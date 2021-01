POSTA! PERSINO IL MESSICO HA APPROVATO IL VACCINO ASTRAZENECA/OXFORD. GLI UNICI IDIOTI CHE CONTINUANO A NON DARE L'APPROVAZIONE PER L'UTILIZZO SONO GLI EUROPEI. CHE EVIDENTEMENTE DEVONO CONTINUARE AD ACCONTENTARE LA MERKEL ACQUISTANDO QUELLO PRODOTTO DA STATI UNITI E GERMANIA (PFIZER-BIONTECH), CHE COSTA BEN 7 VOLTE DI PIÙ! SENZA CONTARE I SOLDI SPESI IN ENERGIA ELETTRICA PER CONSERVARLO A -80 GRADI...

lucia azzolina by osho

Lettera 1

Caro Dago, allarme scuola durante il lockdown: almeno un ragazzo in ogni classe ha abbandonato gli studi. Avendo all'Istruzione una ministra come la Azzolina, è già un miracolo che qualcuno continui ancora a studiare!

Axel

Lettera 2

ranieri guerra

Caro Dago, Covid-19, oltre 30.000 morti in Sudafrica: obitori "senza spazio". Non sarà perché vogliono mantenere la "distanza di sicurezza" anche tra chi è deceduto?

Lino

Lettera 3

Dagovski,

jack ma

il colmo per Ranieri Guerra (OMS) ? Accusare la Gran Bretagna di omertà sul virus.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, Sim Xi Jinping! Meglio del mago Silvan. I cinesi hanno fatto sparire Jack Ma, fondatore di Alibaba. Non si hanno più sue notizie da ottobre, quando aveva osato criticare aspramente il suo Paese.

Chissà se adesso l'universo mondo sarà in ansia come per l'ingiusta prigionia in Egitto di Patrick Zaki o se, vista la potenza economica della Cina, tutti preferiranno tacere in barba alla violazione dei diritti umani.

xi jinping

Luca Fiori

Lettera 5

Caro Dago, teenager inglesi contro "Grease", trasmesso dalla Bbc. Hanno accusato il film di sessismo, misoginia, omofobia e incitamento allo stupro. Stronzetti completamente fuori dalla realtà. Si meritano film come "La vita è bella", dove Auschwitz viene rappresentato come un gioco a punti.

M.H.

Lettera 6

Dago darling, dopo la Brexit, la GB é tornata a essere una vera isola, ingrandita però a dismisura grazie ai suoi tanti legami affettivi e di business extraeuropei e con il suo disprezzo per il "continental breakfast". Dice nulla il Commonwealth?

GREASE

Ci sono, paremi, paesi del Commonwealth che hanno ancora come capessa di stato la regina Elisabetta II! Persino De Gaulle non la voleva nella CEE (antenata della UE) e ora i fatti gli danno ragione. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Egr.Sig.Dago. Posso capire per che le proporzioni siano una parte della matematica particolarmente ostica per chi si è limitato a frequentare le sole scuole elementari. Ma che un laureato, commissario europeo non sia in grado di farle mi preoccupa. Quando si vergogna di come Bolsonaro abbia gestito la pandemia provocando ben 700 morti al giorno farebbe meglio a ricordarsi che il metodo Conte/Casalino, in proporzione alla popolazione, in Italia ne avrebbe provocati 3 volte tanti.

I TWEET DI PAOLO GENTILONI CONTRO USA E BRASILE

Mica cotiche

.Antonio

Lettera 8

Caro Dago, crisi di governo, in caso di rimpasto Renzi potrebbe andare agli Esteri. Sarebbe singolare... Dipendesse da Conte sarebbe singolare: all'estero, fuori dai coglioni!

GREASE

Bibi

Lettera 9

Caro Dago,

Franceschini nomina una Ministra dell'ex presidente francese, Hollande, nel cosa degli Uffizi.

Sono più di 15 anni che i nostri musei sono in mani straniere, il che mi fa pensare che i nostri creditori abbiano messo personale proprio a guardia del pollaio...

Johnkoenig

Lettera 10

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

Caro Dago, l'ultima Bond girl dell'era Roger Moore, Tanya Roberts, ricoverata in ospedale: smentita la notizia del decesso diffusa dal suo portavoce. Un infiltrato della Spectre?

Saro Liubich

Lettera 11

Caro Dago, i teenager inglesi contro il film "Grease": "E' misogino, sessista ed eccessivamente bianco. Non trasmettetelo mai più". Piccoli idioti crescono all'ombra del Me Too e del Black Lives Mater, ma totalmente ignoranti in storia. Ma se si fa un film ambientato in una scuola americana a fine anni '50 bisogna inventarsi i neri e le coppie gay che non c'erano? Strano che qualche imbecille non si sia lamentato per non aver visto in giro nemmeno un iPhone...

tanya roberts i paladini

S.d.A.

Lettera 12

Caro Dago, Regioni e Covid, arriva la zona gialla "rafforzata". Logica conseguenza del Governo giallo-rosso indebolito?

Di Pasquale

Lettera 13

Caro Dago, Renzi: "Conte finora non ha risposto alle nostre domande". Timidezza?

