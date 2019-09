PRATI AL VERDE - L’EX AVVOCATO DI PAMELA PRATI, IRENE DELLA ROCCA, CHIEDERÀ UN DECRETO INGIUNTIVO CONTRO LA SHOWGIRL CHE NON L’HA MAI PAGATA - MA PAMELONA NON SEMBRA PREOCCUPARSI PIÙ DI TANTO: È A MILANO MARITTIMA A GIRARE IL SUO NUOVO VIDEOCLIP ISPIRATO ALLE SUE “VICENDE AMOROSE” SBUGIARDATE DA DAGOSPIA…

PAMELA PRATI A MILANO MARITTIMA PER IL SUO VIDEOCLIP

1 ­– A MILANO MARITTIMA LE RIPRESE DEL VIDEOCLIP DI PAMELA PRATI, DOPO MARK CALTAGIRONE

pamela prati

Da www.ravennaedintorni.it

La Pousada Beijaflor di Milano Marittima ha ospitato mercoledì le riprese del primo videoclip di Pamela Prati. Il video musicale, in uscita a ottobre, si intitolerà “Corazón de vacaciones” e pare ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose, finite su tutti i giornali di gossip per il caso Mark Caltagirone.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri, la showgirl ha accettato di partecipare al progetto prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai.Il testo della canzone, come detto, racconta – si legge in una nota inviata alla stampa – “il disincanto amoroso di una grande artista che, dopo aver creduto nell’amore, stanca delle continue delusioni, decide di mandare il suo cuore in stand-by”.

2 – L'EX AVVOCATO DI PAMELA PRATI, IRENE DELLA ROCCA CONTRO LA SHOWGIRL: "NON HA SALDATO IL CONTO"

pamela prati

Marco Salaris per www.gossipblog.it

IRENE DELLA ROCCA

E' stata una delle protagoniste del caso Caltagirone 'dietro le quinte', Irene della Rocca ex legale di Pamela Prati torna a parlare e stavolta non per difendere la sua cliente bensì per criticarla.

pamela prati pamela perricciolo promuove un ristorante

Facciamo un passo indietro: l'avvocato aveva fatto parlare per la celebre vicenda accaduta a Live non è la d'Urso la scorsa primavera quando, a detta di Barbara d'Urso, venne chiesto un alto compenso per avere la Prati in studio, cachet mai sborsato dalla produzione del programma che fece saltare l'ospitata.

L'estate ha attenuato in parte la bufera Caltagirone, nonostante i meme e il vociferare di novità in arrivo ha tenuto alta l'attenzione. Oggi ripartono i colpi di scena e così Irene della Rocca tramite il settimanale Nuovo rivela che la sua assistita non avrebbe mai pagato il lavoro da lei fatto in questi mesi, il legale parla di una "Parcella professionale" concordata in precedenza della quale però non rivela maggiori dettagli:

eleonora daniele irene della rocca pamela prati

Procederò per via giudiziaria chiedendo nei confronti della Prati l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Non è tutto, la showgirl avrebbe puntato il dito contro il suo ex avvocato accusandola di andare in tv a tutti i costi pur di parlare della sua vicenda e che per questo avrebbe presentato un esposto contro il legale al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro.

IRENE DELLA ROCCA

Lei rispedisce al mittente le accuse ricevute:

Non ho mai chiesto di andare in tv, ma quando mi hanno invitata (è stata ospite a Storie Italiane su Rai 1, ndr) ho accettato esclusivamente per motivi professionali, perchè rappresentavo la Prati.

PAMELA PRATI VERISSIMO

Si preparano nuovi risvolti choc per lo scandalo dell'anno.

