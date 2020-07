POSTA! - LA PRECISAZIONE DI “INVESTIRE SGR”: “IL FONDO IMMOBILI PUBBLICI NON È UN FONDO PUBBLICO. DI PUBBLICO HA SOLO IL NOME: DAL 2004, INFATTI, LA PROPRIETÀ DEL FONDO È DA RICONDURRE A INVESTITORI PRIVATI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI E IL PATRIMONIO È COSTITUITO DA IMMOBILI CHE FURONO CEDUTI DALLO STATO LO STESSO ANNO A FRONTE DI UNA PROCEDURA DI DISMISSIONE, PROMOSSA SEMPRE DALLO STATO. PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DI PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE A EDIZIONE PROPERTY…”

Lettera 1

Caro Dago,

ARTURO NATTINO

Gli articoli su InvestiRE SGR pubblicati ieri e oggi contengono una serie di inesattezze e imprecisioni tali da dare una rappresentazione non veritiera della realtà.

Il Fondo Immobili Pubblici non è un fondo pubblico, come si evince erroneamente dagli articoli. Di pubblico ha solo il nome: dal 2004, infatti, la proprietà del Fondo è da ricondurre a investitori privati istituzionali italiani ed esteri e il patrimonio è costituito da immobili che furono ceduti dallo Stato lo stesso anno a fronte di una procedura di dismissione, promossa sempre dallo Stato.

Per la vendita dell’immobile di Piazza Augusto Imperatore a Edizione Property sono stati adottati tutti i presidi previsti dalla normativa per operazioni in potenziale conflitto di interesse che, tra l’altro, contemplano una delibera vincolante favorevole da parte degli investitori del Fondo, che è stata preventivamente richiesta e ottenuta.

PALAZZO A PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

La procedura di vendita ha avuto inizio già nel 2015 con una sollecitazione aperta al mercato attraverso l’attività di un primario advisor internazionale, con pubblica evidenza anche sui mercati esteri.

A valle di tutto questo percorso, nel 2018 aveva confermato il proprio interesse il Gruppo Armani che formulò un’offerta giudicata congrua dalla SGR con richiesta di esclusiva. Tuttavia, nonostante il completamento della due diligence, il Gruppo Armani non confermò di procedere con l’operazione. In tale contesto Edizione Property presentò un’offerta il cui prezzo risultò in linea con quello del Gruppo Armani, già ritenuto congruo dalla SGR.

sabrina e gilberto benetton

Più in generale, il portafoglio immobiliare del Fondo FIP è oggetto di un piano di valorizzazione e vendita che ha visto la dismissione ad oggi di circa i 2/3 del patrimonio iniziale, con rendimenti in linea con il target iniziale del fondo stesso. Il residuo 1/3 è ancora di proprietà del Fondo e sarà come di consueto oggetto di valorizzazione nell’esclusivo interesse dei suoi Investitori.

Lettera 2

Dagovski,

La punizione peggiore per i Benetton non e’ togliergli Autostrade ma obbligarli a prendersi Alitalia.

Aigor

luciano benetton

Lettera 3

Caro Dago, scontri ieri a Parigi tra polizia e manifestanti nel corso della protesta del personale sanitario che chiedeva di destinare più risorse agli ospedali. Ottimo. Per una volta non è stato necessario chiamare forze dell'ordine e medici: erano tutti là.

Franco Giuli

Lettera 4

Caro Dago, cade il divieto dei bagagli a mano nelle cappelliere imposto il 26 giugno. Sarà possibile riportare i trolley all'interno delle cabine degli aerei come bagaglio a mano. Siamo nel pieno della comicità. A cosa è servito vietarlo per 18 giorni???

Lucio Breve

Lettera 5

trump de niro

Caro Dago, Inail: "Nel 2019 accertati 628 morti su lavoro, calo del 17,2%". E con tutte le persone che a causa del Covid hanno perso il lavoro, da questo punto di vista il 2020 si prospetta come un anno superlativo.

