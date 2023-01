POSTA! - NON SO NULLA DELL’OPERATRICE SCOLASTICA (AKA BIDELLA) CHE PENDOLA DA NAPOLI-MILANO, A ME SOLO STUPISCE UNA OPERATRICE SCOLASTICA CHE PER SUA STESSA AMMISSIONE INIZIA IL LAVORO ALLE 10 AM. I BIDELLI SONO A SCUOLA PRIMA DELLA CAMPANELLA DI INIZIO DELLE LEZIONI PROPRIO PER APRIRE LE PORTE, ACCENDERE LE LUCI E IL RISCALDAMENTO ETC. QUALE SCUOLA QUINDI INIZIEREBBE LE LEZIONI ALLE 11 AM? DA RAGAZZINA AVREI FATTO DI TUTTO PER ANDARE IN UNA SCUOLA CHE INIZIAVA CON CALMA ALLE 11!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

GIUSEPPINA GIUGLIANO A SCUOLA

Caro Dago, Roma, trovato morto un clochard: è il terzo in pochi giorni. Il sindaco Gualtieri dove sta? A suonare la chitarra e cantare "Bella ciao"?

Bibi

Lettera 2

Caro Dago, Bankitalia: "Linflazione frenerà i consumi delle famiglie nel 2023". Perché invece nel 2022 li ha fatti aumentare?

Pat O'Brian

Lettera 3

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

Caro Dago, ma i mitici Bonelli e Fratoianni, che hanno "garantito" per la candidatura di Soumahoro, hanno per caso garantito anche per il mutuo che il loro pupillo non poteva ottenere con un reddito di soli 9.000 euro? Ah saperlo!

FB

Lettera 4

Caro Dago, gas, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Price cap, nostra vittoria, così giù i prezzi". Ma che cosa dice, non si vergogna? I prezzi sono crollati per l'assenza della domanda, a causa di un inverno estremamente mite, e perché gli stoccaggi erano già pieni. Il tetto sul prezzo del metano è stato fissato talmente in alto da non essere nemmeno all'orizzonte delle quotazioni degli ultimi mesi.

Matt Degani

gilberto pichetto fratin in difficolta con l auricolare

Lettera 5

Caro Dago, il Cdm ha approvato il disegno di legge del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che rende perseguibili d'ufficio tutti i reati nei casi in cui ricorre l'aggravante per mafia e terrorismo. Corretta la riforma "Carta-ccia"!

Licio Ferdi

Lettera 6

Caro Dago, un dubbio mi assale da tempo: ma tutti quei politici anche europei sorpresi con le mani infilate nella marmellata fino alle ascelle vengono espulsi dai partiti perchè hanno rubato o perchè sono stati tanto coglioni da farsi beccare ? Cincinnato 1945

Lettera 7

giuseppina giugliano la bidella pendolare su tiktok

Caro Dago,

l’impressione che la vera dura sanzione per l’eccellente boss, affetto da grave patologia, arrestato di questi giorni non è tanto il regime carcerario del 41 bis, infatti è probabile che egli non si ponga problemi di lunghissima detenzione, quanto l’essere passato da un regime di assistenza sanitaria privato (poteva permettersi il meglio lo sappiamo) a quello pubblico.

Per chi ipotizza vantaggi particolari per il detenuto paziente, va notato come intanto la prima seduta di chemio……………………….è saltata!

SDM

OSAMA BIN LADEN MATTEO MESSINA DENARO MEME

Lettera 8

Caro Dago, Pier Antonio Panzeri "non è la mente" del Qatargate. Lo rivendica lo stesso ex eurodeputato per bocca del suo avvocato, Laurent Kennes. "Panzeri - evidenzia il legale belga - non ha mai corrotto per se stesso, ma per altre persone in Qatar e Marocco che gli hanno chiesto di farlo e hanno organizzato tutto. Porca miseria, una specie di "schiavetto" di arabi e africani!

Mich

Lettera 9

"Le mani sulla sanità", illuminante articolo, specchio di un' Italia di affaristi, faccendieri e amici degli amici. Ho smesso di acquistare quotidiani per la modestia del livello giornalistico e ritengo Roberto D'Agostino con "Dagospia" e Oscar Giannino con il podcast non allineato "Don Chisciotte" le uniche voci ascoltabili nel desolante panorama dell'informazione italiana.

dago foto porcarelli

e.r.

