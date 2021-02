PRESTO, QUALCUNO TROVI UN HACKER DA INCOLPARE PER ZINGA! - IL SITO DI PRENOTAZIONI DEI VACCINI DELLA REGIONE LAZIO VA IN CRASH PRIMA ANCORA DI ESSERE ONLINE. NON È UN CLICK DAY MA PRESUMIBILMENTE MIGLIAIA DI PERSONE HANNO PRESO D’ASSALTO IL SERVIZIO PER OTTENERE IL PRIMA POSSIBILE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE INOCULATE – IL SERVIZIO VALE SOLO PER GLI OVER 80 E SECONDO LA REGIONE IN 7 MINUTI CI SONO STATE 2.200 PRENOTAZIONI…

#Coronavirus: Online il sito per prenotare le vaccinazioni anti Covid per gli over 80 . Nei primi 7 minuti 2200 prenotati. #SaluteLazio — Salute Lazio (@SaluteLazio) February 1, 2021

Stefania Piras per www.ilmessaggero.it

Coda telematica, ma sempre coda è. Un serpentone di utenti che virtualmente si sono messi in fila dalle prime ore della mattina per poter prenotare il vaccino contro il coronavirus. Ma il portale della Regione Lazio dedicato alle vaccinazioni non è ancora operativo e il sito non risulta raggiungibile. I servizi dedicati alle prenotazioni infatti apriranno (sempre virtualmente) gli sportelli alle ore 12, come recita un avviso postato sul sito della Regione. È importante ricordare che non è un click day: non ha il vaccino chi si collega prima al sito.

«Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre.

L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose. Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state già eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche». Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Anche il numero telefonico dedicato all'assistenza (06-164161841) risulta perennemente occupato. La buona notizia è che la popolazione anziana che da oggi è chiamata a vaccinarsi sta rispondendo e si sta attivando per ricevere il vaccino. La cattiva notizia è che non riescono ancora a prenotare. Sarà possibile da mezzogiorno.

Oggi infatti parte in tutta la regione Lazio la campagna per immunizzare i più anziani, gli over 80: quelli che hanno più di 80 anni, chi ha 80 anni o chi li compirà nel 2021. Per prendere appuntamento è necessario collegarsi e prenotare al sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ oppure tramite SaluteLazio.it. Non servono la Spid o l'utenza di registrazione regionale, ma sarà sufficiente il codice fiscale. Gli appuntamenti cominceranno a essere calendarizzati a partire dall'8 febbraio. Il vaccino è gratuito.

Cosa c'è da sapere

La prenotazione può esser fatta anche da un familiare o congiunto, con l'assenso di chi si vuole vaccinare. Le strutture presso cui è attivo il servizio sono 89 e verranno incrementate secondo la disponibilità dei vaccini; in fase di prenotazione non si potrà scegliere l'orario ma solo il giorno e prenotare la prima fascia oraria disponibile; non è necessaria la prescrizione del medico.

Dopo la prenotazione dell'appuntamento occorre stampare il promemoria, col numero dell'appuntamento, la data e l'ora. Se non si è scaricato il promemoria al momento della prenotazione, è possibile farlo anche in un secondo momento su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.

L'utente riceverà un SMS, 72 ore prima dell'appuntamento fissato. Occorre presentarsi al punto di somministrazione, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, portando il promemoria della prenotazione e la tessera sanitaria. Se l'interessato è sottoposto a tutela, dovrà presentarsi accompagnato dai soggetti titolari della responsabilità giuridica. Per la prima somministrazione è possibile disdire o spostare l'appuntamento dal sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio. Per disdire o spostare l'appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al Contact Center al numero 06.164.161.841.

