6 feb 2021 15:17

I PRIMI A CADERE SOTTO I COLPI DI SCURE DI MARIO DRAGHI? I CAPELLI DI GIOVANNA BOTTERI – “STRISCIA”: NUOVO LOOK PER LA GIORNALISTA CHE NON VEDREMO PIÙ CON LA SUA INDOMABILE CRINIERA, MA CON SENSUALI NUANCES BIONDE. PER IL RESTYLING DELLA CHIOMA LA BOTTERI NON È ANDATA DA UN BARBIERE CINESE, MA DAL COIFFEUR DELLE DIVE ROBERTO D’ANTONIO, FAMOSO NELLA CAPITALE PER LA FRANGETTA A TENDINA DI MARIA ELENA BOSCHI…