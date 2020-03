POSTA! - I VANTAGGI DELLA BREXIT. IN PREVISIONE DELLA CRISI DA CORONAVIRUS, IL GOVERNO A LONDRA LANCIA UN PIANO STRAORDINARIO DA 30 MILIARDI DI STERLINE. NOI NEL MEZZO DI UNA CRISI SENZA PRECEDENTI, MANCO UN TERZO DELLA STESSA CIFRA. SALUTI AGLI EUROPEISTI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

boris johnson

Maestro, i vantaggi della Brexit. In previsione della crisi da coronavirus, il Governo a Londra lancia un piano straordinario da 30 miliardi di sterline. Noi nel mezzo di una crisi senza precedenti, manco un terzo della stessa cifra.

Saluti agli europeisti.

Igor

Lettera 2

Caro Dago, per incentivare a tenere tutti distanze adeguate fra le persone, le tv e le radio potrebbero far passare in onda la voce di Celentano che ce le canta e

ce lo dice con “Stai lontano/a da me”.

Saluti, Labond

boris johnson coronavirus

Lettera 3

Caro Dago, sai qual e' la vera emergenza? Vedendo come si comportano i nostri concittadini, compresa la cosiddetta classe dirigente, mi viene da pensare che la vera emergenza non sia il virus, ma l'analfabetismo funzionale galoppante. Ormai ad occhio e croce siamo al settanta per cento della popolazione, e non un fiato che sia uno: politici, intellettuali, giornalisti... tutti a straparlare e scrivere di cazzate…Io mi chiedo quindi sommessamente: cui prodest?

Lele

conte salvini

Lettera 4

Caro Dago, perché tanta pervicacia nel presentare Salvini &Co come gli alfieri della “chiusura totale” delle attività non primarie nella zona rossa per i prossimi 10-15 giorni, quando questa stessa gente, dopo la prima settimana di restrizioni chiedeva a viva voce di “riaprire tutto” perché l’economia doveva ripartire? Eppure ci sono tante prove di questo improvviso cambiamento di rotta..Zaia, per esempio, lunedì 9 mattina aveva già mandato un articolato promemoria (facilmente reperibile in rete) a Roma per chiedere di escludere le province venete dalla zona rossa e la sera stessa bollava il governo come debole ed irresponsabile. Non ti sembrano strani questi repentini cambi di posizione? Elezioni in arrivò...Ma vi sta proprio così antipatico Conte?

VDiLeo

Lettera 5

Caro Dago, emergenza Covid-19, l'Ue creerà un fondo da 25 miliardi destinati a sanità, imprese minori, settori più vulnerabili del mercato del lavoro. Vabbè che abbiamo a che fare con un virus, ma Bruxelles potrebbe fare qualcosa di più che stanziare cifre da vetrino per il microscopio.

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Pikappa

Lettera 6

Dagovski,

Quando verranno le ONG con le navi per portarci in salvo a Malta e nel Nord Africa?

Aigor

Lettera 7

Esimio Dago, dopo 20 anni di avanzo primario ed altrettanti come contributori netti al bilancio dell’UE, grazie all’immensa magnanimità della stessa UE potremmo spendere i nostri soldi per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica in corso nel nostro paese. Addirittura 25 miliardi!! A due condizioni: 1) Firmare il MES entro il 16 Marzo; 2) Restituire tutto con gli interessi fino all’ultima goccia di sangue dell’ultimo italiano.

E così oltre al danno, pure la beffa e l’umiliazione di dover andare a chiedere con il cappello in mano una piccolissima parte di tutto il denaro versato fino ad oggi (in primis grazie ai tagli alla sanità, i cui effetti oggi sono sotto gli occhi di tutti). Denaro che molto probabilmente non sarà neppure la metà di quello che ci serve davvero.

Saluti ingrati (con preghiera di non essere censurato anche questa volta).

GUIDO BERTOLASO

PS: visto come scende oggi lo spread? Addirittura sotto i 200 punti! Chi/cosa ci siamo (s)venduti stavolta?

Timbrius

Lettera 8

Caro Dago, gli altri stati chiudono i confini con l'Italia, annullano i collegamenti aerei e ci trattano peggio che se avessimo un'epidemia di virus ebola. Travaglio ormai è diventato una macchietta. Elenca quelli che secondo lui sarebbero i flop di Bertolaso per non parlare del buco nero in cui ci hanno infilato i suoi amati Conte e Di Maio teleguidati dalla ditta Grillo e Casaleggio Associati. Meglio se va a vendere mascherine agli angoli delle strade piuttosto che dirigere un giornaletto ridicolo.

