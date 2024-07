8 lug 2024 18:47

POVERA STELLA! - L'ATTORE KEVIN BACON HA RACCONTATO LA SUA ESPERIENZA DA "COMUNE MORTALE" PER UN GIORNO: "FA SCHIFO" - IL 65ENNE PROTAGONISTA DI "FOOTLOSE" SI È FATTO CREARE NASO FINTO E DENTIERA DA UN MAKE UP ARTIST E HA FATTO UN GIRO PER UN CENTRO COMMERCIALE AFFOLLATO DI LOS ANGELES: "LE PERSONE MI SPINGEVANO, MI PASSAVANO DAVANTI, NESSUNO MI DICEVA, TI ADORO, HO DOVUTO FARE LA FILE PER COMPRARE UN CAZZO DI CAFFE'. MI SONO DETTO: 'TORNO AD ESSERE FAMOSO'"