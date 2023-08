PREMIO OSCAR CHIAMA PREMIO OSCAR: GARY OLDMAN ENTRA A FAR PARTE DEL CAST DEL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO – LA PELLICOLA, AMBIENTATA A NAPOLI, RUOTA ATTORNO A UN PERSONAGGIO CHIAMATO PARTENOPE. L’ATTORE, CHE HA VINTO LA STATUETTA DELL’ACADEMY NEL 2018 E DI RECENTE HA INTERPRETATO HARRY TRUMAN IN “OPPENHEIMER”, L’ANNO SCORSO AVEVA DICHIARATO: “AMO SORRENTINO, MI PIACEREBBE LAVORARE CON LUI…”

gary oldman slow horses

1. L'APPARATO UMANO: GARY OLDMAN NEL CAST DEL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO GIRATO A NAPOLI

Davide Cantire per www.movieplayer.it

Gary Oldman è entrato a far parte del cast del nuovo film del regista italiano Paolo Sorrentino ambientato a Napoli e che dovrebbe intitolarsi L'Apparato Umano. Come annunciato in precedenza, il film ruota attorno a un personaggio chiamato Partenope che, secondo le parole di Sorrentino, porta il nome della sua città ma non è né una sirena né la figura mitica legata alla creazione di Napoli.

paolo sorrentino 6

Il film racconta il viaggio di Partenope dalla sua nascita nel 1950 fino ai giorni nostri, accompagnata da una serie di altri personaggi, sullo sfondo della città natale di Sorrentino, Napoli, con la sua capacità di affascinare e allo stesso tempo di suscitare pericolo.

Non ci sono dettagli sul ruolo di Oldman, che recentemente abbiamo visto nei panni di Harry Truman in Oppenheimer. Altre aggiunte al cast sono Nello Mascia (Nostalgia, Gomorra) e Biagio Izzo. Tra i membri del cast annunciati in precedenza figurano Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata.

Girato tra Napoli e l'isola di Capri, il lungometraggio è una coproduzione italo-francese, scritta e diretta da Sorrentino.

GARY OLDMAN - HARRY TRUMAN IN OPPENHEIMER

2. GARY OLDMAN: “PENSIONE? ANCORA NO. MI PIACEREBBE LAVORARE CON PAOLO SORRENTINO”

Estratto dell’articolo di Luca Scarselli per www.movieplayer.it — 30/07/2022

Gary Oldman, intervistato durante il Giffoni Film Festival, ha parlato del suo futuro nel mondo del cinema, dei suoi desideri professionali (come lavorare con Paolo Sorrentino), di sua moglie e del fatto che non ha intenzione di recitare fino all'età di 80 anni.

Oldman ha esordito parlando del cinema italiano: "Da spettatore, lo amo. Penso a Rossellini, Pasolini. Non mi è mai capitato in tanti anni di carriera di ricevere proposte da registi italiani, ma devo dire, se succedesse, mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino". […]

gary oldman PAOLO SORRENTINO IN VIA VENETO 3 paolo sorrentino allo stadio san paolo gary oldman mank gary oldman slow horses