POSTA! – TRANQUILLO DAGO, SALVINI NON CONDIVIDE L'ESPULSIONE DEI DIPLOMATICI RUSSI, MA È PRONTO A CITOFONARE AL CREMINO: SCUSI ABITA QUI UN MACELLAIO? - L'UNIONE EUROPEA SI È TANTO "INDIGNATA" PER QUANTO SUCCESSO A BUCHA, IN UCRAINA, CHE HA DECISO DI CONTINUARE AD ACQUISTARE GAS E PETROLIO RUSSI!

Lettera 1

fossa comune a bucha

Caro Dago, l'aggressione russa all'Ucraina ha dato una priorità agli Stati; chiudere subito l'ONU per manifesta inutilità. I milioni risparmiati potranno essere utilizzati per aiutare i profughi.

FB

Lettera 2

Caro Dago, non bastano le guerre per martoriare le persone, bravo Draghi oltre affamare noi con l’inflazione voluta dalla UE vuole affamare altri 145 milioni di russi bloccando conti e oro attraverso le banche centrali di cui Lui è il capo, vedremo quanto ci costeranno in ritorsioni …bobilduro

mario draghi

Lettera 3

Caro Dago, il Cremlino: "Abbiamo le risorse per ripagare il debito". E quindi Biden che con le durissime sanzioni aveva promesso il default-lampo, ha fatto cilecca? Si è impantanato?

Soset

Lettera 4

Caro Dago, Cina: "Gli Usa devono dimostrare il loro impegno per la soluzione della crisi in Ucraina revocando le sanzioni imposte alla Russia". Bisogna spiegarglielo in mandarino? Biden non è interessaro alla pace, vuole solo approfittare della situazione per colpire la Russia.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

Axel

Lettera 5

Caro Dago, Covid, l'Oms: "Omicron 2 è la variante più diffusa, presente in oltre il 90% dei campioni". Meglio delle recensioni su Amazon: se ce l'hanno tutti deve essere un ottimo prodotto!

Bibi

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Financial Times: "Draghi decisivo per le sanzioni alla Banca Centrale Russa". Bene, così se Putin decide di usare l'atomica sappiamo dove cadrà la prima.

Pikappa

putin rubli 7

Lettera 7

Caro Dago, guerra Ucraina, Ucraina von der Leyen: "Colpiremo il petrolio della Russia, queste non sono le ultime sanzioni". Le solite favolette europee. Qualcuno l'ha informata che Erdogan, il pericoloso dittatore che l'aveva confinata sul divano durante la visita in Turchia, adesso fa il mediatore per tutti noi tra russi e ucraini perché l'Occidente non è stato in grado di trovare nessun altro personaggio così "equilibrato" per perseguire la pace?

EPA

Lettera 8

discorso di zelensky ai grammy 2

Caro Dago, Roma, Renato Zero, a settembre al Circo Massimo. Con Zelensky in collegamento?

Eli Crunch

Lettera 9

Caro Dago, il ministro Cingolani: "Rilevate minacce esterne sulla rete del Mite". Che mondo! Chi può prendersela col mite?

Guacò

Lettera 10

MARIO DRAGHI ROBERTO CINGOLANI

'Sticazzi se i social hanno messo indirizzo di casa e numero del cellulare di Omurbekov Azatbek Asanbekovich, colonnello a capo dell’unità 51460, individuato quale responsabile di quell'eccidio in Ucraina. Per quanto mi riguarda, spero di vederlo fra i banchi degli accusati in un'aula di tribunale al più presto.

Non è perché in epoche passate siano rimasti impuniti molti crimini, oggi nel 2022, a maggior ragione, per evitare gli errori del passato, il boato di quel massacro dovrebbe penetrare nelle meditazioni della Giustizia, come quando la spada del boia di Bucha stacca la testa del tronco a cittadini inermi.

Impeto Grif

Lettera 11

lo schiaffo di will smith a chris rock oscar 2022

Caro Dago, Zelensky chiede l'espulsione della Russia dal Consiglio di sicurezza dell'Onu per i "crimini di guerra" a Bucha? A Biden saranno fischiate le orecchie. Allora gli americani dovrebbero essere fuori da oltre mezzo secolo dopo quanto combinato in Vietnam, dove bruciavano i bambini col Napalm. E anche lì - lo dico per i signorini "Mamma mia che impressione!" - ci sono le immagini.

P.S. Benedetta l'onestà di Giampiero Mughini e anche la tua, Roberto, che hai pubblicato la sua intelligente riflessione sul tema. Non se ne può più del moralismo politically correct! Grazie.

SdA

putin rubli 5

Lettera 12

Esimio Dago,

ignobile gesto da parte dei soldati russi: 15 soldatesse ucraine rasate a zero. E non c'è neanche Will Smith a difenderle...

Bobo

Lettera 13

Caro Dago, "Per la guerra e la crisi energetica, il Def taglierà le stime del Pil 2022 portandole un po' sotto al 3%". Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra. Ordunque, per colpa di detta signora cresceremo meno?

Nereo Villa

Lettera 14

Tranquillo Dago, Salvini non condivide l'espulsione dei diplomatici russi, ma è pronto a citofonare al Cremino: Scusi abita qui un macellaio?

