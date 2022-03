“IL MEDICO MI DISSE CHE AVEVO UN TASSO ALCOLEMICO COSÌ ALTO CHE AVREBBE AMMAZZATO UN UOMO ADULTO” - A "BELVE" AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA L’ADOLESCENZA DIFFICILE: “ERO MINORENNE. SONO STATA MALISSIMO, MI HANNO PORTATO VIA IN AUTOMBULANZA, NON RICORDO NULLA. IL TIFO PER MAMMA E PAPÀ DI NUOVO INSIEME? MA CHE, SONO INCOMPATIBILI. TOMASO TRUSSARDI? LA PENSIAMO DIVERSAMENTE SU MOLTE COSE” – IL COMPLICATO RAPPORTO CON LA MADRE, L’ANSIA DA PRESTAZIONE E… - VIDEO