PRESTA CON FUOCO! “ORA MI VERRÀ IN MENTE L’ULTIMO SUCCESSO DI MORGAN”, LUCIO PRESTA BASTONA MORGAN SUL FLOP DEL SUO PROGRAMMA (CHE IN SECONDA SERATA SU RAI2, SI È FERMATO AL 3.4% DI SHARE CON SOLO 344.000 SPETTATORI) - IL MANAGER DI AMADEUS E DEUS EX MACHINA DEL FESTIVAL HA TIRATO UNA FRECCIATONA AL CANTANTE SECONDO CUI A SANREMO NON CI SONO STATE CANZONI – IL DEBUTTO NON MEMORABILE DELL’EX BLUVERTIGO E’ L’ENNESIMA DELUSIONE PER L'AUTOPROCLAMATOSI "KING DEGLI ASCOLTI" STEFANO COLETTA…

Marco Zonetti per Dagospia

Partenza Auditel non certo esaltante per StraMorgan, programma condotto per l'appunto da Morgan assieme a Pino Strabioli. Ieri, in seconda serata su Rai2, la nuova avventura del musicista si è fermata al 3.4% di share con 344.000 spettatori soltanto. Non certo ascolti di cui vantarsi, insomma.

Morgan è sopraggiunto a tali risultati dopo una conferenza stampa all'insegna dell'autocelebrazione - "se mi proponessero Sanremo accetterei perché so di non avere rivali alla mia altezza" - e di attacchi ai giornalisti, accusati di aver costruito un'immagine di lui che lo ha penalizzato. Come segnalato da Dagospia, ha avuto anche da ridire su Stefano Coletta malgrado questi gli abbia affidato il programma su Rai2 (affiancandogli l'amico fraterno e prezzemolino colettiano Pino Strabioli...): "In questi anni ho proposto alla Rai molti progetti ma con scarsi esiti".

Riguardo a Sanremo, accanto a varie stilettate contro Marco Mengoni e Madame, nella stessa conferenza stampa Morgan aveva poi sottolineato sarcasticamente come nell'ultima edizione della kermesse presentata da Amadeus non vi siano state canzoni.

Un'accessoria frecciata che, ovviamente, non è piaciuta a Lucio Presta, manager di Amadeus e deus ex machina del Festival, che su Twitter oggi ha subito commentato "benevolmente" gli ascolti di Morgan. “Nella sera nella quale debutta “stramorgan“ che ha dichiarato che a Sanremo non ci sono state CANZONI, questo ripassino non è male! Purtroppo alcune assunzioni lasciano segni indelebili nella testa delle persone. Ora mi verrà in mente l’ultimo successo di Morgan.”

Il debutto non eclatante di Stramorgan è anche l'ennesima delusione per l'autoproclamatosi "king degli ascolti" Stefano Coletta che, da quando si è autofregiato di cotanto titolo, non ne ha azzeccata una: Benedetta Primavera, Il Cantante Mascherato e ora anche Stramorgan. Senza contare lo stesso documentario sul Festival di Sanremo 2023 condotto da Gianni Morandi ieri sera su Rai1, che ha superato di poco l'11% di share finendo battuto dal film Belle e Sebastien visto e rivisto molte volte. Stram... aledetta Pasquetta, insomma, per il "king degli ascolti".