Lettera 10

Caro Dago, “ci davano tanti farmaci, ora diteci cosa rischiamo”. Ma perché nessuno parlava quando questo succedeva? E’ un nuovo Metoo alla rovescia, tutti subivano ma nessuno parlava…Bobilduro

Lettera 11

Caro Dago, nel Regno Unito braccio di ferro tra lavoratori e governo su aumenti salariali e pensioni. In Francia rivolta contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macronche che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. E Putin gooodeee!

poster padrino nel rifugio di matteo messina denaro

Jonas Pardi

Lettera 12

Caro Dago, come fece il gruppo guidato da Alan Turing a dissimulare, sino alla fine della II guerra mondiale, la scoperta del codice col quale i tedeschi comunicavano ai loro sommergibili le rotte dei convogli alleati? Semplicemente sacrificandone alcuni e quindi convincendo i tedeschi dell'efficacia della loro macchina crittografica Enigma. Cosa significhi questo con la cattura e successiva gestione di Messina Denaro....?

Max

Lettera 13

Caro Dago la metto giù semplice: se la Francia ha una situazione economica migliore dell'Italia perché dovrebbe aumentare l'età pensionabile? Fare cassa nel modo più facile anche lei o per allinearsi al "sadismo" di Bruxelles?

Amandolfo

Lettera 14

Caro Dago,

Non so nulla dell’operatrice scolastica (aka bidella) che pendola da Napoli-Milano, a me solo stupisce una operatrice scolastica che per sua stessa ammissione inizia il lavoro alle 10 am.

giuseppina giugliano la bidella pendolare su tiktok

I bidelli sono a scuola prima della campanella di inizio delle lezioni proprio per aprire le porte, accendere le luci e il riscaldamento etc. Quale scuola quindi inizierebbe le lezioni alle 11 am? Da ragazzina avrei fatto di tutto per andare in una scuola che iniziava con calma alle 11!

Saluti dai scuole alle 11 am,

Lisa

P.S. Frega poco se la storia sia vera, ma quanti professori lavorano per poco più di €1200 al mese a Milano e dintorni e magari non faranno Milano/Napoli, ma vivono con pochi soldi e più o meno lavorano solo per fare punti per salire in graduatoria?

Lettera 15

Dagovski,

Carlo Bonomi Veronica Gervasio

più che la moglie del Presidente di Confindustria, il vero mistero è che sia giornalista quella del Presentatore di Sanremo.

Aigor

Lettera 16

Dago,

Finita la pandemia, finita l'era Draghi, siamo tornati all'ordinario, i nordici che predicano austerita' e minacciano misure drastiche contro l'italia. Fa strano che paesi come olanda e lettonia, oggettivamente poco popolati, quindi con problematiche ridotte, vogliano imporre i loro punti di vista. Sarebbe come se la caratese dicesse al real madrid come giocare.

MP

Lettera 17

LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI

Dear Dago,

Renzi guadagna soldi a palate facendo conferenze in giro per il mondo .

Ora,credo che tutti ricordiamo i video in cui maccheronizza in inglese,piu' esilaranti di quelli del suo semigemello mr. Beans. Ma in che lingua tiene queste famose conferenze ?

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Sig. Dago:un'esistenza infelice quella di mister 2500 ( MMD ), passare 30 anni da latitante senza una foto ricordo,

Valter Coazze

Lettera 19

il post instagram di repubblica sulla bidella pendolare

Caro Dago, si mettano d'accordo con se stessi i cacadubbi e quelli che si illudono di saperne sempre una più del diavolo. Secondo costoro, la cattura di Matteo Messina Denaro è merito solo dei Magistrati e delle Forze dell'Ordine e non dello Stato, mentre la sua trentennale latitanza è solo colpa dello Stato.

Già, ma lo Stato sono solo i politici su cui scaricare colpe o anche Magistrati e Forze dell'Ordine, unici organi istituzionali titolati ad indagare e catturare latitanti?

Antonio Pochesci

Lettera 20

caro Dago

il vino uccide dicono gli stolti e interessati irlandesi, ti faccio presente che anche le medicine uccidono, in quantità sbagliate e/o eccessive. Cosa aspettano gli Irlandesi a scrivere sulle scatole di medicinali "nuoce gravemente alla salute"?

giuseppina giugliano la bidella pendolare su facebook

Lorenzo B.