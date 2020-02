POSTA! - PENDIAMO DALLE LABBRA DEI MEDICI PER DIFENDERCI DAL CORONAVIRUS. MA PORCA MISERIA, SONO COME I POLITICI: OGNUNO HA LA SUA VERSIONE - MI VOLETE RACCONTARE CHE IN GERMANIA E FRANCIA NON C’È 1 CASO DICO 1 SOSPETTO DI CORONAVIRUS? SE LI TENGONO IN SILENZIO SENNÒ BLOCCANO IL PAESE COME INVECE NOI FESSI E CACIARONI CI SIAMO AFFRETTATI A FARE…

CORONAVIRUS A MILANO BY SPINOZA

Lettera 1

Caro Dago, pendiamo dalle labbra dei medici per difenderci dal coronavirus. Ma porca miseria, sono come i politici: ognuno ha la sua versione!

Sonny Carboni

Lettera 2

Caro Dago, a causa del coronavirus, l'amuchina è scomparsa dagli scaffali dei negozi. Ma come funziona? Tu prendi il flacone con le mani "infette", lo apri, ti disinfetti, e poi come lo richiudi e lo riponi nella tasca o nella borsa senza toccarlo nuovamente? È roba da Mago Silvan!

disinfestazione nella metro di seul

Gaetano Lulli

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, il premier Conte il 31 gennaio: «La situazione è sotto controllo, le nostre misure sono le più elevate d'Europa e gli italiani potranno condurre una vita assolutamente normale»". E infatti adesso siamo primi in Europa e terzi al mondo. Per numero di contagi, però.

Lucio Breve

Lettera 4

Caro Dago, il premier Conte: "Noi pensiamo che le misure decise contro il coronavirus per i prossimi 14 giorni possano avere un'efficacia contenitiva". Un mese fa diceva che era "tutto sotto controllo". L'anno scorso che il 2019 sarebbe stato "un anno bellissimo". Quando imparerà a non fare previsioni e a tenere la bocca chiusa?

Bobby Canz

personale sanitario scorta un malato di coronavirus a cheongdo, corea del sud

Lettera 5

Caro Dagospia, l’ex rivoluzionario Sandro Ruotolo diventato sceriffo da tempo immemore è stato eletto senatore in una elezione suppletiva (dove ha votato il 9,52 per cento degli elettori) appoggiato da Italia Viva Pd Leu De Magistris (Giggino a manetta) dice che si iscriverà al gruppo misto perché aggiunge sempre l’orfano di Mani Pulite di essere indipendente. Indipendente da chi?

Frank Cimini

Lettera 6

Caro Dago, Wuhan, città epicentro del coronavirus, permette ai non residenti di partire se privi di sintomi e senza contatti con gli infetti. Accidenti, ma in Cina il controllo sui cittadini è tale che Xi Jinping sa addirittura chi ha incontrato chi a ogni ora del mese?

Achille Gambini

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 17

Lettera 7

Caro Dago, il principe Harry e Meghan Markle avranno già registrato il marchio "Covid-19"?

Gripp

Lettera 8

Caro Dago, si è tanto parlato di Cina, Huawei e sicurezza delle comunicazioni che alla fine invece del 5G ci hanno mandato il Covid-19.

Fabrizio Mayer

Lettera 9

Caro Dago, emergenza virus al Nord, scuole chiuse. Meraviglioso. Ci siamo levati gli studenti dalle palle per la strada. Come a Natale e d'estate.

Dirty Harry

scaffali vuoti all'esselunga milano

Lettera 10

Caro Dago, in quanto "turbocapitalista" sono molto in ansia per il messaggio che Papa Ber-Grillo ha diffuso per la Quaresima. Uno che si scaglia contro i populisti ma ha un passato peronista (e un presente, visti i rapporti idilliaci con la pluricorrotta ri-neo-presidente Cristina Kirchner) non riesce a distinguere tra l'elemosina, che è un atto volontario della coscienza, e l'esproprio proletario.

