Estratto dell'articolo di Marco Zonetti per Dagospia

Il ritorno di Giovanni Minoli su Rai3 con il suo Mixer – Vent'anni di Televisione, non si è rivelato un successo epocale, per usare un eufemismo, tanto che la scorsa settimana non è andato oltre il 2.5% di share in seconda serata.

E tuttavia abbiamo scoperto che la Rai, con la quale Minoli è peraltro in contenzioso, non ha lesinato sulle risorse per promuoverne la rentrée. Addirittura attraverso cartelloni pubblicitari enormi disseminati in vari punti di Roma, due solo sul Lungotevere in direzione dell'Ara Pacis. Quanto sarà costata al contribuente questa capillare campagna promozionale, di fatto non efficacissima in termini di riscontri di pubblico?

LA PRECISAZIONE DI GIOVANNI MINOLI:

Caro Dago,

CARTELLONI PUBBLICITARI PER MIXER A ROMA

leggo sul tuo sito che la rai spende non si sa quanto per promuovere mixer(il programma meno caro della Rai con 8 mila euro di budget) la promozione su Urban vision è assolutamente gratuita.(chiedere ai titolari per conferma)

L’obbiettivo di ascolto da me dichiarato in conferenza stampa e’ del 3 per cento, in linea con il risultato di quella collocazione nella scorsa stagione.

Per 4 puntate risultato raggiunto. Una volta no. Vedremo le prossime puntate.il materiale e’ tutto di repertorio fermo in cineteca da 40 anni circa. Con preghiera di pubblicare la correzione.

Grazie,

Giovanni Minoli

