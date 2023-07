I PRIMI 70 ANNI DI BEBE BUELL, EX TOP MODEL CHE SI SPOGLIO’ PER “PLAYBOY”: AVEVA “ORGASMI SPIRITUALI” E ANDO’ A LETTO CON MICK JAGGER, DAVID BOWIE E IGGY POP - BARBARA COSTA: “PER NON STARE OLTREMODO SOLA, BEBE SI ACCODA AL TOUR DEGLI AEROSMITH, SI INNAMORA DI STEVEN TYLER, E CI RIMANE INCINTA. SICCOME STEVEN TYLER ERA IN FASE COCAINAMENTE PAZZOIDE, BEBE NON GLI DICE CHE È INCINTA. LA FIGLIA, LIV TYLER, A 11 ANNI SCAPPO’ DI CASA PER CERCARE IL SUO VERO PADRE E DA GRANDE GIRA "IO BALLO DA SOLA", DI BERNARDO BERTOLUCCI, ED È UN TRIONFO. MAMMA BEBE LE FA DA MANAGER. FINO A CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

bebe buell (10)

“Mai drogarsi. È troppo pericoloso. Diventi una prugna secca!”. Diamo retta a Bebe Buell, lei non l’ha fatto, e i risultati parlano chiaro: la signora festeggia 70 anni, e mica se li porta male! Gran bella donna, ceeeeerto, a guardarla non ti casca la mascella come quando da ragazza questa super top model si spogliò nuda per "Playboy", pose da infarto, adorabilissimo sesso peloso in primo piano… e contratti nella moda stracciati! Ma come ragionavano in passato ????? Non come oggi, che mostrarsi più che discinte è imprescindibile per una influencer di rispetto.

bebe buell oggi

E invece la super top model Bebe Buell nel 1974 si denuda per Hefner, e la moda la mette quasi alla porta… Mah, ai tempi fumavano roba strana, mi sa, ma è affatto strana la nomea che Bebe Buell si è meritata, "la fidanzata delle rockstar", perché Bebe Buell ha un palmarès amoroso pazzesco, però guai a chiamarla groupie! No, no, no, che groupie, lei coi musicisti rock ci sc*pava “per orgasmi spirituali” (qualunque cosa siano) e Bebe a 19 anni ha dato il suo imene a Todd Rundgren, suo primo amore rockstar.

Se Bebe Buell del suo carnet di rocchettari vi ha riempito due autobiografie, il motivo è semplice: lei ha gravemente sofferto di solitudine, sicché, quando Todd Rundgren era in tournée o in studio a incidere, Bebe, per non soccombere al dispiacere, lo ha cornificato con… cioè, lei non le chiama corna, spiega che era poliamorosa, e comunque, Bebe, una sera, a un concerto di Eric Clapton, s’imbatte in Mick Jagger (coniugato con Bianca) e ci va a cena in uno chiccoso ristorante giapponese, e poi al Dakota Building, a salutare John Lennon.

bebe buell todd rundgren e liv

Dopo aver "sedotto" Bebe, Mick torna dalla moglie Bianca (e da tutte le altre) e Bebe ci rimane anche male: “Mick Jagger causa gravi problemi alle donne, ma è questo ciò che amo in lui, la sua sfacciataggine. Mick è implacabile”. Per rifarsi di Jagger, e con Todd Rundgren ripartito in tour, Bebe fa sesso con David Bowie (“2 volte!”), per non aver rimpianti pure con Iggy Pop (“tenero ma le droghe gli davano crisi di panico”), e vola a Londra da Jimmy Page (“uno votato al male, mi ha fatto perdere la testa, ma non è vero che alle amanti fa lo scalpo!!!”).

bebe buell steven tyler (2)

A un certo punto, la storia d’amore tra Bebe Buell e Todd Rundgren si interrompe (chissà perché) e lei si fidanza con Rod Stewart: “È stato un errore. Rod è uno che preferirei dimenticare. Esageratamente selvaggio”. Per non stare oltremodo sola, Bebe si accoda al tour degli Aerosmith, si innamora di Steven Tyler, e ci rimane incinta. Siccome Steven Tyler era in fase cocainamente pazzoide, Bebe non gli dice che è incinta. Lo dice a Todd, con cui torna insieme, al sesto mese di gravidanza. Todd accetta di crescere la bambina – battezzata Liv – come fosse sua, le dà il suo cognome, e le fa da padre. Ma lascia Bebe per sposare una certa Karen (ex di Bruce Springsteen).

bebe buell (7)

Bebe una sera, a L.A., va al concerto di Elvis Costello, ed è colpo di fulmine. Costello è sposato e padre, ma molla la moglie per Bebe. Si amano per un anno, e Bebe ce lo giura: “Elvis non è un c*glione. È il successo che l’ha reso confuso e turbato. Complicato starci”. Quando Costello la lascia per tornare dalla moglie, Bebe, dopo aver meditato di tagliarsi le vene, non lo fa, e esce con Stiv Bators dei Dead Boys. Ma ritorna Costello, e si riamano un po’. Bebe è in ambasce perché proprio in quel frangente la figlia Liv, 11enne, scopre che Todd Rundgren non è suo padre, e scappa di casa per andare da quello suo vero, Steven Tyler, sposatosi con Cyrinda e reso padre di Mia.

bebe buell playboy (2)

Tyler è contento. Finisce bene. Bebe diventa amica di Cyrinda. Poi Bebe si sposa con Coyote Shivers, “mio toy boy rock!”. Dopo 6 anni divorzia. Liv Tyler gira "Io ballo da sola", di Bernardo Bertolucci, ed è un trionfo. Mamma Bebe le fa da manager. Fino a che ha tempo, ovvero fino a che Bebe si scopre cantante. Canta pure dal vivo. Precisa Bebe Buell: “Io mi sono innamorata, e sul serio, 4 volte”. Se Todd Rungren è stato il primo, Steven Tyler il secondo, e Elvis Costello l’indimenticato terzo, il quarto, chi è? Il chitarrista Jim Wallerstein? Mi arrendo.