Saluti

Filippo

Lettera 11

Finora, le Regioni governate dai fascioleghisti hanno sostituito un "governo" di ministri per caso impegnato a chiedersi cosa farebbe Salvini e a fare il contrario. Saluti dalla Lombardia - BLUE NOTE

POLIZIA MUNICIPALE CON LE MASCHERINE ANTI CORONAVIRUS

Lettera 12

Caro Dago, a proposito di coronavirus mi ricordo ancora molto bene quando, qualche settimana fa, il giornalista di Repubblica (e quale quotidiano sennò) Massimo Giannini, in una trasmissione in onda su LA7 (e dove sennò), insultava Salvini dicendo: "è lui che inietta il virus della paura tra la gente" e che la popolazione italiana non aveva nulla di cui preoccuparsi. Giannini, come Repubblica e LA7, non chiederanno mai scusa naturalmente. Ma almeno noi sappiamo dove non dobbiamo informarci.

psicosi coronavirus strade vuote a castiglione d adda

Paul

Lettera 13

Dago darling, che sincronismo di brutte notizie! Improvvisamente venerdì scorso (e non l'estate scorsa) l'Italia é diventata (a Borse chiuse!) il paese più contagiato da coronavirus in Europa con due distinti focolai del virus lontani tra loro. I media non parlano d'altro pur sottolineando (si fa per dire) che non bisogna fare allarmismo! La Grande Milano Metropolitana trema perché é molto vicina non alla Cina ma a una zona (bassa lodigiana) che sembra essere perseguitata dal diavolo (prima il deragliamento di un treno AV e ora il virus). In altri tempi si sarebbero fatte devote processioni per chiedere la misericordia del buon Dio, ora si chiudono le chiese, in primis il Duomo di Milano! Ossequi

le strade vuote di codogno

Natalie Paav

Lettera 14

Caro Dago, allarme coronavirus, Juventus-Inter di domenica prossima si potrebbe giocare a porte chiuse. Vabbè, altrimenti l'«arbitro» potrebbe decidere 2-0 a tavolino per la Juve così passa la paura e non ci sono polemiche.

Diego Santini

Lettera 15

1) Mi volete raccontare che in Germania e Francia non c’è 1 caso dico 1 sospetto di Coronavirus? Se li tengono in silenzio se no bloccano il Paese come invece noi fessi e caciaroni ci siamo affrettati a fare. E in più passiamo per untori. 2) Le classi sociali oggi sono 2: quelli che a prescindere dal risultato percepiscono reddito e quelli che se a sera non hanno raggiunto il loro obiettivo non portano a casa la pagnotta. Ci attendono settimane in cui i primi saranno comunque remunerati e i secondi che con l’economia bloccata non sapranno come campare. 3) Avremo comunque una sola certezza: dall’Africa continuerà ad arrivare di tutto, mica siamo razzisti. Macb

Lettera 16

psicosi coronavirus la spesa con la mascherina

Caro Dago ti scrivo spesso, principalmente per battutine o poco più, sono un medico di famiglia di Bologna,che dovrebbe essere all'avanguardia,in sostanza ,se non fosse per la TV ,tutto sarebbe perfetto, non ho ancora ricevuto da giovedì alcuna norma di comportamento ne alcuna comunicazione via mail o telefono, unica forma di comunicazione Dagospia, mi sembra assurdo ,per fortuna io ho ancora il materiale della mancata epidemia di SARS

GP

Lettera 17

Mi permetto di dissentire su quanto da voi sostenuto circa i motivi per cui l'Italia ha il numero di contagiai da coronavirus più alto d'Europa. La circostanza é dovuta semplicemente al fatto che da noi, effettuata una diagnosi di positività, si fanno accertamenti su decine e decine di soggetti che direttamente o non, sono venuti in contatto col soggetto n.1. Gente che diversamente, pur contagiata, rimarrebbe nel sommerso non avendo sintomi così rilevanti da rivolgersi ad una struttura sanitaria e probabilmente guarirebbe senza nemmeno aver mai saputo di aver contratto il virus.

psicosi coronavirus comune di casalpusterlengo

Guardate cosa é successo nel lodigiano; se il famoso contagiato non si fosse fatto ricoverare e quindi non si fosse scoperto che aveva contratto il virus, i circa 60 soggetti da lui contagiati non sarebbero forse mai emersi. Dubito che analoghi capillari accertamenti vengano fatti nel resto d'Europa; basti pensare che in Francia riescono a fare giornalmente non più di 400 tamponi, laddove da noi se ne fanno migliaia.

