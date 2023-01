IL PREMIO TENCO IN TV DOPO LA MEZZANOTTE? MORGAN SI INCAZZA COME UNA IENA CON GLI EREDI DEL CANTANTE: “PRESENTUOSI E INADEGUATI, NON AVETE UN MINIMO DI COMPETENZA. AVETE LASCIATO CADERE LA MIA PROPOSTA DI RESTAURARE LA SUA PRODUZIONE. STATE FACENDO ANDARE ALLA DERIVA QUALCOSA CHE È PIÙ GRANDE DI VOI. PERCHÉ RIMANETE ATTACCATI ALLA PRODUZIONE ARTISTICA DI LUIGI? I DIRITTI? I SOLDI? BEH COMPLIMENTI, UN VERO NOBILE MOTIVO! NON CI FATE UNA BELLA FIGURA” - VIDEO

Il Premio Tenco trasmesso in tv dopo la mezzanotte? Per questo e per altri motivi Morgan scrive alla nipote del grande artista: “Avete lasciato cadere la mia proposta di restaurare la sua produzione. Per colpa della vostra presunzione e inadeguatezza state riducendo ai minimi termini e facendo andare alla deriva qualcosa che è più grande di voi. Cosa vi fa stare attaccati coi denti alla produzione artistica di Luigi Tenco? I diritti? I soldi? Non ci fate una bella figura”

È sbagliato che facciate così nei confronti di Luigi, anteponendo questioni personali e passando sopra alla missione, che è quella di tutelare la sua opera. Infatti avete lasciato cadere la mia proposta seria di restaurare la sua produzione.

Ora dico francamente quello che penso: siete capitati parenti di un genio e i parenti non si cercano, capitano. È evidente che non abbiate la capacità di gestire quello che vi è capitato in mano, ma ciò che non è accettabile è che non ve ne rendiate conto perché siete presi da mille questioni personali che sono cose che vivono tutti gli esseri umani. Sono comprensibili ma sono anche banali, e invece ciò che non fa parte della normalità è l’importanza di quello che state gestendo senza averne i meriti.

O mollate l’osso e fate un passo indietro o cominciate a comportarvi da persone all’altezza della situazione e molto umilmente vi dedicate con serietà a una cosa che è più grande di voi, ma che per colpa della vostra presunzione e inadeguatezza state riducendo ai minimi termini e facendo andare alla deriva. Siete delle brave persone, ma non avete un minimo di competenza. Cosa vi fa stare attaccati coi denti alla produzione artistica di Luigi Tenco? I diritti? I soldi? Beh complimenti, un vero nobile motivo! Non ci fate una bella figura.