John Doe Junior

Lettera 14

ASTRAZENECA

Caro Dago, Covid, persino il Messico ha approvato il vaccino AstraZeneca/Oxford. Gli unici idioti che continuano a non dare l'approvazione per l'utilizzo, sono gli europei. Che evidentemente devono continuare ad accontentare la Merkel acquistando quello prodotto da Stati Uniti e Germania (Pfizer-BioNTech) che costa ben 7 volte di più! Senza contare i soldi spesi in energia elettrica per conservarlo a -80 gradi.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 15

ANGELA MERKEL JOE BIDEN

Caro Dago, l'arcipelago di Palau, nell'Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra risparmiato dal Covid-19. Contagi evitati grazie alla chiusura dei confini a marzo. Mica come da noi, che da allora, irresponsabilmente, abbiamo accolto migliaia di migranti.

Alan Gigante

Lettera 16

Dagosapiens, Adriano Celentano ha perso l'ennesima occasione di tacere. Ci fa sapere che lui e la moglie da un anno vivono chiusi in casa, Mega-villa, tennis, piscina,12 ettari di parco: chiusi in casa, eh, Adriano?

adriano celentano chiama domenica in

Vittorio Bicamere65mq ExInFeltrito

Lettera 17

Caro Dago, in Portogallo un'infermiera muore 2 giorni dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer. Le cause sono da accertare, ma se per ipotesi dovesse essere per colpa della vaccinazione, qualcuno pensa che verrebbero a dircelo? Ma figurarsi!

Eli Crunch

Lettera 18

Caro Dago,

claudia mori adriano celentano

le prese di posizioni di Renzi sull'inefficienza dell'attuale governo non mi pare che siano fuori luogo, come si legge nei titoli di tanti giornali. Vedo che anche il tuo sito non è che sia tenero con Renzi. Personalmente non è che simpatizzi per Renzi, anche se mi rendo conto, strada facendo, che la vicenda del referendum del dicembre 2016 avrebbe dovuto avere un esito diverso.

Infatti qualche riforma veniva fatta, anche se non veniva abolito il Senato e venivano modificati 57 articoli della Costituzione, che non è la è più bella del mondo.

renzi conte

Adesso Renzi con le sue prese di posizione si fa quasi portavoce di tanti dissensi, presenti in larga parte anche in casa Pd. Chiede tra l'altro l'utilizzo del Mes, una richiesta legittima, visto lo stato comatoso delle strutture sanitarie, ma vedo che tanti criticano, come se Renzi chiedesse la luna. Cordiali saluti Giovanni Attinà

Lettera 19

Caro Dago, arriva su Netflix la serie francese "Lupin". Una reinterpretazione in chiave moderna delle avventure di Arsène Lupin, che ha il volto e la pelle nera di Omar Sy. Un modo per veicolare il messaggio che di solito i neri di origini africane sbarcano il lunario rubando?

Achille Gambini

enrique tarrio

Lettera 20

Caro Dago, arrestato a Washington il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di destra che sostiene il presidente Donald Trump. Enrique Tarrio è accusato di aver dato alle fiamme una bandiera dei Black Lives Matter durante una manifestazione pro Trump dello scorso dicembre. Bella questa! I teppisti neri possono distruggere, devastare, saccheggiare e mettere a ferro e fuoco intere città e nessuno paga. Però se qualcuno brucia una loro bandiera viene subito arrestato.

Nereo Villa

Lettera 21

politicamente corretto

ho appena finito di scrivere una lettera alla tua posta (se mai la pubblicherai) che leggo un articolo sulla professoressa Levine insegnante alla Lawrence High School (Lawrence, Massachusetts, e quindi trattandosi di USA la cosa non mi sorprende più di tanto) in cui dichiara: “Sono molto orgogliosa di dire che quest’anno abbiamo rimosso l’Odissea dal curriculum!”, visto che secondo lei si tratta di poema razzista e non al passo con i tempi.

Sono pronto a scommettere che la professoressa Levine (...una faccia, una razza, come si diceva bonariamente e senza intenzione di razzismo alcuno una volta...) è una progressista Democratica, non una becera supporter dell'odiato e ignorantissimo maschilista Trump, e quindi illuminata per antonomasia. Peraltro, non si può certamente attribuire a Omero il gravissimo crimine di omofobia, anzi!

OMERO

A quando la messa al bando dei classici latini (colonialisti e schiavisti) e della Divina Commedia (chiaramente omofoba, visto che colloca quasi tutti i sodomiti all'inferno?). Intanto, finchè la polizia della cancel culture non viene a sequestrarmela, vado a rileggermi una delle avventure di Flashman di George MacDonald Fraser, una scompisciante parodia -quanto di meno politically correct si potrebbe immaginare- dell'impero inglese dell'epoca vittoriana, e purtroppo per molti, disponibile solo in inglese e ormai difficilissima da trovare, in cui (senza malevolenza alcuna, sono sicuro) tutte le etnie diverse da quella britannica (dai gallesi agli italiani, neri ed indiani) vengono chiamate con gli appellativi più degradanti del tempo e con degradante stereotipazione delle caratteristiche morali e culturali, per non parlare di quel che dice del gentil sesso o dei "sodomiti". Da morire ( o di risate o per esecuzione politicamente corretta, si intende).

Deboss