Insomma, paradossalmente, la nostra maggiore efficienza e tempestività sta rendendo un pessimo servizio alla nostra immagine agli occhi del mondo. Sarebbe bene , comunque, che le nostre Istituzioni fossero più chiare sul punto.

Lucia Dimaro

Lettera 18

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-mai-rsquo-italia-ha-numero-contagi-coronavirus-piu-rsquo-227736.htm

conte emergenza coronavirus

--

Caro Dago,

ho il sospetto che su tale articolo abbiate scritto un' enorme cazzata e provo a confutarla.

1) I voli con scali intermedi, ad es., un Cina-Londra-Milano avrebbero creato a Londra, in caso di presenza d'infetti o allarmi sul volo Cina-Londra, effetti nell'aeroporto britannico.

2) Anche nel caso, per es., di un un volo Cina-Zurigo con entrata in Italia in auto avrebbe provocato le stesse conseguenze del primo caso.

3) Negli aeroporti sanno perfettamente quale sia la tua origine del volo. Normalmente in una prenotazione con scalo intermedio l'itinerario completo è obbligatoriamente nel sistema di controllo degli aeroporti (e non solo)

Quindi pare evidente il dilettantismo di questo governo cazzaro tutto intento a sopravvivere incollato sui loro seggioloni e contenere unicamente il pericolo "fascista" fregandosene invece di quello reale di un virus pericoloso.

coronavirus

Hanno gridato al razzismo ed ai ghetti dando del "fascioleghista" a esperti mentre entravano in Italia frotte di cinesi e non senza una minima prevenzione.

Vs. affezionato lettore

Sandro Forotti

Lettera 19

Oh finalmente caro Dago! Ci volevi tu per dire pubblicamente con una logica inconfutabile (che dovrebbe caratterizzare chi ci governa) il motivo per cui l'Italia si è trovata da un giorno all'altro in cima ai paesi più contagiati al mondo. E te ne faccio subito un esempio,

C’è una nostra conoscente, ragazza 30enne che da svariati anni lavora in Cina nel settore alberghiero. All’ampliarsi del contagio, in famiglia ci siamo chiesti se la poveretta si trovasse in loco. Abbiamo setacciato i social alla ricerca di sue notizie e attraverso Instagram siamo riusciti a seguire il suo percorso. Ella lavora presso un hotel 5 stelle a Nanchino.

veneti coronavirus

Il 28 gennaio su Instagram scopriamo che si trova in transfer ad Hong Kong dove da foto successiva sappiamo che era lì almeno fino al 3 febbraio. Il 6 o 7 di febbraio ritroviamo una storia Instagram in cui scopriamo che la ragazza è finalmente giunta in Italia, dove, verosimilmente con amici, sta pranzando in un locale trendy in una famosa zona della città frequentata da centinaia di ragazzi. Dopo di che nei giorni scorsi la suddetta ha ben pensato di recarsi a Londra a trovare un’amica. Quindi dal posto di lavoro in un hotel di Nanchino ad Hong Kong, poi in Italia e a seguire a Londra.

Io personalmente, non conoscendo i protocolli a cui è (o non è) stata sottoposta, mi sono voluta informare in merito, per cui ho chiesto al mio medico di base come si comporta il servizio sanitario in questi casi, visto che i nostri connazionali di rientro diretto dalla Cina sono stati messi in quarantena allo Spallanzani, mentre la suddetta ragazza con varie triangolazioni in autonomia è riuscita a rientrare in Italia.

