16 nov 2023 18:49

POVERA MYRTA, “RIMBALZATA” ANCHE DA MARCO TARDELLI – DOPO IL FLOP DI POMERIGGIO 5, LA MERLINO DEVE INCASSARE ANCHE LA FREDDEZZA DEL COMPAGNO SULL’IPOTESI MATRIMONIO – “MYRTA VORREBBE, MA IO NON LO RITENGO NECESSARIO” – “TRA NOI FUNZIONA ALLA GRANDE E NON È FACILE PERCHÉ PER LEI IL LAVORO È IMPORTANTE. LO METTE GIUSTAMENTE DAVANTI A TUTTO. PER CUI È DIFFICILE STARLE DIETRO. IO, AL CONTRARIO…” – LE PAROLE DI TARDELLI A “DIVA E DONNA”