Riceviamo e pubblichiamo:

putin biden

Caro Dago, Sudan, Russia: al via evacuazione per oltre 200 persone. Putin come Biden... Stanno diventando alleati come sulla Stazione spaziale?

Leo Eredi

Caro Dago adesso che hanno rifatto il Packaging alla Schlein stanno lavorando anche sui contenuti?

Amandolfo

ELLY SCHLEIN SU TUTTE LE COPERTINE - MEME

Alla luce delle recenti notizie, direi che è meglio fare lo sciopero della fame nelle carceri italiane (Cospito) piuttosto che in quelle israeliane (Adnan).

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Ucraina, Kiev: "Non sappiamo nulla di una missione di pace del Vaticano". Ancora non hanno capito che Zelensky non conta una mazza ed è l'ultimo ad essere informato (vedi piano cinese)?

Theo

Caro Dago, Usa, Yellen avverte: "Rischio default dal primo giugno". Dopo il disastro in Afghanistan, l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni e la guerra infinita in Ucraina, quest'ultima per Biden sarebbe la ciliegina sulla torta più indigesta mai sfornata da un inquilino della Casa Bianca.!

Neal Caffrey

CONCERTONE PRIMO MAGGIO 2023

Caro Dago,

poi me lo spiegate come si celebra la festa del lavoro senza lavorare. A parte chi se lo può permettere, come ricchi di famiglia, disoccupati, statali e qualche posto fisso più fancazzisti vari. Grazie. Comunque molti centri commerciali erano aperti. LeoSclavo

Dago colendissimo,

janet yellen

il rito stanco del concertone. I sindacati - che si sono culturalmente evirati da soli - non rinunciano al botto dell’anno, sennò quando mai si parlerebbe di sindacato?

Hanno da tempo abdicato ad educare i loro amministrati, e così propongono ai ggiovvani – notoriamente afflitti da precariato e disoccupazione - 9 ore di melassa con artisti privi di cultura musicale, dal tenore di vita n volte i normali lavoratori, e portatori di valori trasgressivi tipici dei turbocapitalisti.

A quando l’intervista di Vogue a Landini?

Saluti da Stregatto

Caro Dago, anche Fofo' in arte Bonafede si è sistemato su una comoda e ben retribuita poltrona istituzionale. I grillini per essere quelli dell'antipolitica o quelli che non volevano la politica come professione (iniziando da Conte che dichiarò che dopo la prima esperienza da Premier sarebbe tornato al suo lavoro!) proprio non riescono a staccarsi dalla politica, o meglio dalle poltrone e stipendi che offre.

ALFONSO BONAFEDE NEGLI ANNI '90 QUANDO FACEVA IL DJ ALL'EXTASY

In questi giorni stiamo assistendo allo spettacolo penoso degli ex grillini e alle loro manovre per non ritornare ad essere...normali cittadini. In

pratica l'unico rimasto senza poltrona sembra essere il fondatore, Grillo!

FB

Adesso è chiaro a tutti che la coppia Scaroni-Cattaneo non funziona. Quindi può succedere veramente di tutto: così si spiega la sibillina intervista di Starace

Da un amico di Milano ex Bankitalia e Consob

Che aggiunge che dall’intervista si profilano due reati: manipolazione informativa e indebita influenza sull’assemblea di una società quotata. Una cosa così non si era ancora vista. Chissà se la Consob interverrà (non credo)

Caro Dago,

MAURIZIO LANDINI GIORGIA MELONI

ogni volta che sento i sindacati parlare di "difesa dei lavoratori" mi viene l'orticaria. Quante centinaia di miliardi sono costati alla collettività cinquanta anni di politiche di "difesa del posto di lavoro" in aziende comunque decotte? Quante centinaia di miliardi costano tutt'oggi le pensioni elargite fuori da ogni logica economica? Quanto pesa il mindset assistenzialistico che non permette nemmeno di licenziare ladri patentati & scansafatiche cronici nel nome di uno statuto dei lavoratori applicato irrazionalmente?

Oggi sul povero lavoratore dipendente gravano i debiti accumulati dal sistema e la reazione allergica a 40 anni di fuffa sessantottina, che si traducano in paghe da fame, pressione fiscale alle stelle, delocalizzazione selvaggia e precarietà a go-go.

Quindi per favore cari sindacati, parlate (forse) di difesa dei pensionati, ma non dei lavoratori.

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN

Ossequi

A.Francesco

Caro Dago, dichiarazione di Alessandra Moretti "Con il colore degli abiti si sta portando avanti anche la lotta al cambiamento climatico"

Ariciccia, riaprite i manicomi.

Saluti.

Cips.

Caro Dago, la multigender armocromica Schlein ha dichiarato alla rivista "Vogue" che cerca di rimanere sempre a "contatto con se stessa" chissà come saranno delusi operai, disoccupati, pensionati, che speravano di vederla tra loro...

FB

Caro Dago perché non pubblichi una breve valutazione del fallimento della FRB (una volta ti divertivi a raccontare la verità, oggi pubblichi i pizzini di JP Morgan ).

stefano bonaccini elly schlein

Magari potresti anche intervistare il superiperesperto Maro Draghi (ma penso che lo troveresti afono). Sopravviveranno gli USA fino alle prossime elezioni?

Giorgia si è legata e ha legato l'Italia a un morto. Speriamo che una parte del deep state USA elimini Joe Biden via Hanter prima che la " banda Biden" tiri l'atomica per disperazione ( perché siamo a questo drammatico punto).

È diventato triste e pressoché inutile leggerti.

Paolo Montagnese

MEME SUL SERVIZIO DI VOGUE SU ELLY SCHLEIN - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Bonaccini replica a Gasparri che aveva preso in giro la Schlein sull'armocromista: "Capisco il tratto ironico e può starci, ma consiglierei di ridarci le risorse che state tagliando alla sanità pubblica". Prima di parlare di sanità, gli esponenti del PD dovrebbero contare fino a un milione. L'effetto dei tagli da loro operati in 10 anni di governo si è palesato durante il Covid: davvero vogliono discuterne?

Piero Nuzzo

Caro Dago, Ucraina, la Casa Bianca: "Da dicembre Mosca ha perso 100mila uomini". E quindi il problema sono i 143,3 milioni di russi rimasti?

Lino