Non voglio fare la caccia all’untore, ma tutelare me, la mia famiglia, i miei concittadini ed i miei connazionali. Il mio medico di base, molto seccato della segnalazione, mi ha chiesto se la persona in oggetto fosse sua assistita, alla mia risposta negativa mi ha detto che lui si occupa esclusivamente “dei suoi pazienti sintomatici”. Fine della storia. Ma ti pare normale? Tutto questo ambaradan, il volo di stato, la Cecchignola, lo Spallanzani e poi la rete di controllo sanitario fa acqua da tutte le parti! quanti casi come questo abbiamo in giro indisturbati? Ho letto che Burioni afferma che chi rientra dalla Cina deve stare in quarantena senza eccezioni. Tu che mi consigli, restiamo sereni contando sull’onestà dei singoli o scateniamo il putiferio facendo i delatori?

Andrean

Lettera 20

Caro Dago, ho letto con interesse l'articolo del Dott. Nardin, condividendo quasi tutti i grandi numeri da lui fatti. Non concordo, peraltro senza far venir meno i suoi ragionamenti, anzi, sul tasso di letalità del coronavirus. Nella sua nota il Dott. Nardin parla di una mortalità (lo fa per semplicità, in quanto in questa fase avrebbe dovuto parlare di letalità, ma è irrilevante per le considerazioni che sto per fare) tra l’ 1 e il 2%.

E’ questa percentuale che non condivido in quanto il dato da considerare, in realtà, è molto superiore al valore di cui parla il Dott. Nardin. Mi spiego ragionando non solo sui numeri ma anche sui tempi. A oggi i morti da COVID-19 in Italia sono stati 5, mentre i casi conclamati sono, sempre a oggi, 219. Quindi per determinare il tasso di letalità basta dividere, ottenendo peraltro un valore superiore a quello del Dott. Nardin, i morti a oggi per i casi sempre a oggi, cioè 5/219 = 0.0228 = 2,3%? E' davvero così? La risposta è: no.

Si tratta di un numero fuorviante, per quanto da dieci a venti volte quello di una normale influenza, e il perché è molto semplice. I morti che vi sono stati hanno avuto un decorso della malattia, conclusosi purtroppo con la morte, che è durato non pochi giorni, diciamo 7, in terapia intensiva. Quindi, se si volesse dare un numero corretto (non è l’unico sistema, ma voglio semplificare tutto) bisognerebbe dividere il numero dei deceduti per il numero dei casi che vi erano nel momento nel quale i deceduti si sono ammalati. In questo caso, sarebbe circa, se ricordo bene, 5/58 = 0,0862 = 8.6%, quasi 4 volte (per la precisione 3,7 volte) il tasso di letalità di prima.

coronavirus contagiati

Risultato, come si vede, decisamente più preoccupante dell’1-2%. Questo grande divario tra i tassi di letalità si verifica sempre quando si ha a che fare con un’epidemia in fase di crescita. Infatti chi dovesse morire per avere contratto la COVID-19 oggi decederà mediamente tra 7 giorni ed è questo il motivo per il quale, a epidemia in corso, in particolare quando come ora in espansione, non è corretto calcolare la letalità come viene fatto abitualmente.

Detto questo, i casi e i numeri in Italia e nel resto del mondo, per ora ed esclusa la Cina, non sono ancora, sperando restino così, grandi numeri. Vale a dire che qualche centinaio di casi non è sufficiente per avere risultati probanti (per esempio: un decesso in più o in meno cambierebbe le percentuali che ho calcolato in maniera significativa).

Gli unici numeri ad avere un senso statistico sono quelli cinesi, in quanto riferiti a decine di migliaia di casi (si dovrebbero considerare anche le differenze, ma lascio stare).

coronavirus

Purtroppo, però, sono dell’idea che i numeri cinesi siano falsi. Troppi numeri, troppo diversi, anche abbastanza incoerenti sia tra di loro che con le misure draconiane assunte dalla Cina per considerarli attendibili con fiducia. Su tutto il resto sono pienamente d’accordo con il Dott. Nardin, i cui ragionamenti sono anzi rafforzati, e di tanto, da quanto ho scritto.

Speriamo per il meglio.

