro". Allora, prima hanno detto che l'efficacia del loro prodotto era del 70% per poi correggersi affermando che, se somministrato in un certo modo, può arrivare al 90%. Fino a ieri il prezzo era 2 euro e 80 mentre oggi è stato aumentato a 3 euro... Ma come si fa a fidarsi di banderuole simili? Da questi non acquisterei nemmeno un'aspirina, figurarsi il vaccino Covid ottenuto in fretta e furia!

Ulisse Greco

giampiero mughini (1)

Caro Dago, il passato ti trapassa ed è comprensibile tentare di lenirne lo squarcio. Mi riferisco a Mughini ed alle sue pur felpate obiezioni all'ineccepibile Dagonota di ieri sugli Anni di piombo.

Una sorta di free climbing sugli specchi, il suo, una sequenza di distinguo sul filo dell’acribia per stemperare la gravità di una fase storica del Paese ammorbato da un milieu ideologico cui il pur bravo Giampiero, all’epoca della ‘shitstorm’ contro Calabresi direttore di Lotta continua, non fu del tutto estraneo.

Giorgio Colomba

Caro Dago, violenza sulle donne, il presidente della Camera Roberto Fico: "Inaccettabile, dobbiamo fare di più". Una frase suggerita da Beppe Grillo?

Simon Gorky

ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, oggi Speranza ha dichiarato che " il MES serve per una nuova sanità " i giornaloni hanno subito evidenziato la contrarietà del M5S al mes. Fossi il ministro Speranza andrei dritto senza esitazioni, del resto abbiamo visto già 50-60 "contrarietà" dei grillini abbandonate immediatamente per non mettere a rischio...poltrone, stipendi e privilegi. Stupisce che qualche giornalista prende ancora seriamente i grillini...

FB

barack obama con susan rice avril haines e lisa monaco

Caro Dago, da settimane il Governo non riesce a nominare un commissario alla Sanità in Calabria. Imbarazzante, visto che non si tratta di progettare un viaggio sulla Luna. Un tale livello di dilettantismo già lascia presagire cosa succederà quando dovranno essere distribuiti i vaccini anti Covid Prima di ogni cosa bisognerebbe commissariare il Governo.

G.S.

Caro Dago, stando ai giornaloni, ogni nominato da Biden è un supereroe. Ma dove va a pescarli? Alla Marvel?

alessandro gassman 1

Stef

Caro Dago, Alessandro Gassman: «Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina... poi vedi che lo fanno». Ai figli di padri (o madri) famosi va vietata la possibilità di fare lo stesso mestiere del genitore: sa troppo di strada spianata. Se devono cercarsi un lavoro con le proprie forze vedrai che poi hanno meno tempo per scrivere cazzate sui social.

A.B.

ASTRAZENECA

Caro Dago, in un articolo di Chaira Baldi per La Stampa, da te ripubblicato ieri, si leggono alcuni tipici insulti che gli uomini (ma spesso anche molte donne) fanno alle donne: "cicciona", "troia" e "puttana". Vogliamo parlare degli insulti che donne fanno agli uomini? Del tipo "impotente", "morto di figa", "nano", "ciccione", ecc.? O valgono solo i primi? Sui social ce ne sono a bizzeffe.

[Il Gatto Giacomino]

Caro Dagos, si nota una certa reticenza, da parte del mondo giornalistico e dell'opinionismo professionale, a prendere in considerazione l'addio alle scene politico-mediatiche di Conte, di cui si dimenticano (cosa facilissima) i trascorsi politici inesistenti, grazie a cui ha ottenuto un posto di prestavolto al governo giallo-verde come di quello giallo-rosso, sebbene, in questo caso, con il credito derivante dall'antisalvinismo fuori tempo massimo che gli ottenne l'investitura dei suoi dante causa europea; e si oblia il curriculum accademico ultra-leggero, che non gli ha impedito di ottenere una cattedra universitaria. Si ricordano, invece, le sue comparsate televisive, con l'assistenza tecnica di uno che con i media ha qualche precedente ad alta audience: e la carismatica pochette, fedele compagna di tanti dpcm a ufo.

avril haines 2

Un po' poco, per affezionarglisi e paventarne il ritorno all'anonimato. Nessuno chiamerà a renderne conto il sistema mediatico di supporto al regime politico: ma, forse, è solo il timore che elevare ai troni e (agli altari: il predicozzo di Conte all'italica contea sul valore 'spirituale' del Natale non lo osò neppure Mussolini) i mediocri scopra un po' troppo un gioco in cui la propaganda è l'arma non tanto segreta e stravincente.

Raider

ciro grillo

Caro Dago, ottima performance la tua nella disputa con Caprarica dalla Palombelli. Ispirandomi alle metodologie utilizzate dall'esecutivo giallorosso sull'entità dei ristori da riconoscere alle aziende della ristorazione e bar penalizzate dalla chiusura, mi è venuto in mente che anche per determinare il compenso dei parlamentari di maggioranza si potrebbe utilizzare la percentuale del 10% calcolata sul reddito che avevano regolarmente dichiarato prima del loro incarico politico. Sarebbe equo per tutti, soprattutto in considerazione delle capacità espresse nella gestione della emergenza pandemia e della conseguente crisi economica.

luca

Ciao Dagozzo.

Oggi ti scrivo per parlare di Ciro, il figlio del condannato per omicidio Beppe Grillo. Vedremo se Ciro diventerà un pregiudicato di un reato grave come lo stupro, d'altronde, se dovesse essere condannato, seguirebbe solo l'esempio del padre in fatto di commissione di reati gravi.

ciro grillo

E comunque non sto scrivendo per questo, io sto scrivendo per chiedere a Grillo senior: come mai non abbia ancora scritto nulla su un fatto così grave? Il Grillo padre scrive su tutto, però su un reato così grave non ci ha degnati di mezzaparola!

Grillo, su dacci un segno, facci un bel discorso contro gli stupri e contro gli stupratori, noi Italiani ne sentiamo forte il bisogno! Grillo, non è che non dici niente perché c'è tuo figlio di mezzo? Chissà cosa avresti scritto se di mezzo ci fosse stato il figlio del berlusca!

ciro grillo

Grillo, sei un ipocrita e hai fondato il partito politico con più inetti della storia: l'Italia è nella merda grazie a te e a loro!

Grillo, facci un favore: disattiva il movimento 5 stelle e poi disattivati pure tu, perché mi son rotto le scatole di veder un mezzo comico fatto passare come un Kennedy de' noantri!

PS mi auguro che nel caso del tuo figliolo sia la Giustizia a vincere: se è innocente che sia assolto, se è colpevole che marcisca in galera!

Francesco Polidori