CLAUDIO PEDRAZZINI

Prit

Lettera 9

Caro Dago, il coronavirus si siede in Parlamento con il deputato del gruppo Misto Claudio Pedrazzini. E quindi ancora non si sa se Covid-19 voterà o meno la fiducia al Governo?

Giacò

Lettera 10

Caro Dago, il commissario Borrelli: "Chiedo a tutti di non correre ad accaparrarsi generi alimentari e prodotti per la pulizia e l'igiene, perché questo materiale non mancherà. I supermercati saranno sempre riforniti, tutto quello che serve sarà sempre a disposizione". Ma non si rende conto che la gente non ha più alcuna fiducia in quel che dice lui o il Governo perché ormai sono troppe le volte in cui si sono contraddetti?

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago, Vittorio Cecchi Gori ha lasciato il policlinico Gemelli per tornare a casa dove sconterà una pena di 8 anni e mezzo ai domiciliari. Un tempo più che sufficiente per rivedere tutti i film prodotti da lui, dal babbo Mario e da entrambi assieme.

roberto benigni vittorio cecchi gori federico fellini

Ugo Pinzani

Lettera 12

Caro Dago, l'Istituto Superiore di Sanità: "I primi casi sintomatici di coronavirus in Italia risalgono alla fine di gennaio". Perciò ben prima che a quell'intelligentone di Zingaretti e al suo partito - il Pd - venisse in mente di organizzare manifestazioni del tipo "Abbraccia un cinese", "Io non ho paura" e "Milano non si ferma". Con sta gente qua il populismo avrà carburante fino a fine secolo.

Max A.

Lettera 13

Caro Dago, da undici giorni non sbarca sulle coste italiane nemmeno un migrante. Allora la loro è un'emergenza del cacchio, che svanisce durante i periodi elettorali - in modo che le sinistre non perdano voti - e quando c'è un'emergenza sanitaria, perché hanno paura d'infettarsi. Altro che fughe da guerre, fame e povertà. È solo una barzelletta.

Sonny Carboni

Lettera 14

GIORGIO ARMANI TRA LE MODELLE

Caro Dago, dopo Armani e il Gruppo Calzedonia, pure la catena di negozi di articoli sportivi Decathlon ha deciso di abbassare le saracinesche di tutti i punti vendita italiani. Tranquilli. Dopo la necessaria riflessione a chi impiega un po' di tempo in più degli altri per collegare i neuroni e capire le cose, forse, pure il pivello Giuseppe Conte e i suoi ministri da operetta riusciranno ad intendere quale sia la cosa giusta da fare. Magari grazie al genio di Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

Nick Morsi

Lettera 15

Caro Dago, lo studio secondo il quale il coronavirus resiste nell'aria per 30 minuti e può essere trasmesso anche a 4,5 metri di distanza è stato ritirato, senza una spiegazione, dalla rivista che l'aveva pubblicato, il Practical Preventive Medicine. I dati forniti dalla ricerca, ha spiegato il virologo Roberto Burioni, non sono attendibili. Insomma dai, in questo periodo drammatico c'è spazio anche per le comiche.

Yu.Key

VIRGINIA RAGGI GIOVANNI MALAGO

Lettera 16

....Poi un giorno, con calma, fra qualche mese, si dovranno fare i conti con quegli incompetenti che sono andati a prendere 1 persona da Wuhan in aereo, per fare i fenomeni, imitando i marines,..."Non lasciamo nessuno indietro".... ma non si sono preoccupati di chiedere ad un matematico in quanto tempo la progressione geometrica avrebbe fatto finire i respiratori negli ospedali. Questi incompetenti, prima hanno fatto i fenomeni per salvare 1 vita e adesso lasciano che siano le infermiere a decidere chi vive o chi muore. Quelli li, quelli che hanno mandato l'aere a prendere 1 (UNA) persona, quelli devono pagare.

Edmondo

virginia raggi foto di bacco (2)

Lettera 17

Caro Dago, coronavirus, la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Sono vicina a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo e sono vicina anche a chi stava facendo un lavoro in nero e ora lo ha perso". E quindi ai lavoratori di babbo Di Battista? Ah, i 5 Stelle sono proprio una grande famiglia!

Ezra Martin

Lettera 18

Caro Dago, coronavirus, il premier Conte sia umile e ascolti i governatori del Nord che hanno già dimostrato di essere più avveduti di lui. Si chiuda e si fermi tutto ciò che non è indispensabile. Facciamo finta di essere ad agosto con le strade deserte e la gente che anziché andare in vacanza se ne sta a casa. Più si rimanda, più grande diventerà il problema e più a lungo rischiamo di dover rimanere fermi in seguito. La via d'uscita passa attraverso il pugno di ferro.

