PRESTO, PREPARATE UN MAZZO DI FIORI...DI ZUCCA: A SANREMO STA PER ARRIVARE RUSSEL CROWE! - L'EX "GLADIATORE", CHE SI E' MAGNATO TUTTE LE LEGIONI, POTREBBE ESSERE IL SUPER OSPITE DEL PROSSIMO FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA - PER IL "CORRIERE DELLA SERA" L'ACCORDO PER PORTARE SUL PALCO DELL'ARISTON IL PINGUE 59ENNE È CONCLUSO - AMADEUS ERA STATO VAGO SULLA POSSIBILE PRESENZA DI OSPITI INTERNAZIONALI...

Estratto dell'articolo di Renato Franco per il "Corriere della Sera"

Russell Crowe a Sanremo, il gladiatore nella fossa dei cantanti, l’Ariston (più o meno) come il Colosseo. Amadeus ha scelto: l’attore premio Oscar è in cima alla lista dei suoi desideri. E sembra che il sogno sia stato esaudito: l’accordo è praticamente concluso, salvo stravolgimenti dell’ultima ora. Torna quindi al Festival di Sanremo un grande ospite (non musicale) internazionale, che ha raggiunto fama e popolarità grazie al Gladiatore di Ridley Scott, parecchi anni fa (era il 2000) e diversi chili fa (maledetta età che avanza, soprattutto per chi vive l’eterna giovinezza cinematografica).

Russell Crowe è l’ospite perfetto, non solo celeberrimo, ma anche innamorato pazzo dell’Italia e soprattutto di Roma («la città dove il mio cuore batte più forte») tanto da essere stato insignito del titolo di ambasciatore di Roma nel mondo dal sindaco Gualtieri. E l’affetto per Roma — con quel Colosseo che nel film era stata ricostruito a Malta, ma non importa — è enorme:

«Mi trattano come fossi uno zio — aveva detto qualche tempo fa Russell Crowe — ed è al mille per cento per e grazie al Gladiatore. Ma non è soltanto dovuto al fatto che sono famoso, ma perché la gente sa riconoscere ed apprezzare certe qualità artistiche. È molto bello, perché quello che ricevo qui in Italia in termini di accoglienza, di affetto e di riconoscimento non lo ricevo in Australia», il Paese dove è cresciuto (ma è nato in Nuova Zelanda, 59 anni fa). Per l’attore si tratterebbe di un ritorno al Festival: quella volta — era il 2001, conduceva Raffaella Carrà — si esibì, come cantante, con la sua band.

[...] Amadeus sulla possibilità di avere ospiti internazionali nei giorni scorsi era stato vago: «Non sono un passo fondamentale. Se la cosa combacia, a un costo ragionevole perché non sono più i tempi in cui si poteva pagare qualsiasi cifra, magari sì, ma credo non più di due». Uno sembra fatto.