Franco Baldussi

Lettera 21

Mi rivolgo a Sua Santità, Papa Francesco, con tutto il rispetto e la devozione di cattolico. Un cattolico, però, che ama la Verità con la v maiuscola e che ritiene che la Dottrina della Chiesa Cattolica sia sacra e immutabile. Ciò premesso, affermo quindi che, mentre in tema di aborto, eutanasia, famiglia, omosessualità etc., il Papa conferma -. e ci mancherebbe, anche se in questi casi stampa e mainstream lasciano correre, fanno finta di non sentire, perchè non condividono,vero D'Agostino? - la Dottrina, in altri ambiti a mio avviso segue sentieri non del tutto ortodossi.

bergoglio

Ed è giusto, anzi doveroso, farlo presente da chiunque abbia a cuore la Verità. Fosse anche l'ultimo dei mohikani, con tutto il rispetto per questa popolazione massacrata dai "buoni" cristiani. Al punto. Quando il Papa decide di fare politica sbaglia subito in partenza, come hanno fatto tanti Papa politici e guerrieri nel corso della Storia: da Bonifacio VIII a Leone X, e altri. Sbaglia perchè - come dice Cristo - deve osservare la massima evangelica:"Date a Cesare quel che è di Cesare...etc..".

Perchè dunque si ostina a non capire che puntare il dito contro Salvini e Meloni, vuol dire fare politica di bassa lega (l'accostamento al partito qui è solo casuale) e puntare il dito contro la maggioranza degli italiani che li votano. Come può permettersi di fare riferimenti a fascismo e nazismo nei confronti di lombardi, veneti, piemontesi, emiliani. romagnoli, toscani e via via tutti quegli italiani che sostengono Salvini e soci?

PAPA BERGOGLIO SCHIAFFEGGIA LA MANO DI UNA FEDELE CHE LO STRATTONA

Come può fare una cosa simile? Non riesce a capire che quello che vuole il centrodestra (per quanto sgangherato sia, è infinitamente migliore del PD e compagnoni di merende, distruttori d'Italia) è semplicemente poter controllare le entrate di chi viene in Italia, senza subire contraccolpi a livello sociale tali da condizionare la vita della gente? Non capisce che un conto è dare ospitalità e un conto subire ingressi pilotati e concertati dall'estero? Non capisce che la tanto sbandierata solidarietà pelosa della UE, che doveva da decenni dimostrarsi pronta a collaborare con l'Italia nel gestire i flussi migratatori, si è rivelata falsa e ipocrita, come i suoi leader?

Come può pensare che milioni e milioni di cattolici che votano Lega o FdI, siano razzisti o xenofobi, quando invece desiderano semplicemente che gli ingressi siano proporzionati alle possibilità di accoglienza e di lavoro? Come può pensare che senza controlli decisi, non avvenga una vera e propria invasione di persone che cercano una nuova vita, cosa giusta e legittima, ma impraticabile se non guidata con trasparenza e onestà?

PAPA BERGOGLIO E IL SINODO PER L AMAZZONIA

Come può pensare che la farse "aiutiamoli a casa loro" sia falsa, quando invece è la linea guida meravigliosa, meritoria, salvifica, esemplare, commovente delle migliaia e migliaia di missionari e missionarie che hanno offerto e offrono la loro vita alla gente dei Paesi che sono in difficoltà. Mi fermo qui per ragioni di spazio, ma avrei da dire tante cose, eccome. Spero che questa mia arrivi al Papa, senza che qualche troppo zelante aiutante di campo la oscuri. Vero Monsignor Spadaro? birichino creatore di messaggi indegni su twitter, poi nascosti. Avevo promesso tempo fa una tirata d'orecchie per il direttore di Civiltà Cattolica. Sono sempre dello stesso avviso.

PAPA BERGOGLIO MANGIA LA PIZZA

Luciano

PS. Perchè il Papa non riceve il Salvini in udienza? E' un peccatore più grande della Lamorgese e quindi - sempre secondo Gesù Cristo - maggiormente bisognoso della parola del Suo Vicario in terra. Potrebbe redarguirlo guardandolo negli occhi. Grazie.