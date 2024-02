POSTA! – L’EX SENATORE RICCARDO VILLARI: “LEGGENDO LIVIO BERRUTI MI SONO CASCATE LE BRACCIA. È MAI POSSIBILE CHE UN OLIMPIONICO DI OLTRE MEZZO SECOLO FA, CHE PARLA POCO MA PAGELLA SEMPRE TUTTI, ANCHE L’IMMENSO MENNEA, DALL’ALTO DI QUEL SUO EXPLOIT CHE OGGI DEFINIREMMO ALLA JACOBS, INVECE DI PROVARE TENEREZZA PER IL GIOVANE SINNER, LA BUTTI SULL’ETICA, SU QUELLI DI IERI (COME LUI), MIGLIORI DI QUELLI DI DOMANI ( MENNEA) E ANCORA E SEMPRE MEGLIO DI QUELLI DEL FUTURO (SINNER)?”

riccardo villari

Lettera 1

Caro Dago,

leggendo Berruti mi sono cascate le braccia.

È mai possibile che un olimpionico di oltre mezzo secolo fa, che parla poco ma pagella sempre tutti, anche l’immenso Mennea, dall’alto di quel suo exploit che oggi definiremmo alla Jacobs, invece di provare tenerezza per il giovane Sinner, la butti sull’etica, su quelli di ieri (come lui), migliori di quelli di domani ( Mennea) e ancora e sempre meglio di quelli del futuro (Sinner)?

LIVIO BERRUTI

Caro Berruti, che ne dice di provare a essere più generoso, rivolgendo lo sguardo al futuro, provando tutti insieme a evitare che Jannik si schianti contro il muro di quei qualunquisti un po’ acidi, in servizio permanente effettivo?

Riccardo Villari

Lettera 2

Caro Dago, caso Salis, il Ministero della Giustizia prepara una relazione: braccialetto elettronico, vigilanza e impegno a farla partecipare a tutte le udienze. Così spenderemo un pacco di soldi che potevano essere a carico dell'Ungheria, dove ha commesso il presunto reato. Si può essere più stupidi?

ILARIA SALIS

Mark Kogan

Lettera 3

Ma chi critica Sinner per la residenza ha detto qualcosa quando Cristiano Ronaldo e altri sono venuti in Italia con grandi agevolazioni fiscali? O finché si entra va bene e quando si esce no? Fossi Sinner andrei alla ricerca anche di un passaporto straniero.

Lettera 4

Caro Dago, la sinistra ha una nuova eroina: la maestrina col manganello rosso!

IL NO DI JANNIK SINNER A SANREMO - MEME BY OSHO

Pikappa

Lettera 5

Caro Dago, a 84 anni suonati, Livio Berruti avrebbe potuto dire un sacco di cose per lasciare un bel ricordo di sé. Invece ha scelto di rompere il c*zzo sulla residenza a Montecarlo di Jannik Sinner. Dopo Nicola Pietrangeli un altro che è invecchiato male...

Berto

Lettera 6

Caro Dago,

aldo cazzullo foto di bacco (2)

anche se oramai è vietato criticare Sinner o quasi, nella vicenda sulla sua posizione fiscale personalmente condivido la posizione di Aldo Cazzullo e non certo quella di Francesco Merlo. Quanto all'impresa di Sinner, noi italiani non cambiamo mai: adesso siamo tutti

fanatici ed esperti di questo sport.

Cordiali saluti.

Giovanni Attinà

Lettera 7

carlos tavares

Caro Dago,

Se Il magazzino dei ruoli non riscossi con i suoi 1206 miliardi è vuoto non resta che vendere il magazziniere.

Signoramia

Lettera 8

Caro Dago, Aldo Cazzullo, Franco Fava e Livio Berruti fanno la morale a Jannik Sinner che, avendo la residenza a Monaco, non paga le tasse in Italia. Evidentemente ai tre sfugge il fatto che non è il 22enne ad aver bisogno dell'Italia per essere campione - lo sarebbe in qualunque Stato - ma è il nostro Paese ad aver bisogno per il tennis di un trascinatore come lui: quando ci ricapita uno così?

Sasha

PISTA BOB CORTINA

Lettera 9

Caro Dago, Carlo Tavares, se non si danno sussidi per l’acquisto di macchine elettriche si mettono a rischio gli stabilimenti italiani. Per loro sussidi per noi tasse che pagheremo con il ricatto dei licenziamenti, dalla Fiat di Agnelli ad oggi non è cambiato nulla, e noi paghiamo….Bobilduro

Lettera 10

Caro Dago, la pista di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà nel comune veneto. Si sarebbe potuto farla anche alla Scala, partendo dal loggione e girando in tondo fino alla buca dell'orchestra...

ebrahim raisi vladimir putin

Pino Valle

Lettera 11

Caro Dago, il presidente Raisi: "L'Iran non comincerà la guerra ma risponderà con forza". Bene, ha dato la sua disponibilità! Quando si comincia?

Axel

Lettera 12

caro Dago :

Maria Antonietta Von Der Leyen (Commissione UE): gli agricoltori europei non hanno il pane ? che mangino la carne sintetica e gli scarafaggi !

giorgia meloni ursula von der leyen vertice italia africa

(Sento aria di rivoluzione Francese, fine della monarchia UE)

Lorenzo B.

Lettera 13

Caro Dago,

la nostra Presidente del Consiglio che chiede un processo “rapido” per Ilaria Salis è un divertente ossimoro.

L’elettore triste

Lettera 14

Caro Dago,

Scuola: Si discute sul tema "esami di riparazione si-no" ,metodi "alternativi" di verifica e balle varie perche' e' reazionario affermare che l'imperativo categorico dovrebbe essere "a scuola si studia e ci si comporta civilmente" e che la scuola che non insegna e gli studenti che fanno quello che vogliono abbassano il livello del paese in modo irrimediabile.

Giovanna Maldasia

ilaria salis 1

Lettera 15

Caro Dago, nella vicenda della Salis c'è un grosso equivoco da dirimere. Lei vive in Italia un accogliente e permissivo paese dove agli stranieri è (quasi) tutto permesso, scalfire monumenti con nomi degli amanti, rubare reperti archeologici, travolgere ubriachi alla guida di un motoscafo due poveri fidanzati, e mi fermo qui. Probabilmente lei ha pensato che tutti i paesi siano così permissivi e tolleranti per chi non rispetta le leggi in particolare con gli stranieri. Gli è andata male...

FB

Lettera 16

Caro Dago ,

sinner mattarella

Fonti altamente affidabili riportano che , alla fine del ricevimento di sinner al Quirinale , Mattarella gli ha domandato a voce molto bassa " puoi chiedere se per favore c'e' posto anche per me a montecarlo ? Perche' io non ne posso piu' di vedere certe facce ..... "

Marco di Gessate

Lettera 17

Caro Dago

Ilaria Salis, 4 condanne e 29 denunce ? Cattiva maestra ?

Saluti, Usbergo