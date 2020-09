UNA SUONATA DI BACH PER SPADAFORA – IL PRESIDENTE DEL CIO BOCCIA LA RIFORMA DELLO SPORT: “NON RISPETTA LA CARTA OLIMPICA”. LA REPLICA DEL MINISTRO CHE TIRA IN BALLO LUKASHENKO: “PER BACH BIELORUSSIA OK. FIGURIAMOCI L'ITALIA. MA L'HA LETTO LA BOZZA?" – BACH INFEROCITO: “NON INCONTRERÒ IL MINISTRO, ABBIAMO SCRITTO UNA LETTERA MA NON ABBIAMO AVUTO RISPOSTE”. SI RISCHIA LA SOSPENSIONE (E CI POTREBBERO ESSERE RIPERCUSSIONI SULL’OLIMPIADE INVERNALE DI MILANO-CORTINA 2026)