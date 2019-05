PRATIFUL-DAGOSPIA FA TOCCARE IL PICCO RECORD DEL 30% E 3.600.000 SPETTATORI ALLA TOFFANIN. CIFRE DA PRIMA SERATA: 22.5% CON 2.952 - MEDIASET CI FACESSE UN BONIFICO. TUTTE LE TRASMISSIONI CHE SE NE STANNO OCCUPANDO: D’URSO, PANICUCCI, TOFFANIN STANNO REGISTRANDO, GRAZIE A QUESTA SAGA, ASCOLTI MAI RAGGIUNTI DURANTE L’ANNO - FINALE DI "AMICI" VINCE LA SERATA (27%), "BALLANDO" (21.15%)

Davidemaggio.it

sistema di voto

Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 la finale di Amici 18, in onda dalle 21.13 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%.

Amici

Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.154.000 spettatori pari al 5.3% di share e Bull 956.000 (4.8%). Su Italia 1 Una Vita da Gatto ha intrattenuto 1.148.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Scelta del Re ha raccolto davanti al video 747.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Mia Moglie è una Strega totalizza un a.m. di 597.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 466.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 Black Book ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove il match di Coppa del Re Barcellona-Valencia ha raccolto 695.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Rai4 Escape Plan – Fuga dall’Inferno si porta al 2.1% con 465.000 spettatori mentre su Rai Movie Aspettando il Re sigla l’1.9% con 420.000 spettatori.

Access Prime Time

ISOARDI

Striscia al 19.1%

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.942.000 spettatori con uno share del 19.1%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.215.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI sigla il 3.9% con 787.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 755.000 telespettatori con il 3.8% nella prima parte e 852.000 (4%) nella seconda. Su La7 Otto e 1/2 ha interessato 807.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 441.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Camionisti in Trattoria raccoglie 277.000 spettatori e l’1.5%

Preserale

Caduta Libera sfiora il 22%

d'agostino e il caso prati

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.626.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.895.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 2.783.000 spettatori con il 20.6% di share e Caduta Libera ne segna 3.545.000 con il 21.9% di share. Su Rai2 Mac Gyver ha raccolto 380.000 spettatori (2.5%) e NCIS Los Angeles 747.000 (4.1%) nel secondo. Su Italia1 Sport Mediaset ha totalizzato 433.000 spettatori (2.9%) e CSI NY 397.000 (2.3%). Su Rai3 Blob segna 907.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.7% con 661.000 spettatori. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 213.000 spettatori (share dell’1.5%).

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia 8.7%-9.6%

prati

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 12.2% con 264.000 spettatori; UnoMattina in Famiglia segna 854.000 spettatori (19%) nella presentazione, 1.375.000 spettatori con il 21.1% nella prima parte, 1.362.000 (21.9%) nella seconda e 1.110.000 (18.7%) nella terza. Buongiorno Benessere ha ottenuto 978.000 spettatori con il 16.1% di share, Dream Roads è stato seguito da 875.000 spettatori (11%) e Linea Verde Life da 1.971.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 3.099.000 spettatori (19.5%). Forum arriva a 1.158.000 telespettatori con il 12.5%. Su Rai 2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 182.000 spettatori con il 3.1% e Mezzogiorno in Famiglia 621.000 (8.7%) nella prima parte e 1.104.000 spettatori con il 9.6% nella seconda. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 126.000 spettatori pari al 2% di share, Sport Mediaset Speciale ha ottenuto 184.000 spettatori con il 2.2% e il Grand Prix Formula E 526.000 (3.4%).

gruber

Su Rai3 Mi Manda RaiTre in Più totalizza una media di 363.000 spettatori (5.8%) e il Tg3 delle 12 è visto da 860.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 334.000 spettatori con il 2.7% di share mentre Parola di Pollice Verde 328.000 (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 4.3% nelle news e uno di 252.000 ($%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 136.000 spettatori pari al 2.3% e Belli Dentro, Belli Fuori 125.000 (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Verissimo, grazie all’intervista a Pamela Prati, chiude la stagione con il 22.5%

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.961.000 spettatori con il 12.1%, Passaggio a Nord Ovest segna il 7.8% con 1.115.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 875.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 843.000 (6.4%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.196.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 1.719.000 (13.9%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 2.683.000 telespettatori con il 15.6% di share e Il Segreto ha convinto 2.297.000 spettatori con il 14.2% di share;

forum barbara palombelli paolo ruffini

Verissimo ha fatto compagnia a 2.952.000 spettatori con il 22.5% di share. Su Rai2 il Giro d’Italia ha raccolto 1.814.000 spettatori con il 12.3% nella diretta e 2.972.000 (22.9%) all’arrivo. Su Italia1 la The Flash ha raccolto 223.000 spettatori (1.6%) mentre DC’S Legends of Tomorrow 184.000 (1.5%). Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.055.000 spettatori (7.7%) e Report a 499.000 spettatori (4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 822.000 spettatori con il 5.2% mentre Colombo da 412.000 (3.3%). Su La7 I 4 Figli di Katie Elder ha ottenuto 186.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 le Prove del GP di Monaco si portano al 6% con 863.000 spettatori.

Seconda Serata

FORMULA UNO

Top all’11.2%

Su Rai1 Top – Tutto Quanto fa Tendenza è stato seguito da 1.091.000 spettatori con l’11.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 930.000 spettatori pari ad uno share del 18.9%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 468.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo segna il 2.7% con 357.000 spettatori. Su Italia1 Dragonball Super viene visto da una media di 324.000 ascoltatori con l’1.7% di share nel primo episodio, da 355.000 (2.1%) nel secondo e da 339.000 (2.4%) nel terzo. Su Rete 4 Viuuulentemente… mia è stato scelto da 241.000 spettatori con l’1.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.072.000 (23.6%)

Ore 20.00 4.525.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 2.018.000 (12.9%)

Ore 20.30 1.534.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.677.000 (10.4%)

Ore 19.00 1.633.000 (10.8%)

TG5

Ore 13.00 3.099.000 (19.5%)

Ore 20.00 3.846.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 967.000 (8.5%(

Ore 18.30 728.000 (5.6%)

TG4

Ore 12.00 428.000 (4.4%)

Ore 18.55 612.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 605.000 (3.5%)

Ore 20.00 1.008.000 (5.4%)