Leo Eredi

Lettera 19

coronavirus

Caro Dago, scemi quelli che si sono presentati alle casse dei supermercati coi carrelloni pieni? Ma mica tanto... Con l'espandersi dell'epidemia da coronavirus, le probabilità di infettarsi diventeranno sempre maggiori e quindi anche nei supermercati ci saranno in circolazione un maggior numero di potenziali contagiati. Chi avrà la dispensa piena potrà starsene tranquillamente a casa a guardare gli altri costretti a rischiare perché obbligati ad andare a fare la spesa.

Gripp

Lettera 20

Caro Dago, si sopporta tutto in questi giorni. Si sopportano i bollettini quotidiani che ci informano sullo stato d'avanzamento dell'epidemia, si sopporta il fatto di dover stare chiusi in casa anche se dovremmo andare al lavoro, si sopporta di vedere presi d'assalto i supermercati da un branco di idioti che magari se ne escono con tre casse di Evian, e basta, nel carrello, si sopporta sentire qualche imbecille che se ne frega del virus e del contagio e va in giro in gruppetto come niente fosse. Ma non si sopportano i deliri della Maglie, appecoronata sulle posizioni del fu capitano, così com'era spiaggiata ai piedi di Craxi. E si sopporta di meno anche il fatto che tu le dia tutto quello spazio per i suoi deliri. Se vuoi un consiglio da parte mia, chiudi la collaborazione con tale soggetto disturbato profondamente: ne guadagni pure tu.

MASCHICIDIO

Ossequi.

Il Signor Nessuno

Lettera 21

Non se ne può più! Basta! Questa Rai è guidata da personaggi di sinistra - soprattutto donne femministe, e quindi automaticamente pessime perché hanno l’ideologia antimaschile nel dna, ossia odiano l’uomo. Ne soffrono le differenze in guisa tale da arrivare a follie estreme e continuano a seminare zizzania in maniera sporca.

MASCHICIDIO - LA VIOLENZA DI UNA DONNA SU UN UOMO

Continuano a promuovere un’azione sistematica, metodica, nazicomunista volta a sbattere la figura maschile in un angolo, proiettandone sempre e comunque le zone d’ombra, i difetti, l’arroganza. Ossia la “piccolezza” degli uomini!

C’è insomma un odio viscerale in queste donne (per fortuna sono minoranza ancorché fanatica ) che inquina il vivere civile italiano, facendo strame della verità e puntando a creare un clima irrespirabile tra donne e uomini, contribuendo pure a sfasciare la famiglia e addossando tutti i mali alla figura maschile. È falso, è pretestuoso, è strumentale. In Italia negli ultimi anni ci sono stati, eccome, casi di donne maschicide, eppure tutte ste femministe zitte e mosca!

Anzi, tendono a giustificare le donne assassine, sempre con lo stesso motivo, spesso non vero: si sono ribellate al bruto! Quanta ipocrisia, quanta partigianeria ideologica! Da uno studio abbastanza recente pubblicato di straforo solo da qualche giornale, perché la stampa italiota è asservita al pensiero unico, emerge quanto segue: i casi di molestie, grandi e piccole, da parte delle donne versus gli uomini sono circa 5 milioni (capito ? cinque milioni !). Ci sono decine di maschicidi.

MASCHICIDIO

Ma chi ne parla? Adesso la Rai ci propina quattro serate sul tema delle donne ammazzate e prosegue quindi nel fare politica a senso unico! Tanto per dire: c’è la storia Lucia Annibali la giovane (ora in Parlamento, a furor di popolo) che ha subito l’orribile misfatto di rimanere sfigurata per il lancio criminale di acido in faccia da parte del suo fidanzato di allora! Nulla da dire sulla vicenda da stigmatizzare senza se e senza ma. Però, nello stesso periodo del fatto occorso (anno più, anno meno) ben due ragazzi sono stati colpiti alla stessa maniera , ossia con il lancio in faccia di acido da parte di donne.

Quando mai si è vista una levata di scudi come quella che si trascina da anni a favore della Lucia del PD (Partito della Distruzione)? Forse i due ragazzi sono cacca? Non sono stati rovinati anche loro? A quando un filmato su di loro distrutti da criminali donne? Vergogna femministe della Rai e altre: per fortuna non rappresentano il mondo femminile serio, consapevole e inclusivo!

Luciano