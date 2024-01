9 gen 2024 16:20

LE PRIME CONSEGUENZE DEL DIVORZIO TRA AMADEUS E LUCIO PRESTA – IN RAI SONO INIZIATE LE MANOVRE PER PORTARE A SANREMO CATERINA BALIVO E IL SUO PROGRAMMA “LA VOLTA BUONA”: LA TRASMISSIONE OCCUPEREBBE ANCHE IL PRIMO POMERIGGIO DEL SABATO, DA ANNI APPALTATO A MARCO LIORNI E A “ITALIA SÌ” CHE ANDREBBE IN ONDA SUBITO DOPO – MA COME MAI UN RIDIMENSIONAMENTO DI SPAZIO PER IL PRESENTATORE? C’È CHI MALIGNA CHE NON SIA UN CASO CHE A ESSERE “COLPITO” SIA LIORNI, ASSISTITO DALL’AGENZIA DI LUCIO PRESTA…