IL SILENZIO DI TORNATORE – MENTRE LA QUALUNQUE SI FA INTERVISTARE SUI GIORNALI, L'UNICO GRANDE AMICO DI MORRICONE NON HA FIATATO – UN ESTRATTO DAL SUO LIBRO, "ENNIO, UN MAESTRO": "IL RIMPIANTO? ''ARANCIA MECCANICA''. ERO GIÀ D'ACCORDO SU TUTTO CON KUBRICK. SERGIO LEONE GLI RISPOSE CHE NON POTEVO, CHE ERO IMPEGNATISSIMO NEL LAVORO CON LUI. NON ERA VERO" - IL CASINO CON TARANTINO CHE MISE IN "THE HATEFUL EIGHT" UN PROVINO FATTO DA MORRICONE CON ELISA...