Maxi

Lettera 6

Caro Dago, finalmente si è capito perché Robert De Niro ce l'abbia a morte - in modo riducolo, quasi patologico - con Donald Trump. È un problema psichico dovuto al burrascoso rapporto che ha con la ex moglie, trumpiana di ferro. Un bravo psichiatria potrebbe aiutarlo a non rodersi il fegato.

Tony Gal

Lettera 7

robert de niro grace hightower

Caro Dago, Recovery Fund, il premier olandese Rutte: "Ok sussidi ma a patto di condizioni rigide". Se non è zuppa è pan bagnato. Se non è Mes e Recovery Fund. È talmente ovvio che gli altri Paesi Ue non vogliano regalarci soldi senza condizioni che fa specie vedere che ancora qualcuno si meravigli.

Ezra Martin

Lettera 8

BEPPE GRILLO

Caro Dago, Beppe Grillo definiva Rita Levi Montalcini (riposi in pace) "vecchia put**na". La distratta senatrice Maiorino spiegherà al suo capo che non sta bene evidenziare l'età delle signore?

Samo Borzek

Lettera 9

Caro Dago, sembra che il principe Harry non sia per nulla contento di aver seguito l'arrampicatrice sociale che si è sposato a Los Angeles. Dopo la mamma, Lady Diana, anche il figlio diventerà il principino triste?

U.Delmal

Lettera 11

ALESSANDRA MAIORINO

Caro Dago, Autostrade, Aspi diventa public company. Ah ecco, così il prossimo ponte che crolla non sarà colpa di nessuno, nemmeno dei Benetton.

Casty

Lettera 12

Caro Dago, il premier Conte: "Con l'intesa su Autostrade, tariffe più eque e più efficienza". L'avvocato del popolo ci sta abituando troppo bene, come faremo quando non ci sarà più?

J.N.

Lettera 13

Caro Dago, se gli immigrati positivi al Covid-19 arrivano in aereo e col passaporto regolare, vengono rispediti a casa. Se invece arrivano da clandestini, su un barchino e senza documenti, vengono accolti a braccia aperte.

GIUSEPPE CONTE MEME

In tutta questa follia, il governo vuole prolungare lo stato di emergenza perché si dice preoccupato del fatto che il numero di contagiati non diminuisce. E per forza: conteggiano pure i clandestini positivi sbarcati in questi giorni!

Hai capito quanto sono utili i "porti aperti"?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 14

Caro Dago, il premier Conte: "Riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso a ribasso. Sarebbe inaccettabile dal punto di vista politico, economico e anche morale". Non è con i media italiani che deve fare il duro. Se ne è capace si faccia rispettare dai suoi colleghi Ue, visto che è tornare a casa - bene che vada - con un pugno di mosche.

ponte morandi a genova

Stef

Lettera 15

Esimio Dago, Ponte Morandi e concessioni autostrade, una storia (come tante di questo disgraziato Paese) molto ben descritta da un paio di versi del grande De André: “Prima pagina: venti notizie, ventuno ingiustizie e lo Stato che fa? Si costerna, s’indigna, s’impegna poi getta la spugna con gran dignità”. Don Raffaè je spicciava casa ai Benetton?

Saluti senza futuro

Timbrius

Lettera 16

PALAZZO A PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

Caro Dago, il candidato democratico alle presidenziali americane del 2020, Joe Biden, ha annunciato un piano di investimenti da duemila miliardi di dollari in quattro anni per l'energia pulita e la lotta contro il cambiamento climatico. Il solito fessacchiotto. Gli scienziati non ne azzeccano una sul Covid che è una cosa che sta accadendo ora, nel presente, in tempo reale, e questo continua a dar credito a chi fa previsioni a 10, 20, 30 anni? Ma si può essere più scemi?

Leo Eredi

il ponte morandi a genova le macerie dopo il crollo del ponte morandi a genova