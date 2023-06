LA PROF DI CORSIVO ELISA ESPOSITO LASCIA TIKTOK (MA CONTINUA LA SUA CARRIERA SU “ONLYFANS”, TRANQUILLI) – LA SENSUALE 20ENNE ANNUNCIA DI VOLERSI PRENDERE UNA PAUSA DALLA PIATTAFORMA CHE L’HA “OSCURATA” RIDUCENDO LE VISUALIZZAZIONI AI SUOI VIDEO: “SONO STRESSATA E MI VENGONO ATTACCHI DI PIANTO E DI RABBIA” (PENSATE SE DOVESSE ANDARE A LAVORARE PER DAVVERO...) – I PIPPAROLI POTRANNO CONTINUARE A SMANACCIARSI SU DI LEI SEGUENDOLA SU...

Elisa Esposito lascia TikTok. Ad annunciarlo è stata proprio la "prof di corsivoe" in un video pubblicato sul social. "Ho deciso di prendermi una pausa - ha dichiarato l'influencer -. Nell'ultimo mese sono stata presa di mira - non so neanche io come - dalla piattaforma, nel senso che continua a eliminare e bannare i miei video e addirittura a togliermi il profilo.

Ho perso il mio profilo Tiktok da un milione e mezzo (di follower, ndr) nove volte e per me che ci lavoro è grave. Ammetto che per questa cosa sono un po' stressata e quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e di rabbia".

"So già che le persone saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani questo vuole: vedere il fallimento della vita degli altri. Ma sappiate che con me non sarà facile, io continuerò all'infinito. E per questo sono qui a dirvi che per il momento accantonerò TikTok ma continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube. Quindi, in poche parole, mi trasferisco", ha aggiunto Esposito. […]

"Per me questo è lavoro - ha ribadito -, non è solo un hobby. Sapere che c'è gente o l'app stessa che continua a intralciare il mio lavoro mi dà fastidio". […]