Max

VLADIMIR PUTIN CON LUIGI DI MAIO

Lettera 15

Caro Dago, Draghi a Putin: "La guerra è una vergogna per il suo popolo". Noi anche senza guerra ci vergognamo, comunque: da oltre due lustri non abbiamo a rappresentarci un governo eletto. Sempre inciuci!

Daniele Krumitz

Lettera 16

Caro Dago, il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha espulso 30 diplomatici russi in quanto, testuale, "persone non grate". Forse voleva dire "non gradite"? Succede quando parli leggendo un foglio scritto da altri senza capire quello che stai dicendo... Siamo proprio ben messi!

Licio Ferdi

bambini torturati e uccisi guerra russia ucraina

Lettera 17

Caro Dago, Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti sbloccheranno 100 milioni di dollari di aiuti supplementari alla sicurezza per l'Ucraina per aiutarla a rispondere all'invasione russa. Biden vuole lanciare un'Opa su quanto resta del "Granaio del mondo"?

John Reese

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, Borrell: "Dall'inizio della guerra l'Ue ha dato 35 miliardi a Mosca". E quindi il massacro di Bucha è griffato Bruxelles? Poi ci vuole una bella faccia di bronzo per mettersi a fare i moralisti indignati!

Lucio Breve

Lettera 19

mario draghi josep borrell

Caro Dago, l'Unione Europea si è tanto "indignata" per quanto successo a Bucha, in Ucraina, che ha deciso di continuare ad acquistare gas e petrolio russi!

Kevin DiMaggio

Lettera 20

Egregio Dago

non sono un estimatore di Peter Gomez ma devo dargli atto di serietà e realismo, quando ieri su LA7 ha affermato, con cognizione di causa, che le atrocità di questa guerra sono anche imputabili alla ferocia e crudeltà degli slavi. Senza andare a rivangare figure come Ivan il terribile , basta pensare alle atrocità commesse dalle truppe di Tito in Istria e più recentemente nell'assedio di Sarajevo e nella strage di Srebrenica.

GUERRA IN UCRAINA - SOLDATO CON IL LANCIARAZZI

Russi ed Ucraini appartenendo alla stessa etnia, stanno quindi conducendo una guerra civile che è la peggiore e più crudele tra i conflitti. Ogni battaglia si trasforma in faida dove la vendetta diventa la naturale conseguenza di un oltraggio subito e che deve essere retribuito con crudeltà ancora più efferata.

Le faide finiscono solo con l'eliminazione fisica di quasi tutti i membri delle famiglie coinvolte. Ci vorrà molto tempo purtroppo.

Cordialità

Sanvic

Lettera 21

Caro Dago,

cimiteri improvvisati a mariupol 1

il fatto che le soldatesse ucraine siamo state rapate a zero dai russi per umiliarle non rappresenta per me una novità. In una fredda e piovosa giornata subito dopo la fine della guerra io ho visto i partigiani fare lo stesso trattamento sulla piazza principale del mio paese alle donne colpevoli di essersi accompagnate con fascisti o nazisti durante il periodo bellico.

E in ogni caso, meglio rapate che qualcos’altro di peggio .

Pietro Volpi

JOSEP BORRELL

Lettera 22

Caro Dago, sulle immagini di Bucha devono aver ragione i russi: è tutta una "montatura". Hollywoodiana, aggiungiamo, visto che Zelensky stava per essere invitato alla notte degli Oscar... Altrimenti non si spiegherebbe come, di fronte a tanto orrore, Stati Uniti ed Europa si siano messi a studiare quali nuove sanzioni imporre a Putin anziché intervenire direttamente. L'Occidente è per caso governato da un collettivo di codardi? Se così fosse, come in un famoso film di Hollywood - di cui esistono numerosi remake - tutti questi signori meriterebbero di ricevere una simbolica "piuma"...

P.T.

bambini torturati e uccisi guerra russia ucraina

Lettera 23

Caro Dago,

Rispondo alla domanda " cosa pensate del look di Madonna":

Penso che abbia bisogno di un buon paio di occhiali ,forse non si e' accorta che ultimamente invece di pubblicare le sue foto qualcuno si diverte a diffondere certe sue caricature particolarmente feroci.

Giovanna Maldasia

Lettera 24

proteste in ucraina

Abbiamo ampia scelta di presidenti che la Storia vorrà distinguere come i re dei tempi andati. Come ci furono il bello, il santo, il calvo, il breve, il moro, il forte, il magnifico, l'apostata, il conquistatore, il senzaterra, la sanguinaria, il crudele, il pio, la cattolica, il galante, il terribile, il giusto, il rosso, il cuordileone, tanti “grande” ecc....dovremmo trovare un nomignolo anche ad ogni presidente al Quirinale. Non sarebbe arduo. Per es. Napolitano potrebbe essere l'africano. De Nicola il tentenna, un altro l'ipocrita, un altro ancora lo sbronzo, e poi il primadonna, un altro il marito o papà, insomma, a rifletterci sopra avremo l'indicativo per la Storia. Ammesso che siano di livello storico. Gb Oneto