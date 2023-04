PRENDETE I POP CORN, COME DAGO DIXIT DOMENICA 16 APRILE ILARY BLASI CONCEDERÀ LA PRIMA INTERVISTA TELEVISIVA DOPO LA SEPARAZIONE DA TOTTI ALLA SUA AMICA SILVIA TOFFANIN, CONDUTTRICE DI “VERISSIMO” – NEL FRATTEMPO, L’EX SIGNORA TOTTI, SU “CHI” PARLANDO "DELL'ISOLA DEI FAMOSI" SI FA SCAPPARE QUALCOSA SUL DIVORZIO CON IL "PUPONE": “HO VOGLIA DI RIMETTERMI IN PISTA, È COME SE CI FOSSE UN PRIMA E UN DOPO...”

Estratto da www.gazzetta.it

ilary blasi e silvia toffanin finale di amici

Sono passati 9 mesi dall'annuncio della separazione da Francesco Totti dopo 17 anni di matrimonio e tantissimo è successo in questo lungo periodo. […] Complice l'imminente debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che la vede super confermata nel ruolo di conduttrice, Ilary Blasi ha scelto il magazine Chi per la sua prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti e dopo aver dominato per mesi le prime pagine di gossip con la sua nuova storia con Bastian Muller.

La Blasi non è entrata troppo nel dettaglio in questa prima intervista e ha provato e ricondurre ogni sua dichiarazione al reality che sta promuovendo. Qualcosa, però, si è dovuta lasciar sfuggire: "Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione".

ilary blasi e silvia toffanin mangiano in autogrill

Nessun riferimento a Francesco Totti né al nuovo compagno Bastian Muller, ma tanta curiosità nello scoprire cosa le riserverà il futuro: "Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro". […]

[…] Domenica 16 aprile, alla vigilia del debutto de L'Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi sarà ospite del salotto televisivo di Verissimo, pronta a farsi intervistare dalla sua cara amica Silvia Toffanin.

ilary blasi tanzania Silvia Toffanin calendario Silvia Toffanin calendario ILARY BLASI silvia toffanin ilary blasi