DAL PRIMO LIVE DI DE ANDRE’ ALL’ULTIMO CONCERTO DI MINA FINO A CELENTANO IN VERSIONE BAGNINO: LE NOTTI RUGGENTI DELLA BUSSOLA - ALLA FESTA DI ROMA IL DOCUMENTARIO “IL COLLEZIONISTA DI STELLE” RACCONTA L’EPOPEA DI SERGIO BERNARDINI, L’UOMO CHE INVENTÒ IL LOCALE DELLE FOCETTE IN VERSILIA – GLI INSULTI DI GASSMANN AL PUBBLICO, LA BESTEMMIA DI MASTELLONI E L'ESIBIZIONE DI MARLENE DIETRICH A 71 ANNI, L’UGOLA ANCORA D’ORO E GAMBE DA RAGAZZINA. TUTTI, TRANNE FRANK SINATRA, IL DESIDERIO CHE BERNARDINI NON AVVERÒ MAI - VIDEO

Estratto dell’articolo di Maurizio Crosetti per La Repubblica

mina la bussola

C’era una volta un pazzo scatenato che inventò la ruggente Versilia e l’inondò di musica. Mina cantò lì il primo e l’ultimo concerto della sua vita, alla Bussola delle “Focette”. Lì si presentò Celentano, scambiato per un bagnino per via di bermuda e sandali: «Salve, le presento il rock!» disse il Molleggiato a Sergio Bernardini, cioè il pazzo scatenato, e da quel momento anche l’amore tra loro lo fu. Lì Fabrizio De André si esibì per la prima volta dal vivo, era il 15 maggio 1975. Lì, semplicemente, se non andavi non esistevi, non eri nessuno.

sergio bernardini

Un documentario di Andrea Soldani (Lux Vide e Rai Cinema), Il collezionista di stelle, in calendario alla Festa del cinema di Roma, racconta una lunga stagione e un uomo, appunto Sergio Bernardini, le sue visioni e la sua incredibile raccolta di astri: Chet Baker e Liza Minnelli, Gino Paoli e Tenco, Modugno e Duke Ellington, Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, Ray Charles e Tina Turner, Barry White e Donna Summer, Jannacci e Modugno, la Vanoni e Milva, più Carosone che nel 1955 aveva inaugurato il primo music hall italiano. Insomma, quasi tutti meno uno, Frank Sinatra, il desiderio che Bernardini non avverò mai. A osservarli dal buio, anche l’avvocato Agnelli e Pasolini. Caviale, brodo ristretto e sogni.

LA BUSSOLA IL COLLEZIONISTA DI STELLE

(...)Alla Bussola fece i primi esperimenti da mattatore Vittorio Gassman, insultando amabilmente il pubblico e qualcuno reagì. L’irripetibile Mina, da “urlatrice” diventò la più grande di tutti i tempi e della galassia, lei che proprio a Sergio manderà una specie di lettera d’addio dopo il famoso recital del 1978: “Ho deciso che non lavoro più, credo proprio di non averne più la forza”.

L’avventura della Bussola è un arco teso tra il dopoguerra e gli anni Ottanta, quando una bestemmia di Leopoldo Mastelloni in diretta tivù segnò l’inizio della fine. Però, quanta festa nel mezzo, quanta voglia di tornare a ballare dopo l’inferno. Era un tempo in cui il maggior problema sembrava l’umidità del mare che minacciava la messa in piega delle signore, anche se il pubblico prese atto nella notte di San Silvestro 1968 che tutto stava cambiando: i contestatori lanciarono uova e pietre contro “il tempio dello spettacolo consumista”, la polizia rispose e sparò, un ragazzo di 16 anni, Soriano Ceccanti, colpito al collo resterà paralizzato.

marlene dietrich la bussola 1

Ci sono racconti che diventano la didascalia di un tempo e di molte vite, e quello della Bussola lo è, compresa l’invenzione di Bussoladomani, primo teatro tenda che si vide da noi. Era il 1976: dentro quel circo si esibiranno anche Carla Fracci, Nureyev e Carmelo Bene. Ma su tutto spicca la faccia un po’ da pugile spettinato e da tenero lazzarone del patron, il collezionista di stelle che un giorno portò alle Focette addirittura Marlene Dietrich che aveva ormai 71 anni, l’ugola ancora d’oro e gambe da ragazzina. Fu un tripudio. Questo succede quando i sogni mandano il tempo kappaò

marlene dietrich la bussola la bussola la bussola 33 gaber bernardini la bussola 1 de andre la bussola adriano celentano la bussola RENATO CAROSONE ALLA BUSSOLA MINA BUSSOLA MINA LA BUSSOLA adriano celentano ALLA BUSSOLA CHET BAKER ALLA BUSSOLA bernardini davanti alla bussola mina alla bussola bussola on stage LA BUSSOLA - MARINA DI PIETRASANTA la notte bussola on stage mina bussoladomani 1978 LA BUSSOLA - MARINA DI PIETRASANTA mina bussoladomani 1978 1 peppino di capri la bussola